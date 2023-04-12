Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2023. Малинин, Грассль, Аймо, Сато, Мессинг и Браун представят короткие программы

Теги результаты сборная Канады сборная Франции сборная США сборная Японии сборная Южной Кореи сборная Италии мужское катание Джейсон Браун Киган Мессинг командный чемпионат мира (World Team Trophy) Маттео Риццо Чха Чжун Хван Кевин Аймо Казуки Томоно Стивен Гоголев Ли Си Хен Даниэль Грассль Адам Сяо Хим Фа Шун Сато Илья Малинин Фигурное катание

13 апреля на командном ЧМ по фигурному катанию мужчины покажут короткие программы.

Командный чемпионат мира-2023 (World Team Trophy)

Токио, Япония

Мужчины

Короткая программа

Начало – 13:25 по московскому времени, прямая трансляция – онлайн-кинотеатр Okko.

Первая разминка

1. Стивен Гоголев (Канада)

2. Ли Си Хен (Южная Корея)

3. Кевин Аймо (Франция)

4. Джейсон Браун (США)

5. Шун Сато (Япония)

6. Киган Мессинг (Канада)

Вторая разминка

7. Казуки Томоно (Япония)

8. Маттео Риццо (Италия)

9. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

10. Даниэль Грассль (Италия)

11. Чха Чжун Хван (Южная Корея)

12. Илья Малинин (США)

Расписание командного чемпионата мира-2023 по фигурному катанию в Токио

Последний старт фигурного сезона: с Малининым, Сакамото и 10 000 на трибунах, но без нас. Россия – действующий победитель

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лемур
Ответ Маргарита В Сафронова
Браун со своим зрелым женским закатает всех.
+100500. Только Джуне проиграет в КП. В компах будут 10-ки.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лемур
Ответ Gau
Итальянцев можно местами поменять. И вообще Мотя может быть повыше.
Может, но не будет скорее всего.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маргарита В Сафронова
Браун со своим зрелым женским закатает всех.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
La primavera
Гоголеву чистых прокатов!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gau
Ответ Лемур
Прогноз на КП. 1.Чха Чжун Хван (Южная Корея) 2. Джейсон Браун (США) 3. Илья Малинин (США) 4. Шун Сато (Япония) 5. Кевин Аймо (Франция) 6. Киган Мессинг (Канада) 7. Казуки Томоно (Япония) 8. Даниэль Грассль (Италия) 9. Маттео Риццо (Италия) 10. Адам Сяо Хим Фа (Франция) 11. Ли Си Хен (Южная Корея) 12.Стивен Гоголев (Канада)
Итальянцев можно местами поменять. И вообще Мотя может быть повыше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лека-Лека
Как же жаль, что нет Уно. Для меня половина интереса к турниру потеряна.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
В чистый четверг парням такого же проката в КП !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lavkaspice
Киган, Казуки и Джейсон, ребята, чистых прокатов и хорошего настроения!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Самый интересный и непредсказуемый вид. Всем прыгнуть свои прыжки.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лемур
Прогноз на КП.

1.Чха Чжун Хван (Южная Корея)
2. Джейсон Браун (США)
3. Илья Малинин (США)
4. Шун Сато (Япония)
5. Кевин Аймо (Франция)
6. Киган Мессинг (Канада)
7. Казуки Томоно (Япония)
8. Даниэль Грассль (Италия)
9. Маттео Риццо (Италия)
10. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
11. Ли Си Хен (Южная Корея)
12.Стивен Гоголев (Канада)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий