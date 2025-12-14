Матч окончен
Чемпионат Нидерландов. «Аякс» победил «Фейеноорд»
«Аякс» выиграл у «Фейеноорда».
«Аякс» победил «Фейеноорд» в 16-м туре чемпионата Нидерландов.
После 16 матчей «Фейеноорд» занимает в таблице 2-е место с 34 очками, «Аякс» с 29 баллами поднялся на 3-е.
Чемпионат Нидерландов
16-й тур
Эредивизи Нидерланды. 16 тур
14 декабря 13:30, Йохан Кройфф Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
