«Аль-Наср» уволил Гарсию с поста главного тренера. Писали, что Роналду недоволен его работой
Руди Гарсия уволен с поста главного тренера «Аль-Насра».
Клуб из Саудовской Аравии объявил о расторжении контракта с Гарсией по обоюдному соглашению сторон.
Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» предоставил тренеру один матч на исправление ситуации.
Под руководством французского специалиста, назначенного 29 июня 2022 года, команда набрала 53 очка в 23 турах чемпионата Саудовской Аравии и отстает от лидирующего «Аль-Иттихада» на три балла.
Также появлялась информация, что форвард Криштиану Роналду недоволен работой тренера и стилем игры команды.
Следующим соперником «Аль-Насра» станет «Аль-Хилаль», который находится на четвертом месте в чемпионате.
Роналду постоянно забивает за «Аль-Наср», но после его трансфера клуб упустил лидерство. Парадокс
Помню Гарсия пел хвалебные оды в сторону кр😂
бы интересовало ?
Кумана уволили после ухода Месси, причем тут Месси?:)
Про тренеров ПСЖ полная чушь... там штатный пенальтист, вице капитан, директор, самая главная фигура с высокой зп Мбаппе, а не Месси:)
На что он рассчитывал в 70лиге мира????