Экс-форвард «Ман Сити» Бони готов стать послом клуба РПЛ: «Если будет хороший проект, условия – никаких проблем. Слежу за российским футболом»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Вилфрид Бони готов стать амбассадором одного из клубов Мир РПЛ .

«Я завершил футбольную карьеру, но, если какая-то команда позовет меня в качестве амбассадора или кого-то похожего, я готов. В качестве полноценного футболиста – нет. Моя карьера была хорошей. Сейчас я также хочу найти клуб для моих сыновей, им 18 и 20 лет. Для меня это самое важное сейчас. Недавно один из клубов Дубая хотел подписать меня в качестве амбассадора.

Я готов стать амбассадором клуба РПЛ. Если будет хороший проект, условия – нет никаких проблем. У меня и моих сыновей есть паспорт Великобритании. Я очень много играл против российских клубов, ЦСКА, «Зенита», «Кубань», «Динамо», а также сборной России. Это необычные команды. Думбия мой брат, еще я играл против него. Я знаю российский футбол, слежу за ним, за новостями и прочим, – сказал Бони.