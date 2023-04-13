Делегация Минспорта России под руководством Олега Матыцина посетила ДНР

Делегация Министерства спорта России под руководством посетила Донецкую Народную Республику.

В Мариуполе Матыцин, заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов и директор Центра спортивной подготовки Георгий Брюсов встретились с главой ДНР Денисом Пушилиным, а также исполняющим обязанности министра молодежи, спорта и туризма Юрием Мартыновым.

Делегация Минспорта России посетила спортивные объекты «Ильичевец», «Айс Арена», «Олимпийский», «Донбасс Арена».

«Правительство России уделяет приоритетное внимание развитию спорта в новых субъектах, они активно вовлечены в реализацию федерального проекта « – норма жизни». Жители Донецкой Народной Республики любят спорт и активный образ жизни, и мы видим, какие усилия руководство региона прикладывает для того, чтобы обеспечить все необходимые условия для спортсменов, тренеров, физкультурников.

Для тренеров организованы курсы повышения квалификации и переподготовки, сотрудники органов управления в спортивной сфере проходят обучение в подведомственных Минспорту России вузах.

Да, предстоит еще много работы по восстановлению инфраструктуры, организации тренировочных и спортивных мероприятий, обучения и кадрового совершенствования. Порядка 495 млн из федерального бюджета будет выделено на программы развития спортивной сферы в регионе в 2023 году.

Уверен, что совместными усилиями мы выполним все поставленные задачи, чтобы в Донецкой Народной Республике, как и по всей России, спорт был нормой жизни», – отметил Матыцин.