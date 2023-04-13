«Лада» будет играть в Восточной конференции КХЛ
«Лада» будет выступать в Восточной конференции КХЛ.
Об этом сообщил президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.
«Лада» будет играть в Восточной конференции», – сказал Морозов.
Ранее стало известно, что «Лада» была включена в состав участников КХЛ. Всего в лиге в сезоне-2023/24 сыграют 23 команды.
В регулярном чемпионате-2022/23 на Востоке играли «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Авангард», «Автомобилист», «Металлург», «Сибирь», «Адмирал», «Нефтехимик», «Трактор», «Амур» и «Барыс».
Напомним, тольяттинский клуб уже выступал в КХЛ с 2008 по 2010 год и с 2014 по 2018 год.
В нынешнем сезоне «Лада» вылетела из плей-офф ВХЛ в первом раунде.
КХЛ в 2008 году началась, когда "Лада" уже была нищая и полудохлая, с худшей ареной в лиге.
Лада в КХЛ играла в 2008-2010 и в 2014-2018. Стабильно на Востоке, в дивизионе Харламова. И сейчас вернулась на свое место к соседям.
В качестве ликбеза, состав Харламова: Казань, Нижнекамск, Екатеринбург, Магнитогорск, Челябинск. Все соседи.
Ханты-Манийску за глаза и за уши ВХЛ. Тюмень - город большой, но местные власти и бизнес явно не хотят в КХЛ. Разговорам про КХЛ уже лет 15 в Тюмени. Тюмень и в других видах спорта не блещет.
КС умерли еще при Суперлиге, как развалился ВИЛС. Все эти призраки советской эпохи реанимировать бесполезно, поезд давно ушел.
А во что властям сейчас играть? Кроме хоккея ничего серьёзного и нет. Тем более хоккей под крышей что в условиях Сибири немаловажно.
Причём здесь посещаемость? Москва всегда была перекормлена спортом и другими событиями. И что теперь из-за обиды юзера Гошфоревера на Москвы покласть на легендарные клубы? Те, кто болеет за свой клуб - придут. А питерские позорные массовки с хот-догами и колой даром не нужны.
По московским клубам - и так отвратительная посещаемость у ЦСКА со Спартаком и подмосквичей, еще двух клубов только и не хватало.
В КХЛ все равно все летают и все играют со всеми. Если нет денег даже на перелеты, то на зарплаты откуда и зачем КХЛ?