Месси, Мбаппе, Швентек – в списке 100 самых влиятельных людей года по версии Time
Лионель Месси попал в число самых влиятельных людей мира в 2023 году.
Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира.
В этом году в рейтинг попали футболисты Лионель Месси («ПСЖ», сборная Аргентины) и Килиан Мбаппе («ПСЖ», сборная Франции). Первый отмечен в категории «титаны», второй оказался в числе «новаторов».
Также в список попали теннисистка Ига Швентек (в категории «новаторы»), горнолыжница Микаэла Шиффрин («первопроходцы») и игрок в американский футбол Патрик Махоумс («титаны»).
Гугл помог. Список формируется комиссией ученых, каких не конкретизируется. В лидерах Си Цзиньпин аж 13 раз попал в список, а дальше Обама и Опра по 11 раз. Ещё забавный факт: футболисты ни разу не попадали в этот список, зато 3 раза попадала Наоми Осака :D
Он в категории " Новаторы" и заслуженно.
Всем читать и осознавать величие Лео.
После ЧМ 2022 и официальной Коронации нет смысла спорить.
Дебаты закрыты.
Они серьёзно вообще,как эти люди могут быть самыми влиятельными людьми в мире?