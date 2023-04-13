Месси, Мбаппе, Швентек – в списке 100 самых влиятельных людей года по версии Time

Лионель Месси попал в число самых влиятельных людей мира в 2023 году.

Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира.

В этом году в рейтинг попали футболисты («ПСЖ», сборная ) и (« », сборная Франции). Первый отмечен в категории «титаны», второй оказался в числе «новаторов».

Также в список попали теннисистка (в категории «новаторы»), горнолыжница («первопроходцы») и игрок в американский футбол («титаны»).