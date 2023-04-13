КХЛ хочет провести перекрестный плей-офф со 2-го раунда в сезоне-2023/24, в регулярке будет 68 матчей. Это должна утвердить ФХР

КХЛ хочет провести перекрестный плей-офф в сезоне-2023/24.

Об этом сообщил президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.

«У нас давно эта тема поднимается. Если вспомните этот сезон, ФХР согласовывает структуру чемпионата, куда входит и тема плей-офф. В том году только 29 августа согласовала нам структуру, и мы провели в этом году привычный всем плей-офф.

Мы долго работали в этом году над этим вопросом, проводили совещание с ФХР. Со следующего сезона мы планируем так: 68 матчей, начало 1 сентября. Плей-офф начинается перекрестный со второго раунда. Но ФХР еще должна утвердить эту структуру», – сказал Морозов.

Третьяк о ЦСКА и СКА в финале Запада: «Их надо развести в следующем году, провести перекрестный плей-офф. Иначе у нас одно и то же каждый раз»