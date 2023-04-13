«Аль-Наср» уволил Гарсию с поста главного тренера. Писали, что Роналду недоволен его работой

Руди Гарсия уволен с поста главного тренера «Аль-Насра».

Клуб из Саудовской Аравии объявил о расторжении контракта с Гарсией по обоюдному соглашению сторон.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» предоставил тренеру один матч на исправление ситуации.

Под руководством французского специалиста, назначенного 29 июня 2022 года, команда набрала 53 очка в 23 турах чемпионата Саудовской Аравии и отстает от лидирующего «Аль-Иттихада» на три балла.

Также появлялась информация, что форвард Криштиану Роналду недоволен работой тренера и стилем игры команды.

Следующим соперником «Аль-Насра» станет «Аль-Хилаль», который находится на четвертом месте в чемпионате.

Роналду постоянно забивает за «Аль-Наср», но после его трансфера клуб упустил лидерство. Парадокс