Божович назвал Биджиева тренером 2025 года в РПЛ: «Он маленькими ресурсами в «Динамо» проделывал крутую работу»

Божович назвал Биджиева тренером 2025 года в РПЛ: проделывал крутую работу.

Экс-тренер клубов РПЛ Миодраг Божович назвал Хасанби Биджиева лучшим тренером 2025 года в РПЛ.

«Тренер года в РПЛ – Хасанби Биджиев. Он с очень маленькими ресурсами в «Динамо » Махачкала проделывал очень крутую работу, сохранил команду в РПЛ. Для меня он лучший в 2025 году», – сказал Божович.

Биджиев в феврале 2024-го возглавил махачкалинское «Динамо» и по итогам сезона вывел команду в РПЛ, с которой в чемпионате России-2024/25 занял 11-е место. Неделю назад 59-летний тренер подал в отставку.