«Тосно» объявил о возрождении клуба. Он был расформирован в 2018-м после победы в Кубке России

«Тосно» объявил о возрождении клуба.

«Футбольный клуб «Тосно» возвращается!

При поддержке администрации Тосненского района и муниципального образования Тосненского городского поселения, благодаря взаимодействию руководства ФК «Тосно» и МКУ СДЦ «Атлант» были достигнуты соглашения, при которых все детско-юношеские команды, мужская и команда ветеранов будут выступать во всех официальных соревнованиях, проводимых под эгидой РФС, под единым названием, а также использовать бренд «ФК Тосно».

В сезоне-2023 все наши команды без исключения примут участие в чемпионате, первенстве и Кубке Ленинградской области по футболу. А мужская команда дополнительно примет участие в Кубке регионов, чемпионате и Кубке СЗФО», – говорится в сообщении клуба.

«Тосно» был создан в июне 2013 года. С 2014 по 2017 год команда выступала в . В сзеоне-2017/18 клуб выступал в чемпионате России, где занял 15-е место. В том же сезоне команда стала обладателем Кубка России, обыграв в финале курский «Авангард» со счетом 2:1. В июне 2018 года было объявлено о расформировании клуба.