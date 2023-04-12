«Сити» прихлопнул «Баварию», «Химки» назначили Талалаева, ошибки Иванова в дерби, «Аль-Наср» уволит Гарсию, Бразилия на «Матч ТВ», Абаскаль женился в Москве и другие новости

Теги утренний дайджест Футбол

1. В первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» грохнул «Баварию» (3:0), а «Интер» выиграл у «Бенфики» (2:0) на выезде.

Эрлинг Холанд опять разрывает: норвежец забил сам и отдал на Бернарду, у него 12 голов в 5 последних матчах и 45 мячей в 39 играх за «Сити». Кроме того, он лучший бомбардир этой ЛЧ с 11 голами, а 45 за сезон – рекорд для игроков из АПЛ.

2. «Химки» назначили главным тренером Андрея Талалаева, контракт с ним подписан на 5 лет. Он стал 5-м тренером «Химок» за сезон – ни у кого не было больше в этой РПЛ, а сам специалист возглавил 3-ю команду лиги за сезон.

3. Арбитр Сергей Иванов ошибочно назначил пенальти в пользу «Спартака» в игре с «Динамо» – ЭСК РФС единогласно признала это. Кроме того, он должен был удалить форварда красно-белых Александра Соболева за неспортивное поведение.

4. 4 клуба из Крыма допущены к лицензированию РФС – «Севастополь», «Океан», «Таврия» и ялтинский «Рубин», сообщает инсайдер Иван Карпов.

5. Кажется, «Аль-Наср» уволит главного тренера Руди Гарсию: им недоволен Криштиану Роналду. Команда отстает от «Аль-Иттихада» на 3 очка за 7 туров до конца чемпионата.

6. НХЛ. «Питтсбург» проиграл «Чикаго» и поставил под вопрос свои шансы на выход из плей-офф. Малкин забросил 27-ю шайбу в сезоне, но набрал «минус 4». «Миннесота» уступила «Виннипегу», Капризов забросил 40-ю шайбу в сезоне. «Тампа» уступила «Торонто» в репетиции плей-офф, Сергачев набрал 1+1, Василевский пропустил 4 шайбы. «Бостон» обыграл «Вашингтон» и установил новый рекорд лиги по очкам за сезон. Все результаты дня – здесь

7. Валиева, Туктамышева, Кондратюк, Мишина, Галлямов и другие российские фигуристы выступят на шоу в Монголии.

8. Видеоподтверждений слов игрока «Вильярреала» Алекса Баэны о сыне хавбека «Реала» Феде Вальверде пока не нашли – ни в матче Ла Лиги, ни в кубковой игре.

9. НБА. «Атланта» победила «Майами» в плей-ин и вышла в плей-офф, где сыграет с «Бостоном». 

10. Тележка инсайдов о «Зенита»: питерцы интересуются Сафоновым и Лантратовым, могут подписать Пиняева и Тюкавина, если Малком и Клаудиньо уйдут летом, а также сделают предложение Дивееву, если он не продлит контракт с ЦСКА. Пишут, кстати, что Дивеев не продлевает контракт с ЦСКА, потому что хочет перейти в Италию.

11. «Матч ТВ» будет транслировать чемпионат Бразилии, запланирована трансляция 200 игр.

12. «Челси» интересуется Гави. Лондонский клуб хочет подписать хавбека «Барсы» бесплатно, воспользовавшись ситуацией с контрактом, пишет As. Впрочем, сообщают также, что сам Гави никуда не собирается.

13. У «ПСЖ» получится соблюсти соглашение с УЕФА о финансовом фэйр-плей по итогам сезона. Клуб сможет свободно тратиться на трансферы летом.

14. Тайсон Фьюри летом может подраться с Энди Руисом, а в ноябре или декабре – с Александром Усиком.

15. Бывший пилот «Формулы-1» Даниил Квят заинтересован в переходе в «Формулу E» и проведет тесты в конце апреля.

16. Гильермо Абаскаль расписался в Москве с невестой Алехандрой. Тренер «Спартака» и его жена посетили Красную площадь.

Цитаты дня.

Вяльбе о спортсменах, которые согласятся на условия МОК: «Для меня такой человек будет предателем и не получит никакой помощи»

Хави: «Говорят, что это худшая версия Ла Лиги, но это неправда. Всякий раз, когда «Барса» что-то выигрывает, люди дискредитируют это»

Питер Уиндзор: «Финиш Гран-при Австралии – новое доказательство того, что у Хэмилтона украли титул в 2021-м»

«Перед Кержаковым сейчас закрыты двери во все команды. Футбольный мир очень маленький». Генменеджер «Кармиотиссы» об экс-тренере клуба

Захарова об условиях МОК: «Это элемент общей политики по разрушению мирового спорта. Идеология разрушения стоит в основе антироссийской политики»

«##### полная. Если на заборе ### напишут, я буду это обсуждать, что ли? Каждый свою ##### пишет». Агент Тюкавина об интересе «Зенита»

Фетисов о критериях МОК: «Со времен холодной войны не было подобных решений. Бах попирает все, что связано с олимпизмом. Полный правовой беспредел»

Насри о вылете «Арсенала» от «МЮ» в ЛЧ-2009: «Мы обосрались, играя против великого Криштиану»

7 комментариев

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muse muse
Для токсика из СА ничего не меняется, все вокруг виноваты, кроме него любимого и красивого, и не устаёт же человек так позориться каждый раз)))
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Cruel Snake
Авторы новостей снова расчехлили хлопушку
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Пако
Сергей Иванов ошибся. А дальше что? Как будут восстанавливать справедливость?
Одного наказания арбитра недостаточно!
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Фифа Алекс
там Соболев кричал что у него голов сколько то в счёт идёт и не защитатый с Уралом,заберите теперь 1 гол за матч с Динамо,за пенку))))
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Vatikan
Поздравляем Абаскаля!
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Vatikan
У талалаева ДОЛГОСРОЧНЫЙ контракт, запомните!
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Vatikan
Все равно тухель лучшая кандидатура для Баварии. В ответном матче будет иначе
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