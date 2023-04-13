Восемь клубов КХЛ проголосовали против перекрестного плей-офф

Восемь клубов КХЛ проголосовали против перекрестного формата плей-офф.

Об этом сообщил президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.

«12 клубов проголосовали, чтобы со второго раунда был перекрестный плей-офф. Восемь клубов – против перекрестного плей-офф.

Ряд команд – за перекрестный плей-офф с третьего раунда», – сказал Морозов.

КХЛ хочет провести перекрестный плей-офф со 2-го раунда в сезоне-2023/24, в регулярке будет 68 матчей. Это должна утвердить ФХР