«Тосно» объявил о возрождении клуба. Он был расформирован в 2018-м после победы в Кубке России

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«Тосно» объявил о возрождении клуба.

«Футбольный клуб «Тосно» возвращается!

При поддержке администрации Тосненского района и муниципального образования Тосненского городского поселения, благодаря взаимодействию руководства ФК «Тосно» и МКУ СДЦ «Атлант» были достигнуты соглашения, при которых все детско-юношеские команды, мужская и команда ветеранов будут выступать во всех официальных соревнованиях, проводимых под эгидой РФС, под единым названием, а также использовать бренд «ФК Тосно».

В сезоне-2023 все наши команды без исключения примут участие в чемпионате, первенстве и Кубке Ленинградской области по футболу. А мужская команда дополнительно примет участие в Кубке регионов, чемпионате и Кубке СЗФО», – говорится в сообщении клуба.

«Тосно» был создан в июне 2013 года. С 2014 по 2017 год команда выступала в ФНЛ. В сзеоне-2017/18 клуб выступал в чемпионате России, где занял 15-е место. В том же сезоне команда стала обладателем Кубка России, обыграв в финале курский «Авангард» со счетом 2:1. В июне 2018 года было объявлено о расформировании клуба.

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90 комментариев

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ДудьСдулся
Уникальные, конечно!
Взять Кубок и расформироваться.
Кто-нибудь в мире ещё такое делал?
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Shamarin
Ответ green4
Не, ну так-то в ленобласти все в порядке с деньгами, видимо, не убыточный бюджет ни разу, чтобы еще в одних бездельников вкладываться
Это применимо ко всем российским командам. Так какая разница одной больше, одной меньше.
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S1rAlex
Пила снова завелась)))
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green4
Не, ну так-то в ленобласти все в порядке с деньгами, видимо, не убыточный бюджет ни разу, чтобы еще в одних бездельников вкладываться
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Shamarin
Где-то в Ростове заикал карпин$..
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Алексей Ларёв
Ответ Pigmalion
Так-то Тосно - один из самых титулованных клубов России. За всю историю более, чем 100летнюю российского футбола только 8 клубов завоевало трофеев больше, чем Тосно. История побед этого клуба больше, чем у Краснодара, Крыльев и Ротора, например.
Только вот банкет за чей счет опять?А потом опять с письмами о помощи будут ходить?
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FRE3StYLER
Через 5 лет выйдут в вышку, возьмут Кубок, и будут расформированы))) Сорри за спойлер)
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box2box2
Кажется понятно кто выиграет следующий Кубок)
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Alexander Kochet
Попилят бабло и обратно в небесную лигу
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Sanan1908
Шанс для Мостового)
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GtSwan
Ответ Георгий Большаков
Собственник не может распоряжаться собственностью, как считает нужным?
Может. Только в нормальных (прежде всего с футбольной точки зрения) клуб переходит к другому собственнику и продолжает существование пусть и в более слабых лигах. А у нас же ФК порой превращается либо на время в игрушку собственника, либо он его использует для достижения каких-то своих бизнес-интересов (например, строительство недвижимости в окрестностях стадиона)... После чего клуб порой просто бросают...
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Winbreaker
Ответ Николай Кошкин
История противостояния Ротора с МЮ в КУЕФА, на мой взгляд все равно стоит особняком)
та не
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Дуойка Бубнова
следующая новость: Артём Д. из своего кармана оплатит возрождение Тамбова, чтобы побить все возможные рекорды по голам Лиге Приколов
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Phantomm
выиграть Кубок и расформироваться это действительно неприятный случай
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Шулемар Треугольников
Ответ limidi
название на самом деле особо ничего не значит. Назовутся "ЗАО "ТОСНО"" и будет словно новый футбольный клуб. Хк Динамо не даст соврать
привет из Твери
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Алексей Полиенков
Ну как обычно, за счёт муниципальных денег. Видимо снова кому-то кормушка потребовалась.
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Бухгалтер2021
помню тот Кубок России по футболу 2017/2018 все московские клубы слили турнир
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Александр Казаков
А я скучаю по таким командам в премьер лиге как амкар, луч энергия, томь, Спартак нальчик, классные времена были. Ещё не было лимитов на легионеров.
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B_Boris
Ответ Георгий Большаков
Собственник не может распоряжаться собственностью, как считает нужным?
Если существует на бюджетные средства, должны хотя бы спросить у собственника - у народа. Иначе это простой распил и растрата бюджетных средств 🤷🏻
+1
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SVD44
Ответ Георгий Большаков
Собственник не может распоряжаться собственностью, как считает нужным?
если бабки свои, может. Если бюджетные, нет. А у администрации Тосненского района уж точно есть дела поважнее возрождения футбольного клуба.
+2
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Кирилл.С-Пб
Ответ ЗЕНИТ65
Тогда уж разверзлись.
т9 сраный)
0
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Игорь Валуев
Ответ bellyashe
ахаха, ты даже тут умудрился свои бpeдни написать?)
Ну не все же вам бредни писать
0
-2
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dimonivanov
"При поддержке администрации Тосненского района и муниципального образования Тосненского городского поселения..."

Ну все понятно короче.
+1
-1
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Дмитрий Раткович
А вот и дерби подъехало
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Алексей Фролов
Ответ Filipp Gorski
Самый крутой финал кубка был Жаль Тосно расформировался хотел увидеть их в ЛЕ параллельно выступающих в ФНЛ
Как Уиган Атлетик, который в 2013 году выиграл кубок Англии, и выступал в следующем сезоне в Чемпионшипе и в группе ЛЕ
+3
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