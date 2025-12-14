«🎱⚽️😅». Хавбек «Пари НН» Царукян почеканил бильярдный шар
Хавбек «Пари НН» Царукян почеканил бильярдный шар.
Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян почеканил бильярдный шар.
Царукян в своем телеграм-канале опубликовал видео игры в пирамиду («русский бильярд») и сопроводил его эмодзи – 🎱⚽️😅.
Шар после удара Валерия выкатился со стола. Игрок почеканил шар обеими ногами.
24-летний футболист в этом сезоне провел 4 матча Мир РПЛ. Его подробная статистика выступлений – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Валерия Царукяна
