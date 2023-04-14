Медведев отыграл два матчбола у Зверева и 15-й раз вышел в четвертьфинал «Мастерса»
Даниил Медведев в Монте-Карло обыграл Александра Зверева – 3:6, 7:5, 7:6(7).
Во втором и третьем сетах россиянин отыграл подачу на матч при счете 4:5. На решающем тай-брейке он отыграл два матчбола.
Медведев второй раз в сезоне обыграл Зверева. В Индиан-Уэллс он тоже победил его в 1/8 и в итоге дошел до финала. Россиянин ведет в личных встречах – 8:6.
Медведев второй раз попал в восьмерку лучших в Монте-Карло, а на «Мастерсах» вообще сделал это 15-й раз. В пяти случаях он в итоге брал титул.
Теперь российский №1 сыграет с Хольгером Руне.
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Как раз в момент когда я думал досматривать или лучше поберечь время и здоровье.
Это было настолько ужасно что даже хорошо.
Это был момент матча - а может и всего грунтового сезона)
Мы Даню любим за его внутренний мир)
https://www.sports.ru/tennis/1115057792-medvedev-zverevu-ya-sebya-kak-govno-vel-izvini.html
https://www.sports.ru/tennis/1115057792-medvedev-zverevu-ya-sebya-kak-govno-vel-izvini.html
У Карася их уже 7 в 19 лет.