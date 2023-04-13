Восемь клубов КХЛ проголосовали против перекрестного плей-офф

Теги Алексей Морозов КХЛ Кубок Гагарина календарь Р-Спорт Хоккей

Восемь клубов КХЛ проголосовали против перекрестного формата плей-офф.

Об этом сообщил президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.

«12 клубов проголосовали, чтобы со второго раунда был перекрестный плей-офф. Восемь клубов – против перекрестного плей-офф.

Ряд команд – за перекрестный плей-офф с третьего раунда», – сказал Морозов.

КХЛ хочет провести перекрестный плей-офф со 2-го раунда в сезоне-2023/24, в регулярке будет 68 матчей. Это должна утвердить ФХР

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Гороховик
Ответ Alli
Авангард, Сибирь, Амур и Адмирал - это понятно, а еще 4 кто?
Я думаю все фавориты Востока - АБ, Магнитка, Автомобилист, СЮ. Им ЦСКА/СКА во втором раунде даром не нужны.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Буев
А чем плох финал Ак Барс ЦСКА? или Ска Авангард условный? зачем нужна эта шляпа? Каждый год питерские хозяева мира хотят видеть непременно ска и ЦСКА? идиотизм.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*BG*
Ответ ruslanych
Нужно с первого раунда перекрестный, условный Адмирал мог бы красиво выбить СКА, была бы потеха.
Условный Адмирал СКА не выбьет, как бы вам этого не хотелось. Они, вообще, могут часть игроков оставить в условном Владике, а часть в Питере. И летать им будет не нужно. Ну, или, летать будет только часть игроков.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alli
Авангард, Сибирь, Амур и Адмирал - это понятно, а еще 4 кто?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
oldgordon
Страна должна знать своих героев
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Petrov
ещё вчера все говорили это невозможно и плохо,а на те вам хорошая новость
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
Всё дворцовые интриги,а кто за что неизвестно! 😱
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ruslanych
Нужно с первого раунда перекрестный, условный Адмирал мог бы красиво выбить СКА, была бы потеха.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
За перекрестный плей офф с финала.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Против наверное Амур, Адмирал
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*BG*
Список клубов, проголосовавших "за" и "против"- в студию, пожалуйста!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
balander09
проголосовали против самые дальние или бедные?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий