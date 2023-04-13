НХЛ. «Вашингтон» примет «Нью-Джерси», «Рейнджерс» сыграют с «Торонто», «Тампа» – «Детройт», «Коламбус» против «Питтсбурга»

«Вашингтон» принимает «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

« » сыграют с « », « » встретится с « », « » против «Детройта».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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