Большунов о воспитании дочки: «Дать телефон и вырастить зомби – это не то, чего бы мы хотели»

Олимпийский чемпион по лыжам Александр Большунов рассказал о воспитании дочери Евы.

«Стараемся вообще не включать телевизор и телефоны. Только живой контакт. Нагрузить мультик на планшете – самое простое. Но раньше же как-то воспитывали без этого. И появлялись великие ученые и писатели.

Дать телефон и вырастить зомби – это не то, чего бы мы хотели. Поэтому и сами стараемся при Еве не пользоваться экранами, чтобы не подавать пример. Она очень быстро все схватывает!

Вот прихожу с тренировки, делаю на коврике растяжку, какие-то упражнения. И даже если в этот момент включить телик, все ее внимание будет на мне. Она очень внимательно смотрит, что-то даже пытается повторить. Так смешно. Ребенку реально любопытно, чем там занимается ее батя», – отметил .

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