Чемпионат Нидерландов. «Аякс» победил «Фейеноорд»

«Аякс» выиграл у «Фейеноорда».

«Аякс » победил «Фейеноорд » в 16-м туре чемпионата Нидерландов.

После 16 матчей «Фейеноорд» занимает в таблице 2-е место с 34 очками, «Аякс» с 29 баллами поднялся на 3-е.

Чемпионат Нидерландов

16-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

