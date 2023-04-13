Месси, Мбаппе, Швентек – в списке 100 самых влиятельных людей года по версии Time

Теги ПСЖ Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу рейтинги НФЛ Канзас-Сити Микаэла Шиффрин Килиан Мбаппе Ига Швентек Патрик Махоумс Футбол

Лионель Месси попал в число самых влиятельных людей мира в 2023 году.

Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей мира.

В этом году в рейтинг попали футболисты Лионель Месси («ПСЖ», сборная Аргентины) и Килиан МбаппеПСЖ», сборная Франции). Первый отмечен в категории «титаны», второй оказался в числе «новаторов».  

Также в список попали теннисистка Ига Швентек (в  категории «новаторы»), горнолыжница Микаэла Шиффрин («первопроходцы») и игрок в американский футбол Патрик Махоумс («титаны»). 

28 комментариев

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hwttm264n2
Новатор знает о существе по имени Холланд ?
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justbored
Ответ Блуждающий странник
Кто-нибудь знает по какому принципу людей отбирали? Интересно какие необычайные и талантливые люди делали неочевидный для себя выбор. Если перейти по ссылке, то конкретно Месси описывает Роджер Федерер. Аутентично. Забавные слова: "не моргайте слишком часто когда Месси играет в футбол. Вы можете пропустить что-то невероятное от настоящего мужчины". И извините если я перевел криво, а то лобби лингвистов со спортс сожрет Гугл помог. Список формируется комиссией ученых, каких не конкретизируется. В лидерах Си Цзиньпин аж 13 раз попал в список, а дальше Обама и Опра по 11 раз. Ещё забавный факт: футболисты ни разу не попадали в этот список, зато 3 раза попадала Наоми Осака :D
Про комисcию ученых это где? "Окончательный список составляется исключительно редакторами Time, с номинациями исходящими от сотрудников медиахолдинга".
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10ztv
роналду: этот журнал вообще знает сколько я тренеров уволил ради попадания в эту статью?
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pont77
Они оба в списке Time из-за ЧМ - монументальное событие в мире, даже если Киллиан этот финал проиграл.
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Enchanter WIZZARD
Елена Зеленская, а ее горе -мужа нет в списке
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justbored
Ответ Oleg
Имеете симпатии к бездарю из аль насры?
Абсолютно никаких. Более того, как "Кринж" закрепился в сознании ))
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rej1sta
Ответ Мухаммад Юсупов
где можно почитать?
https://ibb.co/2h9Kt5B
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Oleg
Ответ justbored
Ну только если считать Федерера непререкаемой величиной и моральным камертоном. Но даже они способны заблуждаться. 😊
Имеете симпатии к бездарю из аль насры?
+2
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Oleg
Ответ Мухаммад Юсупов
где можно почитать?
На сайте TIME
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Пирс Морган
Ответ человек-муравей человек-физрук
местный Роман писал что миллиард сиксилиярдов
А, даже так
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человек-муравей человек-физрук
Ответ Пирс Морган
Тут ты ошибся, 118 миллиардов
местный Роман писал что миллиард сиксилиярдов
+2
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Tristan...
Ответ Пирс Морган
Тут ты ошибся, 118 миллиардов
И не только люди
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Мухаммад Юсупов
Ответ Oleg
То, что про Месси написал Федерер для TIME это шедевр. Всем читать и осознавать величие Лео. После ЧМ 2022 и официальной Коронации нет смысла спорить. Дебаты закрыты.
где можно почитать?
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justbored
Ответ Oleg
То, что про Месси написал Федерер для TIME это шедевр. Всем читать и осознавать величие Лео. После ЧМ 2022 и официальной Коронации нет смысла спорить. Дебаты закрыты.
Ну только если считать Федерера непререкаемой величиной и моральным камертоном. Но даже они способны заблуждаться. 😊
+2
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Блуждающий странник
Кто-нибудь знает по какому принципу людей отбирали? Интересно какие необычайные и талантливые люди делали неочевидный для себя выбор. Если перейти по ссылке, то конкретно Месси описывает Роджер Федерер. Аутентично. Забавные слова: "не моргайте слишком часто когда Месси играет в футбол. Вы можете пропустить что-то невероятное от настоящего мужчины". И извините если я перевел криво, а то лобби лингвистов со спортс сожрет

Гугл помог. Список формируется комиссией ученых, каких не конкретизируется. В лидерах Си Цзиньпин аж 13 раз попал в список, а дальше Обама и Опра по 11 раз. Ещё забавный факт: футболисты ни разу не попадали в этот список, зато 3 раза попадала Наоми Осака :D
+2
-2
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rej1sta
Ответ Oleg
То, что про Месси написал Федерер для TIME это шедевр. Всем читать и осознавать величие Лео. После ЧМ 2022 и официальной Коронации нет смысла спорить. Дебаты закрыты.
Да уж, только что прочитал то, что написал Роджер. Замечательные слова, Лео будет очень приятно.
+6
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Oleg
Ответ Neodim
Смех. Мбаппе даже на ПСЖ повлиять не смог, чтобы его продали в Реал, а его в самые влиятельные записывают...
Парень в 18 лет стал Чемпионом мира, в 23 года стал соавтором величайшего финала в истории спорта. Хет трик в финале, обошел Пеле по голам на ЧМ.
Он в категории " Новаторы" и заслуженно.
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justbored
Там имена авторов панегириков ещё смешнее - Хиллари Клинтон, Нэнси Пелози, Джил Байден, Федерер хвалит Месси. Познавательно с точки зрения кто нынче в героях у мейнстрим-медиа и прибрежных элит.
+4
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Oleg
То, что про Месси написал Федерер для TIME это шедевр.
Всем читать и осознавать величие Лео.
После ЧМ 2022 и официальной Коронации нет смысла спорить.
Дебаты закрыты.
+10
-5
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Ruscello
На каком месте Инфантино? Первый в категории - про хвост?
+2
-2
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Екн Лор
Попасть в одну компанию с Тунберг и Зеленским - это успех, я считаю
+2
-3
-1
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Neodim
Смех. Мбаппе даже на ПСЖ повлиять не смог, чтобы его продали в Реал, а его в самые влиятельные записывают...
0
-2
-2
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Пирс Морган
Ответ Экспертное мнение
Тайм не в курсе, что презентацию Роналду в Аль-Наср смотрели 18 млрд человек по всему миру?
Тут ты ошибся, 118 миллиардов
+25
-4
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Фанат спорта01
прошёл по ссылке и там больше половины какие-то ноунеймы.
Они серьёзно вообще,как эти люди могут быть самыми влиятельными людьми в мире?
+1
-1
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Экспертное мнение
Тайм не в курсе, что презентацию Роналду в Аль-Наср смотрели 18 млрд человек по всему миру?
+31
-10
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