Судья Сухой ошибся, не назначив в ворота «Спартака» пенальти в матче с «Ахматом». Это решение ЭСК РФС

Арбитр Алексей Сухой должен был назначить пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Ахматом».

Такой вердикт вынесла Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза.

Департамент инспектирования РФС просил комиссию рассмотреть эпизод на 15-й минуте матча, когда принял решение не назначать 11-метровый в ворота красно-белых.

«Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Спартак» на 15-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению большинства членов комиссии, контакт со стороны игрока обороняющейся команды «Спартак» с ногой игрока атакующей команды «Ахмат» в собственной штрафной площади является наказуемым по причине того, что защитник, проявив нерасчетливость при попытке сыграть в мяч, совершил достаточно интенсивный контакт с ногой нападающего в тот момент, когда мяч находился еще в игре в пределах поля.

Большинство членов комиссии квалифицирует действия защитника как фол по неосторожности, в связи с чем считает, что судье следовало назначить 11-метровый удар в данном пограничном игровом эпизоде», – говорится в заключении ЭСК.

Матч «Спартак» – «Ахмат» в 21-м туре Мир закончился ничьей 0:0.

Ранее ЭСК РФС признала, что судья Сергей Иванов совершил две ошибки в пользу «Спартака» в матче с «Динамо» (3:3), когда не удалил Александра Соболева и назначил пенальти в ворота бело-голубых.