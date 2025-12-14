Видео
7

«🎱⚽️😅». Хавбек «Пари НН» Царукян почеканил бильярдный шар

Хавбек «Пари НН» Царукян почеканил бильярдный шар.

Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян почеканил бильярдный шар.

Царукян в своем телеграм-канале опубликовал видео игры в пирамиду («русский бильярд») и сопроводил его эмодзи – 🎱⚽️😅.

Шар после удара Валерия выкатился со стола. Игрок почеканил шар обеими ногами.

24-летний футболист в этом сезоне провел 4 матча Мир РПЛ. Его подробная статистика выступлений – здесь.

Что делать с Хаби Алонсо?31873 голоса
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Валерия Царукяна
logoВалерий Царукян
logoпремьер-лига Россия
logoПари НН
снукер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кукуян после ВАР отменил гол «Пари НН» и назначил пенальти в пользу «Спартака» за фол Царукяна на Умярове
1 октября, 15:31
Хавбек «Пари НН» Царукян о том, как потерял палец на руке: «Засунул в сетчатый забор, перепрыгнул – открытый перелом. Если операцию сразу сделать, может, смогли бы спасти»
20 декабря 2024, 03:59
Хавбек «Пари НН» Царукян: «Отец-инвалид показывал финты, возил меня на тренировки. Я не мог свернуть с этого пути» 
19 декабря 2024, 04:00
Главные новости
Солари признан лучшим игроком «Спартака» в ноябре-декабре. У него 3+2 в шести матчах
8 минут назад
Чемпионат Англии. «МЮ» сыграет с «Борнмутом»
18 минут назад
В «Реале» возмущены пассивностью Ла Лиги и RFEF в суде по делу Негрейры. Представитель лиги задал Лапорте только один вопрос, юрист от федерации – ни одного (As)
52 минуты назад
Флик на вопрос об обсуждении судейства в «Реале»: «Неправильно давить на арбитров. Это не мой путь»
сегодня, 12:32
Головин о Тчуамени: «Никогда не нравился – пас на 20 метров вообще отдать не мог. В «Реале» так же не отдает»
сегодня, 12:31
Tether готовит новое предложение о покупке «Ювентуса», но Exor вряд ли согласится на сделку. Криптокомпания изначально оценила клуб в 1+ млрд евро, хотя его стоимость ближе к 2 млрд
сегодня, 12:15
Вера будет получать в «Локомотиве» 5 млн рублей в месяц. Медосмотр – завтра
сегодня, 11:55
Газзаев о «Спартаке»: «То с одним иностранцем договариваются, то с другим – это унизительно! Разве у нас своей тренерской школы нет? «Зенит» же дал шанс Семаку»
сегодня, 11:49
Сафонов о командном фото «ПСЖ»: «Я здесь есть. Пошли новости про фотошоп – нет, это я тут притаился😁»
сегодня, 11:18Фото
Сабо сравнил ситуации Мудрика и Стрельцова: «Стрельцов – не Пеле, но великий. Это было ясно, когда я играл с ним после его ареста. Но у Мудрика другая ситуация, ему будет тяжелее»
сегодня, 11:17
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» выиграл турнир детских команд «Путь Будущего». Участвовали «Спартак», ЦСКА и другие
6 минут назад
«Рома» – «Комо». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
18 минут назад
«Милан» и Салемакерс продлят контракт с повышением зарплаты
23 минуты назад
Сафонова не видно на общем фото «ПСЖ», хотя сам Матвей утверждает, что есть там. А вы видите?
34 минуты назадВидеоСпортс"
Фонд из ОАЭ может завершить покупку клуба РПЛ к 2028 году, заявил Андреев: «До окончания сезона мы сделаем первичный анализ и вступим в переговоры»
36 минут назад
Экс-арбитр Бурруль о неназначенном пенальти на Винисиусе: «Он был с мячом, когда Теналья его сбил. Судья должен был показать желтую, если увидел симуляцию»
сегодня, 11:35
«Ницца» проиграла 9 матчей подряд, установив клубный антирекорд. После 6-го поражения фанаты напали на игроков
сегодня, 10:55
У Нойера надрыв мышцы бедра после матча с «Майнцем». Вратарь «Баварии» вернется после зимней паузы
сегодня, 10:45
Акции «Ювентуса» выросли на 12,7% на Миланской фондовой бирже после предложения Tether о покупке клуба
сегодня, 10:38
Роджерс близок к назначению в «Аль-Кадисию»
сегодня, 10:17