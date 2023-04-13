«Лада» будет играть в Восточной конференции КХЛ

«Лада» будет выступать в Восточной конференции КХЛ.

Об этом сообщил президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.

«Лада» будет играть в Восточной конференции», – сказал Морозов.

Ранее стало известно, что «Лада» была включена в состав участников КХЛ. Всего в лиге в сезоне-2023/24 сыграют 23 команды.

В регулярном чемпионате-2022/23 на Востоке играли «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Авангард», «Автомобилист», «Металлург», «Сибирь», «Адмирал», «Нефтехимик», «Трактор», «Амур» и «Барыс».

Напомним, тольяттинский клуб уже выступал в КХЛ с 2008 по 2010 год и с 2014 по 2018 год.

В нынешнем сезоне «Лада» вылетела из плей-офф ВХЛ в первом раунде.