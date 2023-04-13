Судья Сухой ошибся, не назначив в ворота «Спартака» пенальти в матче с «Ахматом». Это решение ЭСК РФС
Арбитр Алексей Сухой должен был назначить пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Ахматом».
Такой вердикт вынесла Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза.
Департамент инспектирования РФС просил комиссию рассмотреть эпизод на 15-й минуте матча, когда Сухой принял решение не назначать 11-метровый в ворота красно-белых.
«Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Спартак» на 15-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению большинства членов комиссии, контакт со стороны игрока обороняющейся команды «Спартак» Романа Зобнина с ногой игрока атакующей команды «Ахмат» Андрея Семенова в собственной штрафной площади является наказуемым по причине того, что защитник, проявив нерасчетливость при попытке сыграть в мяч, совершил достаточно интенсивный контакт с ногой нападающего в тот момент, когда мяч находился еще в игре в пределах поля.
Большинство членов комиссии квалифицирует действия защитника как фол по неосторожности, в связи с чем считает, что судье следовало назначить 11-метровый удар в данном пограничном игровом эпизоде», – говорится в заключении ЭСК.
Матч «Спартак» – «Ахмат» в 21-м туре Мир РПЛ закончился ничьей 0:0.
Ранее ЭСК РФС признала, что судья Сергей Иванов совершил две ошибки в пользу «Спартака» в матче с «Динамо» (3:3), когда не удалил Александра Соболева и назначил пенальти в ворота бело-голубых.
Мутко, Фурсенко, Дюков, Митрофанов. Хочешь сказать, это не админресурс Зенита?
Олимпиада в Сочи все показала какие мы рекордсмены по медалям, когда росчиновники захотели побить рекорды в кабинетах.
Болельщик СПАРТАК М
Нашли!
Вот оно!
Целый эпизод в матче!
По самым скромным оценкам, на "непреднамеренных ошибках" Спартак не добрал только в ЧР 14 очков... про кубок отдельный разговор.
Это даже не смешно...
Просто шапито, подмывание Зины - медалистки.
Ну ясно, что ответка от Дюкова (кто сомневался в ставленнике Газпрома). Продавили его на встречу, после этого полетели высосанные разбирательства. Серьезно, ЭСК вынес бы ошибочное решение на Зобнине, будь этот эпизод с игроком Зенита?
три ошибки в пользу Спартака: по каждой ошибке на каждом сайте по 8 статей, в каментах - как же Спартаку судьи благоволят, хотя сам никто в это не верит