«Лада» будет играть в Восточной конференции КХЛ

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Сибирь Лада Нефтехимик Трактор Амур Автомобилист Алексей Морозов КХЛ Барыс Адмирал ТАСС Хоккей

«Лада» будет выступать в Восточной конференции КХЛ.

Об этом сообщил президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.

«Лада» будет играть в Восточной конференции», – сказал Морозов.

Ранее стало известно, что «Лада» была включена в состав участников КХЛ. Всего в лиге в сезоне-2023/24 сыграют 23 команды.

В регулярном чемпионате-2022/23 на Востоке играли «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Авангард», «Автомобилист», «Металлург», «Сибирь», «Адмирал», «Нефтехимик», «Трактор», «Амур» и «Барыс».

Напомним, тольяттинский клуб уже выступал в КХЛ с 2008 по 2010 год и с 2014 по 2018 год.

В нынешнем сезоне «Лада» вылетела из плей-офф ВХЛ в первом раунде.

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24 комментария

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ruslanych
Ответ Павел Очнев
Новокузнецк снова не в КХЛ... По мне так кузня интересней Дады...
У Лады история в чемпионатах России не хуже, чем у Кузни, хотя было бы здорово обе команды увидеть в КХЛ, но у Кузни там болты какие то.
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Павел Очнев
Новокузнецк снова не в КХЛ... По мне так кузня интересней Дады...
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Серый
Ответ Нияз Салахов
Йокерит и Динамо Рига больше никогда не будут играть в кхл, ближайшие 10 лет точно
думаю, никогда, Йокерит точно больше не захочет такую канитель, а рижане тупо не доберут до пола без рос.спонсоров
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Серый
Ответ Алар
Куньлунь на Западе - это же бред... Позвольте, а в какую конференцию КХЛ куда будут включать Йокерит и рижское Динамо? )))
с луны свалился?
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goshforever
Ответ Booligan
В чём проблема играть в Сургуте для Югры? Давно бы построили нормальный дворец
В Сургуте ледос на 1800 мест. Это проблема, да
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Booligan
Ответ goshforever
В Тюмени до сих пор нет нормального ледоса. В Ханты-Мансийске (крошечный город) власти наигрались. По московским клубам - и так отвратительная посещаемость у ЦСКА со Спартаком и подмосквичей, еще двух клубов только и не хватало.
В чём проблема играть в Сургуте для Югры? Давно бы построили нормальный дворец
0
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goshforever
Ответ Новый Орлеан
Тогда вопрос: а может та Лада значительно богаче нынешней Лады была? Напомню что Лада на заре 90 и чемпионом была и в финале играла. Сдаётся мне что в той Ладе проблем с деньгами не было.
Какая "та" Лада в КХЛ? Это ж не МХЛ начала 90х.
КХЛ в 2008 году началась, когда "Лада" уже была нищая и полудохлая, с худшей ареной в лиге.

Лада в КХЛ играла в 2008-2010 и в 2014-2018. Стабильно на Востоке, в дивизионе Харламова. И сейчас вернулась на свое место к соседям.

В качестве ликбеза, состав Харламова: Казань, Нижнекамск, Екатеринбург, Магнитогорск, Челябинск. Все соседи.
+2
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Фёдор Кузнецов
Ответ Алар
Куньлунь на Западе - это же бред... Позвольте, а в какую конференцию КХЛ куда будут включать Йокерит и рижское Динамо? )))
Йокерит и Динамо Рига не вернутся в КХЛ
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Нияз Салахов
Ответ Алар
Куньлунь на Западе - это же бред... Позвольте, а в какую конференцию КХЛ куда будут включать Йокерит и рижское Динамо? )))
Йокерит и Динамо Рига больше никогда не будут играть в кхл, ближайшие 10 лет точно
+7
-1
+6
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goshforever
Ответ Новый Орлеан
Умиляют такие комментарии. Захотели - приняли бы. Вон "Ава" на время ремонта своей арены играла в Балашихе и даже главный приз взяла. А во что властям сейчас играть? Кроме хоккея ничего серьёзного и нет. Тем более хоккей под крышей что в условиях Сибири немаловажно. Причём здесь посещаемость? Москва всегда была перекормлена спортом и другими событиями. И что теперь из-за обиды юзера Гошфоревера на Москвы покласть на легендарные клубы? Те, кто болеет за свой клуб - придут. А питерские позорные массовки с хот-догами и колой даром не нужны.
В Омске не ремонт был, а полный снос ледоса с постройкой нового. "Авангард" клуб обеспеченный и популярный (даже в Балашихе зрителей собирал). И это был все-таки временный вариант, особый случай.

Ханты-Манийску за глаза и за уши ВХЛ. Тюмень - город большой, но местные власти и бизнес явно не хотят в КХЛ. Разговорам про КХЛ уже лет 15 в Тюмени. Тюмень и в других видах спорта не блещет.

КС умерли еще при Суперлиге, как развалился ВИЛС. Все эти призраки советской эпохи реанимировать бесполезно, поезд давно ушел.
+1
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Новый Орлеан
Ответ goshforever
Лада ВСЕГДА в КХЛ играла в Восточной конференции. Более того, всегда в дивизионе Харламова. В КХЛ все равно все летают и все играют со всеми. Если нет денег даже на перелеты, то на зарплаты откуда и зачем КХЛ?
Тогда вопрос: а может та Лада значительно богаче нынешней Лады была? Напомню что Лада на заре 90 и чемпионом была и в финале играла. Сдаётся мне что в той Ладе проблем с деньгами не было.
+1
0
+1
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Новый Орлеан
Ответ goshforever
В Тюмени до сих пор нет нормального ледоса. В Ханты-Мансийске (крошечный город) власти наигрались. По московским клубам - и так отвратительная посещаемость у ЦСКА со Спартаком и подмосквичей, еще двух клубов только и не хватало.
Умиляют такие комментарии. Захотели - приняли бы. Вон "Ава" на время ремонта своей арены играла в Балашихе и даже главный приз взяла.
А во что властям сейчас играть? Кроме хоккея ничего серьёзного и нет. Тем более хоккей под крышей что в условиях Сибири немаловажно.
Причём здесь посещаемость? Москва всегда была перекормлена спортом и другими событиями. И что теперь из-за обиды юзера Гошфоревера на Москвы покласть на легендарные клубы? Те, кто болеет за свой клуб - придут. А питерские позорные массовки с хот-догами и колой даром не нужны.
+1
-1
0
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diadiasasha59
Ответ Новый Орлеан
Ну давай пол-лиги разгоним. В полуфиналах всё равно ЦСКА-СКА.
Точно так и есть.
0
0
0
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diadiasasha59
Ответ Новый Орлеан
Ну давай пол-лиги разгоним. В полуфиналах всё равно ЦСКА-СКА.
A
0
0
0
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Алар
Куньлунь на Западе - это же бред... Позвольте, а в какую конференцию КХЛ куда будут включать Йокерит и рижское Динамо? )))
0
-5
-5
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goshforever
Ответ Новый Орлеан
Зато "Рубин" из Тюмени и "Югру" из ХМ, которые базируются в богатых регионах мы брать не будем. Ну и в очередной раз выражу сожаление что такие легендарные команды как Химик и Крылья гниют в пучине безвременья. Надеюсь придёт время и они возродятся.
В Тюмени до сих пор нет нормального ледоса. В Ханты-Мансийске (крошечный город) власти наигрались.

По московским клубам - и так отвратительная посещаемость у ЦСКА со Спартаком и подмосквичей, еще двух клубов только и не хватало.
+1
-2
-1
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goshforever
Ответ Новый Орлеан
Интересно что за хений определил команду из Поволжья на Восток? Ладно АК барс. Они богаты и могут полетать. А Лада на этих трансконтиненталях разорится.
Лада ВСЕГДА в КХЛ играла в Восточной конференции. Более того, всегда в дивизионе Харламова.

В КХЛ все равно все летают и все играют со всеми. Если нет денег даже на перелеты, то на зарплаты откуда и зачем КХЛ?
+9
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Новый Орлеан
Ну давай пол-лиги разгоним. В полуфиналах всё равно ЦСКА-СКА.
0
-2
-2
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Crosby22
Будет новым фармом СКА?
0
-4
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marshal .masha
Ответ Новый Орлеан
Интересно что за хений определил команду из Поволжья на Восток? Ладно АК барс. Они богаты и могут полетать. А Лада на этих трансконтиненталях разорится.
А зачем там еще один аутсайдер, китайцев с Сочи мало что ли.
0
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Новый Орлеан
Ответ Alecsei Shkil
+1, и опять улетит "обратно" из-за финансовых проблем
Зато "Рубин" из Тюмени и "Югру" из ХМ, которые базируются в богатых регионах мы брать не будем. Ну и в очередной раз выражу сожаление что такие легендарные команды как Химик и Крылья гниют в пучине безвременья. Надеюсь придёт время и они возродятся.
+3
-4
-1
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Ярослав Чурствин
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0
-9
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Alecsei Shkil
Ответ Новый Орлеан
Интересно что за хений определил команду из Поволжья на Восток? Ладно АК барс. Они богаты и могут полетать. А Лада на этих трансконтиненталях разорится.
+1, и опять улетит "обратно" из-за финансовых проблем
+1
-2
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Новый Орлеан
Интересно что за хений определил команду из Поволжья на Восток? Ладно АК барс. Они богаты и могут полетать. А Лада на этих трансконтиненталях разорится.
+1
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