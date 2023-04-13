Лига Конференций. 1/4 финала. «Вест Хэм» в гостях у «Гента», «Лех» принимает «Фиорентину»
В 1/4 финала Лиги Конференций «Вест Хэм» сыграет с «Гентом».
Также в четверг «Базель» примет «Ниццу».
Лига Конференций
1/4 финала
Первые матчи
- Дата проведения
- 13 апреля, 19.45, «Геламко-Арена»
- Дата проведения
- 13 апреля, 22.00, «Городской стадион Познань»
- Дата проведения
- 13 апреля, 22.00, «Санкт-Якоб Парк»
- Дата проведения
- 13 апреля, 22.00, «Констант Ванден Сток»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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