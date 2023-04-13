НХЛ. «Вашингтон» примет «Нью-Джерси», «Рейнджерс» сыграют с «Торонто», «Тампа» – «Детройт», «Коламбус» против «Питтсбурга»

Теги результаты Нью-Джерси Питтсбург Рейнджерс Филадельфия Баффало Оттава Монреаль Торонто Бостон Тампа-Бэй Каролина Вашингтон Флорида Нэшвилл Детройт Сент-Луис Коламбус Чикаго Ванкувер Миннесота Колорадо Эдмонтон Анахайм Даллас Сан-Хосе Лос-Анджелес Аризона НХЛ Вегас Виннипег Сиэтл Хоккей

«Вашингтон» принимает «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Рейнджерс» сыграют с «Торонто», «Коламбус» встретится с «Питтсбургом», «Тампа» против «Детройта».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Баффало – Оттава
Дата проведения
14 апреля, 02.00, «KeyBank Center»
Онлайн матча Видео

 

Коламбус – Питтсбург
Дата проведения
14 апреля, 02.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео

 

Флорида – Каролина
Дата проведения
14 апреля, 02.00, «FLA Live Arena»
Онлайн матча Видео

 

Монреаль – Бостон
Дата проведения
14 апреля, 02.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео

 

Рейнджерс – Торонто
Дата проведения
14 апреля, 02.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

 

Тампа-Бэй – Детройт
Дата проведения
14 апреля, 02.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео

 

Вашингтон – Нью-Джерси
Дата проведения
14 апреля, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео

 

Даллас – Сент-Луис
Дата проведения
14 апреля, 03.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео

 

Нэшвилл – Миннесота
Дата проведения
14 апреля, 03.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Виннипег
Дата проведения
14 апреля, 03.00, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео

 

Чикаго – Филадельфия
Дата проведения
14 апреля, 03.30, «United Center (hoc)»
Онлайн матча Видео

 

Эдмонтон – Сан-Хосе
Дата проведения
14 апреля, 04.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Анахайм – Лос-Анджелес
Дата проведения
14 апреля, 05.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

 

Аризона – Ванкувер
Дата проведения
14 апреля, 05.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сиэтл – Вегас
Дата проведения
14 апреля, 05.30, «Climate Pledge Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Статистика НХЛ

18 комментариев

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Суворов Антон
Ответ Беня_Финитас
он не знает что такое дивизионы и как отбираются в плей-офф . зачем тебе его прогнозы ?
Да я ему сам хотел прогноз дать насчёт Каролины..

А он оказывается из Вашингтонских..
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Суворов Антон
Ответ СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Антоха, я тебе больше скажу. Этот "болела" Каролины весь сезон кричит про автобус Тампы, а сам за вашиков топит. О чём можно с ним говорить?
Так он из Вашингтонских..)
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Авл Агерий
Майер сегодня утром тренировался с Шаранговичем и Боквистом. Похоже Линди Рафф решил, что швейцарца лучше всего использовать в третьем звене.
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Ответ Беня_Финитас
он не знает что такое дивизионы и как отбираются в плей-офф . зачем тебе его прогнозы ?
Беня лови +
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Ответ Суворов Антон
Где этот фанзин топящий за Каролину с их логотипом на аве и цифрами 23, который мне упорно доказывал, что Айлендерс в плей-офф не будет?) Мы мало того, что там есть, мы ещё и Каролину если нас сведёт судьба - вынесем с особым цинизмом..
Антоха, я тебе больше скажу. Этот "болела" Каролины весь сезон кричит про автобус Тампы, а сам за вашиков топит. О чём можно с ним говорить?
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Егор Ковынёв
Ну Ови сыграет, последний матч сезона для Кэпиталс, при этом домашний. И парочку шайб зацепить не мешало бы и на рыбалку со спокойной душой)
+1
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+1
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Авл Агерий
За океаном пишут, что сегодня Devils будут играть с полноценным четвёртым звеном в отличие от прошлого матча. Маклауда не будет. Он до сих пор отойти не может после матча с Бостоном. А Хаула под вопросом.
0
-1
-1
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Беня_Финитас
Ответ Суворов Антон
Где этот фанзин топящий за Каролину с их логотипом на аве и цифрами 23, который мне упорно доказывал, что Айлендерс в плей-офф не будет?) Мы мало того, что там есть, мы ещё и Каролину если нас сведёт судьба - вынесем с особым цинизмом..
он не знает что такое дивизионы и как отбираются в плей-офф . зачем тебе его прогнозы ?
+2
0
+2
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Беня_Финитас
Последний матч сезона . Как не посмотреть игру Вашингтона ? Попрощаться так сказать , может даже с особо надоедливыми активистами на ветке . )
+2
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+1
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Ответ Youzhny23
Нью Джерси не может проиграть а торонтов выиграть и обогнать?
Будь внимательней. Дивизионы разные
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Авл Агерий
Для меня сегодня матч дня Вашингтон-Нью-Джерси. Наши соседи должны наказать Capitals за потраченные нервные клетки болельщиков Айлендерс в результате прошлого матча.
+1
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Youzhny23
Ответ СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Они уже точно местами не поменяются. Учи матчасть
Нью Джерси не может проиграть а торонтов выиграть и обогнать?
0
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Ответ Youzhny23
посему Тампа играет с Торонто в плей-оф? если места ещё могут меняться?
Они уже точно местами не поменяются. Учи матчасть
0
-2
-2
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Суворов Антон
Где этот фанзин топящий за Каролину с их логотипом на аве и цифрами 23, который мне упорно доказывал, что Айлендерс в плей-офф не будет?)

Мы мало того, что там есть, мы ещё и Каролину если нас сведёт судьба - вынесем с особым цинизмом..
+2
-2
0
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Пойнту выбить 50! За Тампу!
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Youzhny23
посему Тампа играет с Торонто в плей-оф? если места ещё могут меняться?
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Суворов Антон
У Каролины делема непростая.. Выиграв у Кошатни, гарантированно попадают на команду из Нью Йорка.. Проиграв Кошатне - в 90 процентах попадают на команду из Нью Йорка..

Причем и одной команде из Нью Йорка и другой команде из Нью Йорка - они проиграют..
0
-1
-1
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белая простыня олимпиады
ну вот и последняя игра сезона! Сане сделать хет-трик! остальным удачи!
+4
-4
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