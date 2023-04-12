Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2023. Гиллес и Пуарье, Чок и Бейтс, Лопарева и Бриссо, Мурамото и Такахаси покажут ритм-танцы
13 апреля в Токио стартует командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Дуэты представят ритм-танцы.
Командный чемпионат мира-2023 (World Team Trophy)
Токио, Япония
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 9:50 по московскому времени, прямая трансляция – онлайн-кинотеатр Okko.
Первая разминка
1. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)
2. Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония)
3. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
Вторая разминка
4. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
5. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
6. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
Расписание командного чемпионата мира-2023 по фигурному катанию в Токио
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