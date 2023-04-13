Большунов о воспитании дочки: «Дать телефон и вырастить зомби – это не то, чего бы мы хотели»
Олимпийский чемпион по лыжам Александр Большунов рассказал о воспитании дочери Евы.
«Стараемся вообще не включать телевизор и телефоны. Только живой контакт. Нагрузить мультик на планшете – самое простое. Но раньше же как-то воспитывали без этого. И появлялись великие ученые и писатели.
Дать телефон и вырастить зомби – это не то, чего бы мы хотели. Поэтому и сами стараемся при Еве не пользоваться экранами, чтобы не подавать пример. Она очень быстро все схватывает!
Вот прихожу с тренировки, делаю на коврике растяжку, какие-то упражнения. И даже если в этот момент включить телик, все ее внимание будет на мне. Она очень внимательно смотрит, что-то даже пытается повторить. Так смешно. Ребенку реально любопытно, чем там занимается ее батя», – отметил Большунов.
Необычное интервью с Александром Большуновым: детально рассказывает, какой он в семье, дружбе и на кухне
Я бы вообще ввел закон, по которому дети до 12 лет могут пользоваться телефоном не более 2 часов в день (не считая звонки)
Телефон и другие экраны влияют на развивающиеся мозги ребенка так же как и алкоголь, табак, сахар.
И сейчас появляются и ученые и писатели.
И будут появляться.
Телефоны и телевизоры причем? Ну игрушки тоже отберите, только живой контакт оставьте.