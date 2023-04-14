Овечкин против «Нью-Джерси»: передача, 5-й матч без голов, 4 броска. У него 75 очков в 73 играх

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин сделал голевую передачу в матче с «Нью-Джерси» (4:5 ОТ).

Форвард «Вашингтона» отдал результативный пас в третьей игре чемпионата НХЛ подряд, продлив при этом безголевую серию до 5 матчей.

Всего в 73 играх сезона на счету россиянина 75 (42+33) очков.

Сегодня за 20:02 (2:00 – в большинстве) у Овечкина 4 броска в створ ворот, 1 хит, полезность – «минус 2».

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4 комментария

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Дмитрий Травницкий
рекорд по шайбам среди 37 летних, больше очка за игру. Хорошая статистика. Ждём драфта и новый сезон.
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Bartez1986
с учётом всех обстоятельств, нормальный с точки зрения статистики сезон. показал, что в следующем сезоне вполне может на 40 замахнуться. чего ему и пожелаем
+4
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shtrafbat
Рекорд по забитым шайбам за сезон (65) в XXI веке устоял.
+14
-1
+13
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Suomi1981
Лучшие ассистенты среди LW (регулярный сезон):

1. Джонни Бьюсик - 813
2. Люк Робитайл - 726
3. Дэйв Андрейчук - 698
4. Брендан Шэнахэн - 698
5. Рей Уитни - 679
6. 🐑 - 663
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