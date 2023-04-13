Фетисов о Кержакове: «С футболистами больше всего проблем – избалованные, получавшие деньги из бюджета. Многие, кто уехал – мы не чувствовали, кто они»

Теги Вячеслав Фетисов премьер-лига Россия Александр Кержаков Сборная России по футболу КХЛ Политика деньги Хоккей

Вячеслав Фетисов оценил слова Александра Кержакова об отъезде из России.

Бывший футболист «Зенита» и сборной России в интервью Нобелю Арустамяну признался, что осенью решил на время уехать из России: «Мне страшно. Не понимаю, как возможно то, что сейчас происходит».

«Ну, видно, так мы их воспитывали, этих футболистов... У нас с футболистами больше всего проблем последнее время, то есть избалованные, получавшие огромные деньги в стране, из бюджета в основном.

Многие, кто уехал, зарабатывают здесь неоправданно огромные средства, в общем, тоже высказываются по-разному.

Но опять же это их позиция, их мнение. Значит, они так жили, они так думали, мы просто их не видели и не чувствовали на самом деле, кто они, что они, каким образом.

Каждый принимает решение в той или иной ситуации, за которую он должен отвечать в итоге.

То есть он должен понимать, что... Да, я опять же уважаю любую позицию, но ты понимаешь, что ты дальше должен с этим жить.

Каким образом? Наверное, каждый просчитывает и понимает степень своей ответственности, если он нормальный, так скажем, человек, понимающий смысл того, что он сегодня высказывает», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

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59 комментариев

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Он саМый
Некоторые футболисты уезжают, чтобы не получать деньги из бюджета, а некоторые сбежавшие хоккеисты приезжают, чтобы деньги из бюджета получать
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DeltaForce
Ответ Блуждающий странник
С футболистами действительно проблемы. Заработали много денег и могут спокойно позволить себе жить в любой стране мира. Ещё и высказываются потом. В 2023 году вообще-то нельзя высказываться
Можно,но только пользу вождя
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justbored
Ответ LaffyTaffy
Уверен, что Фетисов сам с удовольствием катается во вражескую Америку, где у него вроде дочь живет… пользуется всеми их благами за наши бюджетные деньги. У Фетисова же еще наверняка пенсия от НХЛ, интересно если он такой патриот, отказался ли?
ну вы вот правда не видите разницы между поездкой в чужеземные и отречением от коммьюнити?
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d.xoxlov
Кержаков чего, на какой-то госдолжности был, чтобы его "чувствовать"? В своей епархии разбирались бы, что ли.
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ЗЕНИТ65
Фетисов сам откуда всю жизнь деньги получал и получает? Уж точно не ему об этом говорить.
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LaffyTaffy
Ответ Ko Vi
диван держит крепко, походу
Не отпускает, зараза
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Ko Vi
Ответ Dinamik1
А ведь он в свое время сам сбегал будучи военным.
он легально уезжал
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waleri
– "В конце 80-х коренным образом ситуация менялась не только в хоккее, но и во всей стране. Думаю, надо смотреть на те события шире. То был не просто конфликт игрока с тренером (Фетисов vs Тихонов), а противостояние человека и системы. Я боролся за законный путь отъезда в НХЛ."
- 2004 год, Вячеслав ФЕТИСОВ, председатель Госкомспорта России.
Ничего не напоминает, нет?
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Neyron
Это вам господин Фетисов жить с этим. А Кержаков хотя бы попытался очиститься от этого дерь*а
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Ko Vi
Ответ LaffyTaffy
В чем проблема? Известно где он работает и чаще всего бывает
диван держит крепко, походу
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justbored
Ответ Максим Новиков
Ну видно, так мы их воспитывали.. 1.кто мы? 2.с чего взял, что эти мы вправе кого-то воспитывать?
ну вообще все мы social animals, в той или иной степени.
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Melnikov1968
Как будто в хоккее деньги не бюджетные? У Фетисова никогда совести не было, продажный человек, неприятный тип.
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Спонсор из Скандинавии
Ответ Кую коней
Какая дичь, аля тебе сколько лет чтоб судить что тогда произошло?
Если не рассматривать внимательно все обстоятельства, то у его побега и у побега современников есть одно общее. Их не устраивало положение в своей стране. Но про себя он скромно молчит, а вот остальных он клеймит и осуждает. Если бы он начал с себя и сказал, что он такой сякой, и родину не любил, и ему пришлось сбежать из страны, а теперь и современные люди такие же, то тогда к нему претензий не было бы. А так Славик бревно в своем глазу и не замечает.
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LaffyTaffy
Ответ Водяра
Я бы с удовольствием бы врезал Славику.
В чем проблема? Известно где он работает и чаще всего бывает
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Максим Новиков
Ну видно, так мы их воспитывали..
1.кто мы?
2.с чего взял, что эти мы вправе кого-то воспитывать?
+3
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Николай Корнеев
Ответ Олег Кузнецов
Фетисов стал удивительно отвратителен в своем лицемерии, ханжестве и угождению правящей верхушке...
славун.,
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LaffyTaffy
Уверен, что Фетисов сам с удовольствием катается во вражескую Америку, где у него вроде дочь живет… пользуется всеми их благами за наши бюджетные деньги.

У Фетисова же еще наверняка пенсия от НХЛ, интересно если он такой патриот, отказался ли?
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вперёд спартак
нЕхрена на зеркало пенять коли рожа кривая
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RSI
Детский лепет от великого хоккеиста. Который сбежал из ЦСКА))) В страну вероятного противника))))) Иногда лучше жевать…
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Водяра
Я бы с удовольствием бы врезал Славику.
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Кую коней
Ответ Игорь Новиков
Это говорит Фетисов, который: 1. Сбежал из своей страны 2. Превозносит Овечкина, который играет в США!
Сбежал Могильный, Фетисов уехал на заработки, причем по первому контракту основной доход уходил государству, Но это же не важно так ведь? Надо же хайпануть, надо власть уколоть)
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Kit244098
Фетис у нас из категории тех, кто в чужом глазу соринку увидит, а в своем бревно не заметит. Чья бы корова мычала, патриот ты наш))
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melmi
Ответ Игорь Новиков
Он когда сбегал, имея звание, уже знал, что будет патриотом и чиновником)
Игорь , парадокс в том что когда он сбегал , то боролся с системой , говорил о демократии , правах .
На него смотрели как на борца с системой
А потом он развернулся на 180 градусов и стал лакеем этой системы
Никогда бы не подумал что в конце 90-х скажу когда-то о нем такое ..
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Катя СПб
Ответ Влад Путман
А что, все априори обязаны лизать задницу вождя? Типа, не лижешь, не патриот!
Суд над Шевчуком это подтвердил.
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Денис Давыдов
Ответ Андрей Вдонин
Интересно услышать мнение Вячеслава Фетисова о гражданке США и жительнице Нью-Йорка Анастасии Фетисовой. Пусть прокомментирует. Как она с этим живёт. Жалуется ли.
они уничтожают США изнутри, это спящие агенты, ничего вы не панимаити
+12
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