Фетисов о Кержакове: «С футболистами больше всего проблем – избалованные, получавшие деньги из бюджета. Многие, кто уехал – мы не чувствовали, кто они»
Вячеслав Фетисов оценил слова Александра Кержакова об отъезде из России.
Бывший футболист «Зенита» и сборной России в интервью Нобелю Арустамяну признался, что осенью решил на время уехать из России: «Мне страшно. Не понимаю, как возможно то, что сейчас происходит».
«Ну, видно, так мы их воспитывали, этих футболистов... У нас с футболистами больше всего проблем последнее время, то есть избалованные, получавшие огромные деньги в стране, из бюджета в основном.
Многие, кто уехал, зарабатывают здесь неоправданно огромные средства, в общем, тоже высказываются по-разному.
Но опять же это их позиция, их мнение. Значит, они так жили, они так думали, мы просто их не видели и не чувствовали на самом деле, кто они, что они, каким образом.
Каждый принимает решение в той или иной ситуации, за которую он должен отвечать в итоге.
То есть он должен понимать, что... Да, я опять же уважаю любую позицию, но ты понимаешь, что ты дальше должен с этим жить.
Каким образом? Наверное, каждый просчитывает и понимает степень своей ответственности, если он нормальный, так скажем, человек, понимающий смысл того, что он сегодня высказывает», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
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- 2004 год, Вячеслав ФЕТИСОВ, председатель Госкомспорта России.
Ничего не напоминает, нет?
1.кто мы?
2.с чего взял, что эти мы вправе кого-то воспитывать?
У Фетисова же еще наверняка пенсия от НХЛ, интересно если он такой патриот, отказался ли?
На него смотрели как на борца с системой
А потом он развернулся на 180 градусов и стал лакеем этой системы
Никогда бы не подумал что в конце 90-х скажу когда-то о нем такое ..