Лига Европы. 1/4 финала. «МЮ» сыграет с «Севильей», «Ювентус» примет «Спортинг», «Рома» в гостях у «Фейеноорда»
«Манчестер Юнайтед» принимает «Севилью» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
Также «Ювентус» дома сыграет со «Спортингом», «Рома» на выезде встретится с «Фейеноордом».
1/4 финала
Первые матчи
- Дата проведения
- 13 апреля, 19.45, «Фейеноорд»
- Дата проведения
- 13 апреля, 22.00, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 13 апреля, 22.00, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 13 апреля, 22.00, «БайАрена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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