Медведев отыграл два матчбола у Зверева и 15-й раз вышел в четвертьфинал «Мастерса»

Даниил Медведев в Монте-Карло обыграл Александра Зверева – 3:6, 7:5, 7:6(7).

Во втором и третьем сетах россиянин отыграл подачу на матч при счете 4:5. На решающем тай-брейке он отыграл два матчбола.

Медведев второй раз в сезоне обыграл Зверева. В Индиан-Уэллс он тоже победил его в 1/8 и в итоге дошел до финала. Россиянин ведет в личных встречах – 8:6.

Медведев второй раз попал в восьмерку лучших в Монте-Карло, а на «Мастерсах» вообще сделал это 15-й раз. В пяти случаях он в итоге брал титул.

Теперь российский №1 сыграет с Хольгером Руне.

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