  • Бони вспомнил, как отказался от перехода в «Спартак» из «Суонси»: «Там не такой уровень, как в «Ман Сити». Там был космос»
11

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Вилфрид Бони вспомнил, как не перешел в «Спартак».

«Спартак»? Я действительно мог оказаться там. Я был в «Суонси», потом мне пришло предложение от «Спартака».

Но я хотел продолжить карьеру в Англии. Конечно, «Спартак» – не такой уровень, как «Манчестер Сити» – там вообще космос.

Однако с Гвардиолой я не пересекался, только немного на предсезонке. Но это тренер мирового уровня!» – сказал Бони.

Помимо «Ман Сити» и «Суонси», Бони также выступал за «Сток», «Витесс», пражскую «Спарту», «Аль-Иттихад» и «Неймеген». Последним клубом в карьере форварда стал ганский «Олвэйс Рэди».

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
