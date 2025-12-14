  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сафонов, Шевалье, Дембеле, Забарный – в заявке «ПСЖ» на финал Межконтинентального кубка с «Фламенго»
11

Сафонов, Шевалье, Дембеле, Забарный – в заявке «ПСЖ» на финал Межконтинентального кубка с «Фламенго»

Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на финал Межконтинентального кубка.

Стала известна заявка «ПСЖ» на финал Межконтинентального кубка ФИФА.

В финальном матче 17 декабря парижане сыграют с «Фламенго».

Заявка «ПСЖ»: Бералдо, Маркиньос, Забарный, Хвича, Руис, Рамуш, Дембеле, Дуэ, Витинья, Ли Кан Ин, Эрнандес, Маюлю, Мендеш, Барколя, Шевалье, Заир-Эмери, Сафонов, Нджанту, Мбайе, Пачо, Невеш, Марин.

Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт «ПСЖ» в X
