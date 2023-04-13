Большунов о воспитании дочки: «Дать телефон и вырастить зомби – это не то, чего бы мы хотели»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Большунов Лыжи

Олимпийский чемпион по лыжам Александр Большунов рассказал о воспитании дочери Евы.

«Стараемся вообще не включать телевизор и телефоны. Только живой контакт. Нагрузить мультик на планшете – самое простое. Но раньше же как-то воспитывали без этого. И появлялись великие ученые и писатели. 

Дать телефон и вырастить зомби – это не то, чего бы мы хотели. Поэтому и сами стараемся при Еве не пользоваться экранами, чтобы не подавать пример. Она очень быстро все схватывает!

Вот прихожу с тренировки, делаю на коврике растяжку, какие-то упражнения. И даже если в этот момент включить телик, все ее внимание будет на мне. Она очень внимательно смотрит, что-то даже пытается повторить. Так смешно. Ребенку реально любопытно, чем там занимается ее батя», – отметил Большунов.

Необычное интервью с Александром Большуновым: детально рассказывает, какой он в семье, дружбе и на кухне

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26 комментариев

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seMen_SM
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Будем честны, смартфон оч разгружает родителей. Спасибо прогрессу.
Отсутствие детей - вот реальная разгрузка "родителей". Сколько случаев у знакомых, когда дети с детства упершись в телефоны и планшеты имеют задержки в развитии и расшатанную нервную систему. Кто-то вообще слышал, что детям до 5 лет мультики смотреть в принципе нежелательно, так как их мозг не способен чётко дифференцировать реальность и выдуманный мир в мультиках? Это огромная нагрузка на детскую психику. У меня двое, но даже у старшего, которому девять лет, есть чёткие временные ограничения на игры в телефоне и мультфильмы - зато книжки глотает массово и на улице гуляет по несколько часов с удовольствием, пусть и хотелось бы залипнуть в экране. Ребята, не ищите таких лёгких путей если решились на детей - потом исправлять будет тяжелее.
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Иван Алейников
Ответ Павел Мельников
Судя по тому, на какие мероприятия в прошлом году ходил сам Большунов, признаки зомбирования ему нужно сначала поискать в самом себе.
Хотел тоже это написать, но подумал, что проклянут православные
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Вячеслав Пустохин
Ну, когда у тебя есть деньги на нянек - то да, живой контакт. А когда родители пашут на работе как проклятые, что бы оплатить ипотеку, накормить и одеть ребенка и себя - денег на нянек не будет, в лучшем случае - дедушки и бабушки, если есть и если готовы помогать.
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Друг ИА
Ответ DrDro
Как минимум странная логика. И сейчас появляются и ученые и писатели. И будут появляться. Телефоны и телевизоры причем? Ну игрушки тоже отберите, только живой контакт оставьте.
А сколько его дочке? Годик - два ?) ну тогда можно и поумничать) вот когда ребёнку будет хотя бы лет 7-8 ( я уже молчу когда 12-14 ) и он в школу пойдёт где телефоны у всех , вот тогда и можно будет делать выводы о “спартанском» воспитании. А сейчас молодой и неопытный папа просто умничает . P.S. Я абсолютно без злобы , с высоты прожитых лет , человека воспитавшего двух сыновей . Во всем должна быть мера: сунуть с рождения смартфон бесконтрольно - плохо , оградить от цивилизации- тоже
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Попрыгунчик
Ответ Alex DeLarge
да, но честно, я вот вижу, что смотрит мой племянник и это жуть. хорошо, прогресс не стоит на месте и это радует, но я в его возрасте смотрел Гарри Поттера и властелина колец. на компе мы играли в героев 3 или в квесты. сейчас дети смотрят тупой контент на тиктоке и шоты на Ютубе. играет он в Майнкрафт. при том не углубляясь, а просто ходит и все разрушает.
Гарри Поттер это что, высокохудожественная литература?
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Анастасия Лукьянова
Правильно, зачем в семье еще плюс один зомби
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Теннисный абсолют
Ответ TYMB04KA
что плохого в том, что человек смотрит аниме или в том, что он вегетарианец??
Не плохо, плохо когда становятся фанатичными веганами или анимешниками.
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TYMB04KA
Ответ Теннисный абсолют
Комментарий удален модератором
что плохого в том, что человек смотрит аниме или в том, что он вегетарианец??
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Теннисный абсолют
Ответ TYMB04KA
бред
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green4
Ответ Ivan Ivanych
Ты книжку лучше почитай ребенку или сама пусть почитает (не знаю сколько ей лет), а то реально бырастет лыжное зомби и читать даже не будет уметь.
А почему ты думаешь, что не читает? Или нужно все в одной фразе уместить?
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TYMB04KA
Ответ Теннисный абсолют
Все правильно. Я бы вообще ввел закон, по которому дети до 12 лет могут пользоваться телефоном не более 2 часов в день (не считая звонки)
бред
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Теннисный абсолют
Все правильно.
Я бы вообще ввел закон, по которому дети до 12 лет могут пользоваться телефоном не более 2 часов в день (не считая звонки)
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Ivan Ivanych
Ты книжку лучше почитай ребенку или сама пусть почитает (не знаю сколько ей лет), а то реально бырастет лыжное зомби и читать даже не будет уметь.
+2
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Всех не забаните
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Будем честны, смартфон оч разгружает родителей. Спасибо прогрессу.
Ага, а потом удивляются почему ребенку 3 года, а он не говорит.
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Vasiliy S
Главное не вырастить Zомби
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Andrey Razumenko
Об этом бы побольше надо готовить. Медиабулимия, цифровая псевдодебильность, общее падение креативности. От живого журнала на тик-тока.
Телефон и другие экраны влияют на развивающиеся мозги ребенка так же как и алкоголь, табак, сахар.
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Marky777
Ответ Alex DeLarge
да, но честно, я вот вижу, что смотрит мой племянник и это жуть. хорошо, прогресс не стоит на месте и это радует, но я в его возрасте смотрел Гарри Поттера и властелина колец. на компе мы играли в героев 3 или в квесты. сейчас дети смотрят тупой контент на тиктоке и шоты на Ютубе. играет он в Майнкрафт. при том не углубляясь, а просто ходит и все разрушает.
Так и есть. Но детей можно загружать доп занятиями спортом по 6 дней в неделю. И на смартфон не будет оставаться времени
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Михан Первый
Пока мы боялись, что интернет испортит наших детей, телевизор испортил наших родителей
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Molodoy91
Ответ Alex DeLarge
да, но честно, я вот вижу, что смотрит мой племянник и это жуть. хорошо, прогресс не стоит на месте и это радует, но я в его возрасте смотрел Гарри Поттера и властелина колец. на компе мы играли в героев 3 или в квесты. сейчас дети смотрят тупой контент на тиктоке и шоты на Ютубе. играет он в Майнкрафт. при том не углубляясь, а просто ходит и все разрушает.
Как вариант действительно просто накачать годноты на дейвас и принудительно отключить Wifi. Тогда ребенок будет смотреть то что выбрал сам родитель, в свое время я очень любил и гарри поттера т.к. других альтернатив что посмотреть особо не было)
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imaxim
Ответ Dima91Caps
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Почему не на фронте, деятель?
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иг1171
Надо дать лыжи и вырастить росгвардейца
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Dima91Caps
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Alex DeLarge
Ответ Хей-Хо, а ну пошли!
Будем честны, смартфон оч разгружает родителей. Спасибо прогрессу.
да, но честно, я вот вижу, что смотрит мой племянник и это жуть. хорошо, прогресс не стоит на месте и это радует, но я в его возрасте смотрел Гарри Поттера и властелина колец. на компе мы играли в героев 3 или в квесты. сейчас дети смотрят тупой контент на тиктоке и шоты на Ютубе. играет он в Майнкрафт. при том не углубляясь, а просто ходит и все разрушает.
+20
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DrDro
Как минимум странная логика.
И сейчас появляются и ученые и писатели.
И будут появляться.
Телефоны и телевизоры причем? Ну игрушки тоже отберите, только живой контакт оставьте.
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Хей-Хо, а ну пошли!
Будем честны, смартфон оч разгружает родителей. Спасибо прогрессу.
+19
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