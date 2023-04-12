Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2023. Гиллес и Пуарье, Чок и Бейтс, Лопарева и Бриссо, Мурамото и Такахаси покажут ритм-танцы

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13 апреля в Токио стартует командный чемпионат мира по фигурному катанию.

Дуэты представят ритм-танцы.

Командный чемпионат мира-2023 (World Team Trophy)

Токио, Япония

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 9:50 по московскому времени, прямая трансляция – онлайн-кинотеатр Okko.

Первая разминка

1. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)

2. Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония)

3. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

Вторая разминка

4. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

5. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

6. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

Расписание командного чемпионата мира-2023 по фигурному катанию в Токио

Последний старт фигурного сезона: с Малининым, Сакамото и 10 000 на трибунах, но без нас. Россия – действующий победитель

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4 комментария

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Лемур
В парах и танцах все и так ясно. В ЖО и МО с вероятностью 95% все будет как и на ЧМ.
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Леличек
За Мэдичку!
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Маргарита В Сафронова
Жӗлтые бусы отдадут корейцам, белые—японцам, а коричневые—амеры, скорее всего, возьмут себе.
+1
-3
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Katerina Sunny
Ну что, возможны здесь сюрпризы или, помня падение на ЧМ, вопрос только в баллах?
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