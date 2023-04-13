Делегация Минспорта России под руководством Олега Матыцина посетила ДНР
Делегация Министерства спорта России под руководством Олега Матыцина посетила Донецкую Народную Республику.
В Мариуполе Матыцин, заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов и директор Центра спортивной подготовки Георгий Брюсов встретились с главой ДНР Денисом Пушилиным, а также исполняющим обязанности министра молодежи, спорта и туризма Юрием Мартыновым.
Делегация Минспорта России посетила спортивные объекты «Ильичевец», «Айс Арена», «Олимпийский», «Донбасс Арена».
«Правительство России уделяет приоритетное внимание развитию спорта в новых субъектах, они активно вовлечены в реализацию федерального проекта «Спорт – норма жизни». Жители Донецкой Народной Республики любят спорт и активный образ жизни, и мы видим, какие усилия руководство региона прикладывает для того, чтобы обеспечить все необходимые условия для спортсменов, тренеров, физкультурников.
Для тренеров организованы курсы повышения квалификации и переподготовки, сотрудники органов управления в спортивной сфере проходят обучение в подведомственных Минспорту России вузах.
Да, предстоит еще много работы по восстановлению инфраструктуры, организации тренировочных и спортивных мероприятий, обучения и кадрового совершенствования. Порядка 495 млн из федерального бюджета будет выделено на программы развития спортивной сферы в регионе в 2023 году.
Уверен, что совместными усилиями мы выполним все поставленные задачи, чтобы в Донецкой Народной Республике, как и по всей России, спорт был нормой жизни», – отметил Матыцин.
Россияне, похоже, очень рады: "Нет, сынок, теперь ты будешь меньше есть"...
На деле, ничего удивительного здесь не вижу: ДНР - субъект РФ, ее жители - такие же граждане РФ. И да, несмотря на военные действия, жизнь продолжается. Надеюсь, организацией каких-либо спортивных мероприятий получится отвлечь дончан от плохого.
А ежели этот же состав "делегатов", отправится, допустим, в Самарскую область, как этот же состав будет называться?