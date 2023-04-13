Олимпийская чемпионка Дарья Дмитриева расторгла контракт с ЦСКА и перешла в словенский «Крим»

Теги сборная России жен Крим Меркатор переходы Дарья Дмитриева ЦСКА жен Гандбол

Российская гандболистка Дарья Дмитриева перешла в словенский клуб «Крим».

В текущем сезоне олимпийская чемпионка выступала за «Крим» на правах аренды.

«Контракт с ЦСКА был расторгнут по соглашению сторон. Трудовой контракт с «Кримом» рассчитан на один сезон с функцией продления еще на год», – сообщили в телеграм-канале армейцев.

«Я хочу поблагодарить ЦСКА за то, что дали мне возможность быть игроком нового клуба в столице нашей страны. В 2019 году я представляла, что команда может достичь многого. Так и случилось, мы прошли большой путь вместе с девчонками, руководством и, конечно же, нашими верными болельщиками!

Хочу сказать огромное спасибо всем, кто относится к гандбольной команде ЦСКА. Я счастлива, что удалось играть за такой классный клуб, горжусь тем, что мы добились за эти годы. И поддержка, которая всегда преследовала нашу команду с трибун, навсегда останется в моем сердце! Спасибо! Надеюсь, у меня еще появится возможность вернуться!» – сказала Дмитриева.

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21 комментарий

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Бобынин
А что случилось? В Словении больше платят?
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Алексей Ларёв
Ответ Витольд Бубеный
А в такое время разве можно переходить в клуб из страны НАТО, надо запрещать это на законодательном уровне
Запрети себе еще пользоваться средствами связи и т.д.Тебе и радио тогда хватит,его все же Попов изобрел,а не загнивающий запад.
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ДМ-1чемпион
Ну перешла и перешла! Делов то.
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GullitRuud
у меня два вопроса нужную бумажку подписала и какая зарплата будет ? хотелось бы узнать цену Родине по мнению госпожи Дмитриевой
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Старый Негр
Ответ Варлампий Варлампий
тогда чтоб не быть хитрожопыми лицемерами не забыть запретить пользоваться софтом и гаджетами страны НАТО, а именно все версии windows, макбуки, смартфоны эпл и так далее
В первом случае отдаем что-то хорошее, во втором наоборот. Первое действительно лучше запретить, это логично. Второе поощрять - и желательно бесплатно, чтобы не финансировать очередную американскую или натовскую агрессию. Борьба за мир в чистом виде.
Непонятно только, где тут "хитрожопое лицемерие"
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tyuiop tyuiop
Ответ Тихий час
международное право это миф, которым прикрываются западные военные преступники и террористы, прежде всего сша
ты хочешь сказать что все наше правительство сотрудничает с террористами, закупая там имущество, рожая там детей, получая там гражданство?
ты опять дискредетируешь правительство?
ты вообще за Россию болеешь?
может ты иноагент и ципсо????
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Тихий час
Ответ tyuiop tyuiop
скажи мне чей Крим и я скажу знаешь ли ты международное право
международное право это миф, которым прикрываются западные военные преступники и террористы, прежде всего сша
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Варлампий Варлампий
Ответ Витольд Бубеный
А в такое время разве можно переходить в клуб из страны НАТО, надо запрещать это на законодательном уровне
тогда чтоб не быть хитрожопыми лицемерами не забыть запретить пользоваться софтом и гаджетами страны НАТО, а именно все версии windows, макбуки, смартфоны эпл и так далее
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Варлампий Варлампий
Да это ж классненько
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Анатолий Magicbrain
Роднина теперь только с тройной дозой снотворного уснет и то, наверное, только на третьи сутки.
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tyuiop tyuiop
Ответ Kuryanin
Скажи мне, чей Крим, и я тебе скажу, кто ты.
скажи мне чей Крим и я скажу знаешь ли ты международное право
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tyuiop tyuiop
Ответ maksipol
Ждем возвращения Крима в родную гавань!
грекам?
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Kuryanin
Ответ faaakkkeee
Крим наш?
Скажи мне, чей Крим, и я тебе скажу, кто ты.
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MakeBelieve
Ответ faaakkkeee
Крим наш?
Крим Дмитриевой
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Витольд Бубеный
А в такое время разве можно переходить в клуб из страны НАТО, надо запрещать это на законодательном уровне
+2
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maksipol
Ответ Додик Аксель
Удачи Даше в составе Крима и будем ждать возвращения в родные пенаты.
Ждем возвращения Крима в родную гавань!
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гилберт
Молодец!
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Афанасий Дирихле
Крим наш
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faaakkkeee
Крим наш?
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Додик Аксель
Удачи Даше в составе Крима и будем ждать возвращения в родные пенаты.
+1
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Назар Игорь
Роднина в бешенстве.
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