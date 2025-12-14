4

Чемпионат Нидерландов. «Аякс» победил «Фейеноорд»

«Аякс» выиграл у «Фейеноорда».

«Аякс» победил «Фейеноорд» в 16-м туре чемпионата Нидерландов.

После 16 матчей «Фейеноорд» занимает в таблице 2-е место с 34 очками, «Аякс» с 29 баллами поднялся на 3-е.

Чемпионат Нидерландов

16-й тур

Эредивизи Нидерланды. 16 тур
14 декабря 13:30, Йохан Кройфф Арена
Аякс
Завершен
2 - 0
Фейеноорд
Матч окончен
  Мокио
90’
+4’
Дольберг   Конаду
82’
82’
Таргаллин   Тенгстедт
81’
Сауэр   Слити
Штер   Мокио
74’
Глух   Бунида
74’
Классен   Фитц-Джим
67’
Вейндал   Гоэи
66’
63’
Валенте   Хван Ин Бом
63’
Смал   Бос
2тайм
Перерыв
Вейндал
33’
33’
Хадж-Мусса
33’
Ниукоп   Лотомба
Бауман
28’
  Классен
13’
Аякс
Ярош, Вейндал, Итакура, Бауман, Лукас Роза, Штер, Регеер, Классен, Годтс, Глух, Дольберг
Запасные: Конаду, ван ден Бомен, Моро, Пасвеер, Гоэи, Фитц-Джим, Jinairo Johnson, Алдерс, Эдвардсен, Бунида, Херкенс, Мокио
1тайм
Фейеноорд:
Велленройтер, Смал, Ватанабе, Ахмедходжич, Ниукоп, Валенте, Таргаллин, Тимбер, Сауэр, Уэда, Хадж-Мусса
Запасные: Бос, Плюг, Крайевельд, Ларин, Бейло, Тенгстедт, Лотомба, Хван Ин Бом, Слити, Слори, Боссен, Гонсалу Боржеш
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица Эредивизи

Статистика Эредивизи

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoФейеноорд
logoАякс
logoвысшая лига Нидерланды
