«Аль-Наср» уволил Гарсию с поста главного тренера. Писали, что Роналду недоволен его работой

Теги Криштиану Роналду отставки высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Руди Гарсия Футбол

Руди Гарсия уволен с поста главного тренера «Аль-Насра».

Клуб из Саудовской Аравии объявил о расторжении контракта с Гарсией по обоюдному соглашению сторон.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» предоставил тренеру один матч на исправление ситуации.

Под руководством французского специалиста, назначенного 29 июня 2022 года, команда набрала 53 очка в 23 турах чемпионата Саудовской Аравии и отстает от лидирующего «Аль-Иттихада» на три балла.

Также появлялась информация, что форвард Криштиану Роналду недоволен работой тренера и стилем игры команды.

Следующим соперником «Аль-Насра» станет «Аль-Хилаль», который находится на четвертом месте в чемпионате.

Роналду постоянно забивает за «Аль-Наср», но после его трансфера клуб упустил лидерство. Парадокс

142 комментария

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Vezdexodof
Глиномес как нервная женщина. Всё время чем то недоволен...
Помню Гарсия пел хвалебные оды в сторону кр😂
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fellx
Ну раз этот пункт не фейк, то и пункт в контракте про аренду в Ньюкасл тоже правда, получается
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Анатолий Magicbrain
Не вовремя Талалаев Химки принял, ох не вовремя(
Это ненадолго, так что успеет заглянуть во фруктовый сад😎
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d.xoxlov
Ответ Hardi
Роналду забил 450 голов в Реале за 438 матчей+-, Бензема все ещё в 100 голах от Роналду хотя играет там намного дольше. Прайм Бензема, это 4-5 прайм Рона. К тому же он в МЮ до Реала выиграл кучу трофеев в том числе и индивидуальных. В Юве в возрасте 35+ лет боролся за золотую бутсу играя в оборонительном чемпионате. Сами игроки Юве после его ухода говорили что он своими голами закрывал проблемы Юве, а не создавал. Теперь думайте распиарен он или нет.
"В оборонительном чемпионате"? Вы из 1994-го пишете?
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Дави На кнопы
В следующий раз Роналду уволит владельцев Аль-Насра☝️
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Экспертное мнение
Ответ Oleg
Без протекции Реала Роналду своими руками методично разрушил все мифы о себе. Теперь мы знаем что это Реал тащил его к победам в ЛЧ ибо без Реала Роналду игрок опустившийся до ЛЕ, а Реал без Роналду берет ЛЧ, еще и в этом году имеет на это шансы, ну а самого Роналду успешно заменил Бензема. Роналду не тащит сборную, на ЧМ в Катаре великий бы взял , как говорят, команду на плечо и довел до трофея, но Роналду Марокко не по зубам, отсюда 0+0 в плей офф ЧМ за пять турниров, а это 20 лет. Роналду неспособен тащить кризисные команды, МЮ с ним после третьего и второго места АПЛ опустился на шестое. При Роналду деградируют игроки ибо весь потенциаль атаки на нем, отсюда количество мусорных голов, а партнеры довольствуются 4 - мя голами за сезон, как тот же Решфорд или Дибала в Юве. Вот и думайте дамы и господа кого сми пытались притянуть к Месси, Пеле и Марадоне.
По полкам раскидал просто)) А теперь сравните Суареса с Роналду, даже уругваец выглядит убедительнее, чем распиаренный португез. По всем этим пунктам Суарес сильнее, в отличие от Криша он не просто числился в командах, а некоторые реально тащил.
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Decard Show
Ответ Oleg
Без протекции Реала Роналду своими руками методично разрушил все мифы о себе. Теперь мы знаем что это Реал тащил его к победам в ЛЧ ибо без Реала Роналду игрок опустившийся до ЛЕ, а Реал без Роналду берет ЛЧ, еще и в этом году имеет на это шансы, ну а самого Роналду успешно заменил Бензема. Роналду не тащит сборную, на ЧМ в Катаре великий бы взял , как говорят, команду на плечо и довел до трофея, но Роналду Марокко не по зубам, отсюда 0+0 в плей офф ЧМ за пять турниров, а это 20 лет. Роналду неспособен тащить кризисные команды, МЮ с ним после третьего и второго места АПЛ опустился на шестое. При Роналду деградируют игроки ибо весь потенциаль атаки на нем, отсюда количество мусорных голов, а партнеры довольствуются 4 - мя голами за сезон, как тот же Решфорд или Дибала в Юве. Вот и думайте дамы и господа кого сми пытались притянуть к Месси, Пеле и Марадоне.
Коммент роналдуфоба под воздействием очеродного психоактивных веществ !
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dmitry.tchidakin
Усатого Стаса надо туда. Он фрукта быстро успокоит
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Добрый_Ээх
Ответ A.Barancevich
Я думаю, что в будущем, он станет таким же "экспертом", как Мостовой....
Думаю, у него хватит ума в это не ввязываться. Но исключать ничего нельзя.
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хавбек+
похоже гастролеры чилят как в парижском диснейленде, а когда с дисциплиной не очень у команды, Ронька превращается в диктатора
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Hardi
Ответ Oleg
Без протекции Реала Роналду своими руками методично разрушил все мифы о себе. Теперь мы знаем что это Реал тащил его к победам в ЛЧ ибо без Реала Роналду игрок опустившийся до ЛЕ, а Реал без Роналду берет ЛЧ, еще и в этом году имеет на это шансы, ну а самого Роналду успешно заменил Бензема. Роналду не тащит сборную, на ЧМ в Катаре великий бы взял , как говорят, команду на плечо и довел до трофея, но Роналду Марокко не по зубам, отсюда 0+0 в плей офф ЧМ за пять турниров, а это 20 лет. Роналду неспособен тащить кризисные команды, МЮ с ним после третьего и второго места АПЛ опустился на шестое. При Роналду деградируют игроки ибо весь потенциаль атаки на нем, отсюда количество мусорных голов, а партнеры довольствуются 4 - мя голами за сезон, как тот же Решфорд или Дибала в Юве. Вот и думайте дамы и господа кого сми пытались притянуть к Месси, Пеле и Марадоне.
Роналду забил 450 голов в Реале за 438 матчей+-, Бензема все ещё в 100 голах от Роналду хотя играет там намного дольше. Прайм Бензема, это 4-5 прайм Рона. К тому же он в МЮ до Реала выиграл кучу трофеев в том числе и индивидуальных. В Юве в возрасте 35+ лет боролся за золотую бутсу играя в оборонительном чемпионате. Сами игроки Юве после его ухода говорили что он своими голами закрывал проблемы Юве, а не создавал. Теперь думайте распиарен он или нет.
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Greenalem
Ответ hofman
полузащитник мячи на меня давать, защитники мячи отбирать и матчи мы выигрывать
*матчи я выигрывать
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loveski
Ответ Yri Yrov
есть хардкорные фаны смотрят чемпионаты Беларуси
ну вот я, например, одно время смотрел чемпионат Румынии 🤟
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PolarBear
Интересно. Пару лет назад увольнение тренера Аль Наср кого -нибудь
бы интересовало ?
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Pol Belov
Ответ Екн Лор
То ли дело "кринж", очень оригинально, первый раз такое вижу. Ещё ваше любимое "клубника", тоже обхохочешься
какой ещё кринж и чей ваш? чего ты несёшь? иди уроки учи, а не соцсети развлекай своим лепетом....
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OneLad
ЧСВ конечно давно за пределы земного шара улетело
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Отец Абду
Ответ Екн Лор
Вальверде, Сетьен, Куман, Почеттино, все тренеры Аргентины до Скалони, сейчас уже скоро Гальтье
Почему персофаны игрока Аль Насра любят преувеличивать и врать?:) С Вальверде Месси поработал 3 года, а не как игрок Аль Насра с Руди 3 месяца:)
Кумана уволили после ухода Месси, причем тут Месси?:)
Про тренеров ПСЖ полная чушь... там штатный пенальтист, вице капитан, директор, самая главная фигура с высокой зп Мбаппе, а не Месси:)
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Руслан Мозговой
первый пошел
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Блуждающий странник
Даже не знал, что он Аль-Наср тренирует. Удивительно как карьера его закинула так далеко. Казалось после полуфинала с Лионом должен найти нормальное место работы, а он уехал за деньгами. Там ещё прикол оказывается у конкурента работает Нуну, это тот, который Вулверхэмптон крепкий сделал годами ранее
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Oleg
Ответ Artur Smith
Я люблю эти смешные разговоры про потакание. Оказывается, все руководители безвольные дурачки, готовые идти на поводу у тех или иных футболистов. Причин миллион. Тот факт, что тренер не вывозит авторитет игрока - не редкость. Вряд ли тот же Месси играл бы под началом Гарсии долго. Масштабы разные
Чемпион Мира под началом Галтье играет, сезон уже как играет.
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Совесть Черданцева
Тренер - Нагельсманн?
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Валерий Петров
Ответ PINHEAD
А, ну да, тут же только Эль Классики надо смотреть и пресловутую апээловскую топ-четвёрку (без Ньюкасла, конечно же)
Папрашу, в следующем сезоне Ньюкасл чемпик (давно хотел написать такое))
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10ztv
принцесса довольна
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PINHEAD
Ответ kokakoka
Ё-моё, ты реально смотришь чемпионат Саудовской Аравии?
А, ну да, тут же только Эль Классики надо смотреть и пресловутую апээловскую топ-четвёрку (без Ньюкасла, конечно же)
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Goofts
Ответ Ходор
Ожидаемая новость,об этом писали сразу же после прихода CR 7
Если внимательно прочитать: Роналду недоволен стилем игры команды.
На что он рассчитывал в 70лиге мира????
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