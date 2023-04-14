Овечкин против «Нью-Джерси»: передача, 5-й матч без голов, 4 броска. У него 75 очков в 73 играх

Александр Овечкин сделал голевую передачу в матче с «Нью-Джерси» (4:5 ОТ).

Форвард « » отдал результативный пас в третьей игре чемпионата подряд, продлив при этом безголевую серию до 5 матчей.

Всего в 73 играх сезона на счету россиянина 75 (42+33) очков.

Сегодня за 20:02 (2:00 – в большинстве) у 4 броска в створ ворот, 1 хит, полезность – «минус 2».