КХЛ хочет провести перекрестный плей-офф со 2-го раунда в сезоне-2023/24, в регулярке будет 68 матчей. Это должна утвердить ФХР

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КХЛ хочет провести перекрестный плей-офф в сезоне-2023/24.

Об этом сообщил президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.

«У нас давно эта тема поднимается. Если вспомните этот сезон, ФХР согласовывает структуру чемпионата, куда входит и тема плей-офф. В том году только 29 августа согласовала нам структуру, и мы провели в этом году привычный всем плей-офф.

Мы долго работали в этом году над этим вопросом, проводили совещание с ФХР. Со следующего сезона мы планируем так: 68 матчей, начало 1 сентября. Плей-офф начинается перекрестный со второго раунда. Но ФХР еще должна утвердить эту структуру», – сказал Морозов. 

Третьяк о ЦСКА и СКА в финале Запада: «Их надо развести в следующем году, провести перекрестный плей-офф. Иначе у нас одно и то же каждый раз»

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59 комментариев

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Дорожник
Ответ Web_kz
Ну все понятно. Ждали чем закончится серия СКА - ЦСКА. Ротенберг и его команда вылетели, поэтому следующий плей-офф будет перекрестным. А то, что ФХР это утвердит, можно даже не сомневаться.
Всё так. Иначе бы и объявили ДО начала серии, сразу, как стало понятно, что "опять". А не ждали исхода. ЦСКА, займи 8-е в конференции, прошу! Чтоб Ромика инфаркт хватил микарда, вот такой рубец.
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dk99
Давно пора
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Михаил Барвинский
Ответ AndreyEN
не смотри
Как вы уже всех достали со своими ске и цске.....
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Михаил Барвинский
Ответ AndreyEN
не смотри
Я почему-то, даже и не сомневался, что ты конь, только думал московский, но маленько ошибся.... невский...
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oldgordon
КХЛ не должна зависеть от ФХР, если хотели создать независимую лигу, то для чего эти согласования и и дебильный лимит на легионеров? Это только губит наш хоккей. Или хотят и рыбку съесть и на ... сесть.
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Михаил Барвинский
Ответ AndreyEN
не смотри
Ты думаешь умные мысли написал!??? Так просто телефон по юлозить....!????
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Егор Парфенков
даже если так,то все равно интересный пары. а то уже тошнит все время играть с ЦСКА и Ска, как в старые добрые Локо- Ак Барс, Локо - Металлург, Локо - СКСЮ и т.д это я думаю от лица всех Ярославцев скажу. уверен все такого мнения
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Web_kz
Ну все понятно. Ждали чем закончится серия СКА - ЦСКА. Ротенберг и его команда вылетели, поэтому следующий плей-офф будет перекрестным. А то, что ФХР это утвердит, можно даже не сомневаться.
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AmbeR
Так надоели одни и те же финалы (Запада, конечно), что я за перекрестный плей-офф. Пофиг, какие цели преследуются.
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AndreyEN
Ответ Космический Котик
Представляю, как у всех бомбанёт от финала ЦСКА - СКА)) Теперь это станет возможным ))
так и будет, пр крайней мере чаще всего)
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AndreyEN
Ответ Михаил Барвинский
А почему с второго раунда!???? Почему сразу играть нельзя!???? Что за глупости выдумывают люди!??? Или бояться условного адмирала в первом раунде плей-офф!???? Как это надоело уже ребята!!! Раньше смотрел с удовольствием хоккей, теперь чаще проподает желание на это смотреть....
не смотри
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кракадил
че так мало матчей? давай 80 и начало сезона в сентябре. играть до мая.
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AndreyEN
Ответ Дмитрий Дашковский
С чего вы взяли ЦСКА же не каждый год побеждает так то ак барс 4 Кубка взял металург два салават
ак барс пока четвёртый не взял) время покажет, но думаю будет интересно) хоть пары до финала разные будут
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Dimonty
Ответ blaugrano
Не хоккейный болельщик, но плей-офф смотрю регулярно. Всегда возникал вопрос, почему не играют перекрёстную сетку. Я правильно понимаю, условный Ска играет с Минском из своей конференции в регулярке чаще, чем с Адмиралом? Зачем так делать?
Л - логистика. До Минска ближе.
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Dimonty
Ответ Егор Парфенков
давно пора! а то тошнит уже от пары ЦСКА -Ска, хоть у Локо будет шанс
Будут встречаться не в полуфинале КГ, а в финале.
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Дмитрий Дашковский
Кто больше всего кубков взял восток или запад по-моему там равное число так что не факт что ЦСКА будет в финале наоборот тот же авангард мог бы их щас вынести подумайте головой а так ЦСКА ещё бы лет 5 в финале был 100%
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Enich
А если СКАЖУ вылетит от условного авангарда во втором раунде? Какой крестный тогда проводить?:))
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Дмитрий
"мы долго работали над этим вопросом... " блин ну вы работяги бедолаги денно и нощно карпели над календарём, отдыха не было, ну и чего на работали?
+3
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тон
Ответ HK Traktor
Ну конечно со второго раунда, зачем нашим западным «грандам» на восток сразу лететь. Адмирал с Амуром при всем к ним уважении, дальше первого никогда не пройдут. А вот потом можно перекрестный, Омск самый дальний.
Прям никогда прям никогда никогда прям никогда не пройдут и не проходили?
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selachii
Опять регулярка до конца февраля? Ну спасибо блин
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Ярик1
йозе предложил?
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Russ Ivan
Идея хорошая, плюс Лада и Химик, но сначала нужен правильный календарь с играми до июня!
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Дмитрий Дашковский
Хочется финалы где нет московско питерской мафии
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VasyaFilkin
Ответ Фёдор Кузнецов
Адмирал в этом году прошёл во 2 раунд
1 раз в тысячу лет! Так-то он полностью прав.
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ТАляныч
Ответ borasco
Нахера со второго раунда, зачем так жестить. Достаточно было бы на стадии полуфиналов так сделать. Что бы СКА и ЦСКА могли в финале играть с друг другом.
или Ак Барс с Авангардом)))
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