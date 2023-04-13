Делегация Минспорта России под руководством Олега Матыцина посетила ДНР

Теги Георгий Брюсов Олег Матыцин Министерство спорта России Центр спортивной подготовки Одес Байсултанов Биатлон

Делегация Министерства спорта России под руководством Олега Матыцина посетила Донецкую Народную Республику.

В Мариуполе Матыцин, заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов и директор Центра спортивной подготовки Георгий Брюсов встретились с главой ДНР Денисом Пушилиным, а также исполняющим обязанности министра молодежи, спорта и туризма Юрием Мартыновым.

Делегация Минспорта России посетила спортивные объекты «Ильичевец», «Айс Арена», «Олимпийский», «Донбасс Арена».

«Правительство России уделяет приоритетное внимание развитию спорта в новых субъектах, они активно вовлечены в реализацию федерального проекта «Спорт – норма жизни». Жители Донецкой Народной Республики любят спорт и активный образ жизни, и мы видим, какие усилия руководство региона прикладывает для того, чтобы обеспечить все необходимые условия для спортсменов, тренеров, физкультурников.

Для тренеров организованы курсы повышения квалификации и переподготовки, сотрудники органов управления в спортивной сфере проходят обучение в подведомственных Минспорту России вузах.

Да, предстоит еще много работы по восстановлению инфраструктуры, организации тренировочных и спортивных мероприятий, обучения и кадрового совершенствования. Порядка 495 млн из федерального бюджета будет выделено на программы развития спортивной сферы в регионе в 2023 году.

Уверен, что совместными усилиями мы выполним все поставленные задачи, чтобы в Донецкой Народной Республике, как и по всей России, спорт был нормой жизни», – отметил Матыцин.

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39 комментариев

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Greenalem
Ответ haymaker
Парад пятнадцатирублевых ш*х объявляется открытым
Они появляются только под новостями об Украине, Путине и украинцев в целом. На депутатов и министров им начхать, наоборот хорошо если на них толпа потратит свою энергию в комментариях
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**Iscander**
Ответ Max Bochkov
И очередные 495 млн из федерального бюджета... Россияне, похоже, очень рады: "Нет, сынок, теперь ты будешь меньше есть"...
Скинь номер карты что-ли, на сосиски скинемся тебе.
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Дмитрий Джи
ппц тут у ДМ-1 чемпион фляга свистит, накинулся на ветку👉😑
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Tzaichiha
Ответ костянчик1918
Да ты что!!! Я не горю от того что Крым это Украина 🇺🇦
Крым -это Россия🇷🇺. Причем потому, что того прежде всего хотят жители Крыма и попробуйте туда только сунуться.
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**Iscander**
Ответ костянчик1918
Да ты что!!! Я не горю от того что Крым это Украина 🇺🇦
Слив засчитан, либердрот.
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VictorVallecano
Ответ ДМ-1чемпион
Учи русский Мыкола! Пригодится.
Написал чел, который сам по-русски с ошибками пишет, ахаха.
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Max Bochkov
И очередные 495 млн из федерального бюджета...
Россияне, похоже, очень рады: "Нет, сынок, теперь ты будешь меньше есть"...
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костянчик1918
Ответ **Iscander**
Судя по тому как тебе подожгла ср.ку Скабеева, то Фейгин сопляк вчерашний.
Да ты что!!! Я не горю от того что Крым это Украина 🇺🇦
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haymaker
Ответ Stewee
Если у человека иное от тебя мнение, значит он пятнадцатирублевый?)
О, ни в коем случае. Бесплатные идиоты тоже широко представлены. Просто они настолько унылы, что весь парад опошлят только.
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Stewee
Соевых опять удар хватит от таких новостей. Да как он посмел!!
На деле, ничего удивительного здесь не вижу: ДНР - субъект РФ, ее жители - такие же граждане РФ. И да, несмотря на военные действия, жизнь продолжается. Надеюсь, организацией каких-либо спортивных мероприятий получится отвлечь дончан от плохого.
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Stewee
Ответ haymaker
Парад пятнадцатирублевых ш*х объявляется открытым
Если у человека иное от тебя мнение, значит он пятнадцатирублевый?)
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haymaker
Ответ ДМ-1чемпион
Опечаточка. Пятнадцатигривенных! А ХА ХА
Чувак, настолько умён, что как бы сам признал, что работа украинца вдвое дороже твоей 😁
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**Iscander**
Ответ костянчик1918
К сожалению я не депутат , а так Фейгин норм поджигал сраки скрепоносцам ))
Судя по тому как тебе подожгла ср.ку Скабеева, то Фейгин сопляк вчерашний.
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костянчик1918
Ответ **Iscander**
А ты видимо Арестович или Фейгин.
К сожалению я не депутат , а так Фейгин норм поджигал сраки скрепоносцам ))
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sintenced
Вот пусть там и остаются.
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Jan T
Делегация Минспорта России под руководством Олега Матыцина посетила ДНР

А ежели этот же состав "делегатов", отправится, допустим, в Самарскую область, как этот же состав будет называться?
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SadButTrue
Ответ Акселек давай
Очень хочется, чтобы дети ДНР уже начали жить спортом и школой, нормальной мирной жизнью, а не войной.
Какой ещё войной? 15 лет лагерей захотели?
+4
-3
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Viks
Ответ **Iscander**
Теперь предлагаете забыть за спорт совсем?
"за спорт" не знаю, а ПРО спорт на войне никогда не слышал.
+1
-1
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A K
Будни российского спорта. Соревнования, которые мы заслужили.
+5
-1
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ДМ-1чемпион
Ответ **Iscander**
А ты видимо Арестович или Фейгин.
Он Го-дон!
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sprmn
Ответ haymaker
Парад пятнадцатирублевых ш*х объявляется открытым
Не подскажите где платят 15 рублей за комментарий. А если серьезно все это уже делается на автомате с обеих сторон и мем про 15 рублей не актуален уже несколько лет.
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DpeMa111
В скольки там километрах фронт, напомните, к чему этот цирк
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**Iscander**
Ответ Runaldos
к сожалению, укров пока ещё не отогнали на достаточное расстояние от нашего города
Отгонят
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ДМ-1чемпион
Ответ костянчик1918
Опа ! Скабеева на спортс ру🤢🤢🤢
А ХА ХА. Ты Скабеева!? А ХА ХА
0
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**Iscander**
Ответ костянчик1918
Опа ! Скабеева на спортс ру🤢🤢🤢
А ты видимо Арестович или Фейгин.
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