Лига Европы. 1/4 финала. «МЮ» сыграет с «Севильей», «Ювентус» примет «Спортинг», «Рома» в гостях у «Фейеноорда»

«Манчестер Юнайтед» принимает «Севилью» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

Также « » дома сыграет со « », « » на выезде встретится с « ».

1/4 финала

Первые матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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