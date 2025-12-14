«🎱⚽️😅». Хавбек «Пари НН» Царукян почеканил бильярдный шар

Хавбек «Пари НН» Царукян почеканил бильярдный шар.

Полузащитник «Пари НН » Валерий Царукян почеканил бильярдный шар.

Царукян в своем телеграм-канале опубликовал видео игры в пирамиду («русский бильярд») и сопроводил его эмодзи – 🎱⚽️😅.

Шар после удара Валерия выкатился со стола. Игрок почеканил шар обеими ногами.

24-летний футболист в этом сезоне провел 4 матча Мир РПЛ . Его подробная статистика выступлений – здесь .