Лига Европы. 1/4 финала. «МЮ» сыграет с «Севильей», «Ювентус» примет «Спортинг», «Рома» в гостях у «Фейеноорда»

Теги Байер Рома Манчестер Юнайтед Спортинг Фейеноорд Ювентус Севилья Лига Европы УЕФА результаты Юнион Футбол

«Манчестер Юнайтед» принимает «Севилью» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

Также «Ювентус» дома сыграет со «Спортингом», «Рома» на выезде встретится с «Фейеноордом».

Лига Европы

1/4 финала

Первые матчи

Фейеноорд Нидерланды – Рома Италия
Дата проведения
13 апреля, 19.45, «Фейеноорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Манчестер Юнайтед Англия – Севилья Испания
Дата проведения
13 апреля, 22.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ювентус Италия – Спортинг Португалия
Дата проведения
13 апреля, 22.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Байер Германия – Юнион Бельгия
Дата проведения
13 апреля, 22.00, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика ЛЕ

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ljolik888
Поболее за Севилью, хотя знаю что шансов у них почти ноль .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан 19
Ответ Гегенпрессинг Рангника
МЮ изи катка. 3-0 будет
Без Рашфора и забивать некому ☝️ ...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан 19
Ответ Arman Markosyan 25
Ювентусу будет сложно
Впрочем как и всегда в Еврокубках ☝️🤭 ...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан 19
Ооо, Феенорд-Рома, Ювентус - Спортинг, какие топовые матчи ☝️🤭😄 ...
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вазген Джигарханян
Друзья, всем привет! Не по теме поста пишу, но надеюсь на вашу отзывчивость. В общем, заканчиваю университет и пишу диплом, и нужно набрать людей в опросе. Будет круто, если поможете! Хорошего дня! https://forms.gle/oYLaQZvN6X8rQZSM9
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xa-xa
Ответ rigobersong
Севилья давно не забирала свой трофей, пора возвращать:)
Думаю скоро этот трофей будет у Астон Виллы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гегенпрессинг Рангника
Ответ rigobersong
Севилья давно не забирала свой трофей, пора возвращать:)
МЮ изи катка. 3-0 будет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yerkebulan
Вперед МЮ, за вторым трофеем в сезоне!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Севилья давно не забирала свой трофей, пора возвращать:)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arman Markosyan 25
Ювентусу будет сложно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий