Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2023. Малинин, Грассль, Аймо, Сато, Мессинг и Браун представят короткие программы
13 апреля на командном ЧМ по фигурному катанию мужчины покажут короткие программы.
Командный чемпионат мира-2023 (World Team Trophy)
Токио, Япония
Мужчины
Короткая программа
Начало – 13:25 по московскому времени, прямая трансляция – онлайн-кинотеатр Okko.
Первая разминка
1. Стивен Гоголев (Канада)
2. Ли Си Хен (Южная Корея)
3. Кевин Аймо (Франция)
4. Джейсон Браун (США)
5. Шун Сато (Япония)
6. Киган Мессинг (Канада)
Вторая разминка
7. Казуки Томоно (Япония)
8. Маттео Риццо (Италия)
9. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
10. Даниэль Грассль (Италия)
11. Чха Чжун Хван (Южная Корея)
12. Илья Малинин (США)
Расписание командного чемпионата мира-2023 по фигурному катанию в Токио
Последний старт фигурного сезона: с Малининым, Сакамото и 10 000 на трибунах, но без нас. Россия – действующий победитель
1.Чха Чжун Хван (Южная Корея)
2. Джейсон Браун (США)
3. Илья Малинин (США)
4. Шун Сато (Япония)
5. Кевин Аймо (Франция)
6. Киган Мессинг (Канада)
7. Казуки Томоно (Япония)
8. Даниэль Грассль (Италия)
9. Маттео Риццо (Италия)
10. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
11. Ли Си Хен (Южная Корея)
12.Стивен Гоголев (Канада)