Медведев отыграл два матчбола у Зверева и 15-й раз вышел в четвертьфинал «Мастерса»

Теги ATP Rolex Monte-Carlo Masters Александр Зверев Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев в Монте-Карло обыграл Александра Зверева – 3:6, 7:5, 7:6(7).

Во втором и третьем сетах россиянин отыграл подачу на матч при счете 4:5. На решающем тай-брейке он отыграл два матчбола.

Медведев второй раз в сезоне обыграл Зверева. В Индиан-Уэллс он тоже победил его в 1/8 и в итоге дошел до финала. Россиянин ведет в личных встречах – 8:6.

Медведев второй раз попал в восьмерку лучших в Монте-Карло, а на «Мастерсах» вообще сделал это 15-й раз. В пяти случаях он в итоге брал титул.

Теперь российский №1 сыграет с Хольгером Руне.

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55 комментариев

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kyckoba
Ответ Генадий Адамов
Если выиграет у Рунета, сам ему в лицо посмотрит да ещё и на грунте сделает7:0
Выйдет в полуфинал грунтового мастерса? Ну нет, это уже слишком🤣
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Светлана Менова
Ответ sammuilson
Да у него такой вид что его ни чем особенно не испортить🤣, вот он и забил на свой внешний вид). Мы Даню любим за его внутренний мир)
Да не, ему реально идёт. Фотки глянула с матча - отличных кадров полно.
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TennisForever
У Мустерманна очередная истерика,задолбал уже .
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sammuilson
Молодец бородач). Там к финалу итальяшки расчистили дорожку уже, ещё бы Рудика заломать и все будет хорошо
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Михаил Бобрышев
Разбор сетки это безусловно новое слово.
Как раз в момент когда я думал досматривать или лучше поберечь время и здоровье.
Это было настолько ужасно что даже хорошо.
Это был момент матча - а может и всего грунтового сезона)
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Йенс Мустерманн
Ответ Новый Орлеан
Ахах, то есть Алькатрас в 19 уже - травмат, а Медвед в 27 - неусидчивый пенсионер?
Травмы - это постоянный спутник профессиональных спортсменов. Напомни, где был Медведев во время прошлогодних грунтовых мастерсов и по какой причине он их пропустил?
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sammuilson
Ответ Светлана Менова
Не знаю, кто ему посоветовал отрастить бороду... Но.. Пусть не бреется! 😅👍🏻
Да у него такой вид что его ни чем особенно не испортить🤣, вот он и забил на свой внешний вид).
Мы Даню любим за его внутренний мир)
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Новый Орлеан
Ответ Йенс Мустерманн
До конца карьеры и Медведев окажется там же, где сейчас Карлос, в лазарете. Тогда вместе и посмеёмся над этой шуткой. Подожди немного.
Ахах, то есть Алькатрас в 19 уже - травмат, а Медвед в 27 - неусидчивый пенсионер?
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Йенс Мустерманн
Ответ Новый Орлеан
Ну и где Алькатрас? В упор его в сетке не вижу.
До конца карьеры и Медведев окажется там же, где сейчас Карлос, в лазарете. Тогда вместе и посмеёмся над этой шуткой. Подожди немного.
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Андрей Судалин
Ответ Иван Павлов
Медведев на грунте(!) поздним вечером(!) отыграл сет(!) у Зверева и потом отыграл два матчбола(!) Да, сказал бы нам кто-нибудь это год назад - никто не поверил бы. Даже если дальше Даня вылетит, турнир в любом случае успешный. Прогресс есть.
Ну завтра вроде нормальное расписание, дневной матч. Дадут наконец поиграть на нормальном сухом корте.
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Rudy Ledtner
Ответ Slaven_Bilic
реально так сказал?)
Ага, спортс вон новость уже опубликовал, ахаха

https://www.sports.ru/tennis/1115057792-medvedev-zverevu-ya-sebya-kak-govno-vel-izvini.html
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Новый Орлеан
Ответ Йенс Мустерманн
27 лет и всего лишь 15 четвертьфиналов на мастерсах. Слабоватый результат для претендента на звание первого после богов из Биг3. У Карася их уже 7 в 19 лет.
Ну и где Алькатрас? В упор его в сетке не вижу.
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Lada_ok
Я вообще выключила при 4:5...теперь повтор смотрю спокойно😉
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Serzhique
Ответ shmalgauzer
Зверев: "в конце как говно себя вёл"
Это Даня сказал. И извинился
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Rudy Ledtner
Ответ kyckoba
так вот что он у сетки сказал? Я услышала только середину)
Агась, я прям уверен был, что спортс отдельной новостью опубликует и вуаля:
https://www.sports.ru/tennis/1115057792-medvedev-zverevu-ya-sebya-kak-govno-vel-izvini.html
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Slaven_Bilic
Ответ Rudy Ledtner
Ну, помимо самого валидольного матча еще несколько ачивок: - поговорить со зрителями ✓ - поспорить с судьей ✓ - сломать сетку ✓ - запульнуть мячом ✓ - и последнее, мое любимое, это слова у сетки "Я вел себя как гавно, извини")))) Как говорится, кто смотрит матчи Дани, тот в цирке не смеется (разве что нервно)
реально так сказал?)
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Egorov Evgeniy
Ответ Sander Westerveld
Clay specialist
Да просто king of clay))
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Генадий Адамов
Ответ kyckoba
Хочу увидеть лицо Синнера, когда он об этом узнает)
Если выиграет у Рунета, сам ему в лицо посмотрит да ещё и на грунте сделает7:0
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Йенс Мустерманн
27 лет и всего лишь 15 четвертьфиналов на мастерсах. Слабоватый результат для претендента на звание первого после богов из Биг3.
У Карася их уже 7 в 19 лет.
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Sander Westerveld
Clay specialist
+2
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Светлана Менова
Не знаю, кто ему посоветовал отрастить бороду... Но.. Пусть не бреется! 😅👍🏻
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kyckoba
Ответ Rudy Ledtner
Ну, помимо самого валидольного матча еще несколько ачивок: - поговорить со зрителями ✓ - поспорить с судьей ✓ - сломать сетку ✓ - запульнуть мячом ✓ - и последнее, мое любимое, это слова у сетки "Я вел себя как гавно, извини")))) Как говорится, кто смотрит матчи Дани, тот в цирке не смеется (разве что нервно)
так вот что он у сетки сказал? Я услышала только середину)
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Omniscius
Ответ Антон Тимофеев
И всего 2-ой четвертьфинал на грунте! И оба в МК!
Где второй? Четвертый же, два МК, Барселона и РГ.
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kyckoba
Хочу увидеть лицо Синнера, когда он об этом узнает)
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sokolspb
Даня - лучший!!! Вне сомненья.
+2
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