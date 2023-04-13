Лига Конференций. 1/4 финала. «Вест Хэм» в гостях у «Гента», «Лех» принимает «Фиорентину»

Теги Ницца Фиорентина Вест Хэм Андерлехт Гент Базель Лех результаты АЗ Лига Конференций УЕФА Футбол

В 1/4 финала Лиги Конференций «Вест Хэм» сыграет с «Гентом».

Также в четверг «Базель» примет «Ниццу».

Лига Конференций

1/4 финала

Первые матчи

Гент Бельгия – Вест Хэм Англия
Дата проведения
13 апреля, 19.45, «Геламко-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лех Польша – Фиорентина Италия
Дата проведения
13 апреля, 22.00, «Городской стадион Познань»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Базель Швейцария – Ницца Франция
Дата проведения
13 апреля, 22.00, «Санкт-Якоб Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Андерлехт Бельгия – АЗ Алкмар Нидерланды
Дата проведения
13 апреля, 22.00, «Констант Ванден Сток»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Лиги конференций

5 комментариев

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Бухгалтер2021
болею за сыроваров.
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Spaten
Бомбический турнир получился в этом году
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rigobersong
Хотелось, что бы Сэр Дэвид Мойес взял свой второй титул в тренерской карьере и порадовал болельщиков Зеленой улицы!:)
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ljolik888
Смотришь на состав участников и видишь , что явного фаворита нет . Вроде как ВестХэм и Фиорентина , но в чемпионатах они явно не блещут. Хотя может все силы кинуть на победу здесь .
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RealJon
Мне кажется эту награду второй год подряд выиграет итальянский клуб
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