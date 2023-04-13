НХЛ. «Вашингтон» примет «Нью-Джерси», «Рейнджерс» сыграют с «Торонто», «Тампа» – «Детройт», «Коламбус» против «Питтсбурга»
«Вашингтон» принимает «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Рейнджерс» сыграют с «Торонто», «Коламбус» встретится с «Питтсбургом», «Тампа» против «Детройта».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 апреля, 02.00, «KeyBank Center»
- Дата проведения
- 14 апреля, 02.00, «Nationwide Arena»
- Дата проведения
- 14 апреля, 02.00, «FLA Live Arena»
- Дата проведения
- 14 апреля, 02.00, «Centre Bell»
- Дата проведения
- 14 апреля, 02.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 14 апреля, 02.00, «Amalie Arena»
- Дата проведения
- 14 апреля, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 14 апреля, 03.00, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 14 апреля, 03.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 14 апреля, 03.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 14 апреля, 03.30, «United Center (hoc)»
- Дата проведения
- 14 апреля, 04.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 14 апреля, 05.00, «Honda Center»
- Дата проведения
- 14 апреля, 05.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
- Дата проведения
- 14 апреля, 05.30, «Climate Pledge Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
А он оказывается из Вашингтонских..
Мы мало того, что там есть, мы ещё и Каролину если нас сведёт судьба - вынесем с особым цинизмом..
Причем и одной команде из Нью Йорка и другой команде из Нью Йорка - они проиграют..