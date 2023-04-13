Судья Сухой ошибся, не назначив в ворота «Спартака» пенальти в матче с «Ахматом». Это решение ЭСК РФС

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Ахмат Андрей Семенов Алексей Сухой Роман Зобнин ЭСК РФС Футбол

Арбитр Алексей Сухой должен был назначить пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Ахматом».

Такой вердикт вынесла Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза.

Департамент инспектирования РФС просил комиссию рассмотреть эпизод на 15-й минуте матча, когда Сухой принял решение не назначать 11-метровый в ворота красно-белых. 

«Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Спартак» на 15-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению большинства членов комиссии, контакт со стороны игрока обороняющейся команды «Спартак» Романа Зобнина с ногой игрока атакующей команды «Ахмат» Андрея Семенова в собственной штрафной площади является наказуемым по причине того, что защитник, проявив нерасчетливость при попытке сыграть в мяч, совершил достаточно интенсивный контакт с ногой нападающего в тот момент, когда мяч находился еще в игре в пределах поля.

Большинство членов комиссии квалифицирует действия защитника как фол по неосторожности, в связи с чем считает, что судье следовало назначить 11-метровый удар в данном пограничном игровом эпизоде», – говорится в заключении ЭСК.

Матч «Спартак» – «Ахмат» в 21-м туре Мир РПЛ закончился ничьей 0:0. 

Ранее ЭСК РФС признала, что судья Сергей Иванов совершил две ошибки в пользу «Спартака» в матче с «Динамо» (3:3), когда не удалил Александра Соболева и назначил пенальти в ворота бело-голубых.

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116 комментариев

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prist
Ответ Severfan
Федотов был прав
Валентинович? Ещё бы!
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Крэнг
Ответ Диванный эксперт
Мы Спартак а вы (не печатное) с этим и живи.
Как там в 90-х?
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Тайосич
Игорь Новиков

Мутко, Фурсенко, Дюков, Митрофанов. Хочешь сказать, это не админресурс Зенита?
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Олег BURAN
Или вот ещё бюрократическая формулировка: " Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению большинства членов комиссии, контакт со стороны игрока обороняющейся команды «Спартак» Романа Зобнина с ногой игрока атакующей команды «Ахмат» Андрея Семенова в собственной штрафной площади является наказуемым по причине того, что защитник, проявив нерасчетливость при попытке сыграть в мяч, совершил достаточно интенсивный контакт с ногой нападающего в тот момент, когда мяч находился еще в игре в пределах поля." Обратите внимание на субъективные ощущения членов ЭСК на оценку момента : обороняющийся "совершил достаточно интенсивный контакт с ногой нападающего". Надо приглашать иностранных судей и в поле, и в ВАР, и чтобы наши рефери учились у них.
Олимпиада в Сочи все показала какие мы рекордсмены по медалям, когда росчиновники захотели побить рекорды в кабинетах.

Болельщик СПАРТАК М
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ДМ-1чемпион
Ответ Дмитрий Поляков
Позор здесь только ты)
С отражением разговариваешь!? А ХА ХА
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Maxon SM
То, что через тур у Спартака отнимали судейством очки сразу как-то позабыто...
Нашли!
Вот оно!
Целый эпизод в матче!
По самым скромным оценкам, на "непреднамеренных ошибках" Спартак не добрал только в ЧР 14 очков... про кубок отдельный разговор.
Это даже не смешно...
Просто шапито, подмывание Зины - медалистки.
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Диванный эксперт
Ответ Крэнг
Заремовцы, вы где? Или это другое?
Мы Спартак а вы (не печатное) с этим и живи.
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versus_
Т.е. матч против Урала не будут разбирать?
Ну ясно, что ответка от Дюкова (кто сомневался в ставленнике Газпрома). Продавили его на встречу, после этого полетели высосанные разбирательства. Серьезно, ЭСК вынес бы ошибочное решение на Зобнине, будь этот эпизод с игроком Зенита?
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Всё знаю
Ответ Злодей Спб
ФК Кабинет Москва.
От фк Gазовое достояние - это очень забавно слышать))))
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Lunatic Insane
пара дюжин ошибок против Спартака: часть признаем, но потом, очков всё равно никто не вернёт, часть обзовём спорными, остальные вообще не заметим, в каментах радостный яд и чо вы ноете

три ошибки в пользу Спартака: по каждой ошибке на каждом сайте по 8 статей, в каментах - как же Спартаку судьи благоволят, хотя сам никто в это не верит
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krasota19740
Сколько это посмешище под названием Спартак можно вытягивать и спасать из болота ? Доколе ? Не стыдно ? Или стыдно у кого видно …
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Игорь Виноградов
Ответ форест
Легендарное чаепитие войдёт в историю,наряду с бостонским чаепитием.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣 изжога?🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Для далёких на заметку. Хоте ли бы купить судейский корпус, никто бы и не знал об этой встрече! 🤣🤣🤣
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Артур Межаков
Просто псы ...
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Дмитрий Поляков
Ответ Крэнг
О, заремовец!
Слушаю тебя едок Shit
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aleksandrratnikov60@gmail.com
Ответ Олег BURAN
Вот сидят эти дяденьки из ЭСК и долго всматриваются в спорные моменты интенсивность удара, и прочие моменты являющиеся субъективными оценками их нельзя измерить, а судьям в матче нужно принять решение в отведенное регламентом время, и комиссия выносит пограничную рекомендацию с такой формулировкой: "Большинство членов комиссии квалифицирует действия защитника как фол по неосторожности, в связи с чем считает, что судье следовало назначить 11-метровый удар в данном пограничном игровом эпизоде». Судьи накосячили в этом матче не в пользу обоим командам. Болельщик СПАРТАК М
Интересно, а удар прямой ногой по колену Черноване смотрели. А тем открытыми шипами в ногу и тоже в штрафной.
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Тайосич
Совершенная чушь.
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Игорь Виноградов
Хорошо стелют!!! Что б судью, обслуживающего этот матч запугать. Из года в год одна и та же тактика психологического давления на и так продажный судейский корпус. Дорогие читатели между пальцев, посчитайте сколько очков отобрали у Спартака в этом сезоне и не несите ерунды.
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Алексей Магоев
А действия самого Семенова против Чернова и того же Зобнина, только в штрафной Ахмата, они не хотят повнимательнее посмотреть. Тогда уж и там "ошибочно".
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Николай Худолей
Ответ Пара Соль Ка
Может всё потому, что спартачи вечно устраивают вселенский вой при любом исходе матча?) При любом исходе матча кб-истерика - "как убивают Спартак!" ))
Как раз Спартака такой фигнëй не занимается что нельзя сказать про остальные команды которые чуть что бегут как дети в эск с жалобами даже проиграть или в ничью достойно сыграть не могут
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Дмитрий Поляков
Ответ ДМ-1чемпион
А ХА ХА. Опять "ошибка" в пользу "спартачка"!? Ну это уже не может быть случайностью. Спартак похоже пакетом купил всех судей. Позорище. "Спартак" не может, судья поможет!
Пример приведи?
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Дмитрий Шилин
Ответ Спартак сила
гинеровцы вы то куда?
Они не знают про историю СССР. Или играешь у нас ,или идешь в армию.
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Егор Ибрагимов
Его не поставили потому что судья какой~ то угловой придумал
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Дмитрий Поляков
Ответ Marsel Bodro
Зобнин - полузащитник, Семёнов - защитник. О каком нападающем и защитнике там вообще идёт речь?
Ты посмотри кто там сидишь и тогда поймёшь, что у них все нападающие))
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ДМ-1чемпион
"спартачек" не может, судья поможет! Народная пословица!
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Docentr9
А то что этот эпизод возник потому, что крот сам ПРИДУМАЛ угловой, там где ему помощник показывал удар от ворот. На повторе было четко видно, что углового не было. Это Эскортная комиссия не хочет рассмотреть? Или удар шипами в колено Чернову в этом же матче. Вы горлопаны питерские перед тем как визжать глаза протрите!
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