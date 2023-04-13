ЦСКА прошел СКА, «Реал» победил «Челси», Мане ударил Сане по лицу, Гальтье и расизм, «Питтсбург» не вышел в плей-офф и другие новости

1. ЦСКА победил СКА (3:0) в шестом матче финала Запада, выиграл серию (4-2) и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с «Ак Барсом».

2. «Реал» спокойно дома выиграл у «Челси» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (Бензема снова забил). «Милан» в ярком матче на своем поле переиграл «Наполи» (1:0). В обоих матчах было по удалению.

3. Жара в «Баварии»! Садьо Мане ударил Лероя Сане по лицу в раздевалке после разгромного поражения от «Манчестер Сити» (0:3) и разбил партнеру по команде губу. Сенегалец вряд ли останется в клубе, игроки шокированы этим конфликтом.

4. Медведев, Хачанов, Рублев, Берреттини, Руне, Рууд, Зверев, Джокович вышли в 3-й круг «Мастерса» в Монте-Карло.

5. НХЛ. «Айлендерс» обыграли «Монреаль» и завоевали последнюю путевку в плей-офф на Востоке. «Питтсбург» не попал в розыгрыш Кубка Стэнли впервые с 2006 года и впервые с дуэтом Кросби и Малкина в составе (хотя оба опять же впервые провели по 80+ матчей в сезоне). Все результаты дня – здесь.

6. Ян Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем в третьей партии матча за шахматную корону.

7. МИД РФ запретил въезд в Россию канадским фигуристкам Меган Дюамель и Тессе Виртью.

8. НБА. 39 очков Лавина помогли «Чикаго» обыграть «Торонто» в матче плей-ин.

9. Пишут, что «Зенит» планирует выкупить Густаво Мантуана у «Коринтианс» за 2-3 млн евро. Бразильский хавбек хочет остаться, клуб предложил ему помощь в оформлении российского гражданства.

10. Скандал вокруг тренера «ПСЖ». Кристоф Гальтье, работая в «Ницце», сказал спортивному директору, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман». Парижане начали внутреннее расследование. Из-за угроз убийством француз и его семья находятся под охраной.

11. Аудитория биатлонных гонок в России в сезоне-2022/23 составила 19,5 млн человек. Больше было только у футбола и единоборств.

12. «Аль-Наср», за который играет Криштиану Роналду, предложил Жозе Моуринью 100 млн евро за 2 сезона.

13. Рашид Рахимов возглавил «Рубин», идущий вторым в Первой лиге, и призвал игроков «умереть на поле».

Цитаты дня:

Артем Дзюба: «Петербург – прекрасный город, у которого есть своя, даже немного мистическая аура. А Москву я просто люблю и считаю лучшим городом мира»

«Моуринью хочет быть как Гвардиола, но он не станет им даже в мечтах. Футбол Жозе ужасен. Всем будет ##### на него, когда он закончит». Кассано о тренере

Ротенберг продолжит тренировать СКА: «Хочу поблагодарить Миллера. У команды все только начинается. Нужно усилить вещи, которые нужно усилить»

Джеймс Висневски: «Русские – просто алкоголики. Им дают не так много выходных, потому что ребята будут уходить в запои. В Финляндии так же»

Елена Вяльбе: «Я против нейтрального статуса и буду убеждать своих спортсменов, что мы не должны быть предателями родины»

Экс-хавбек ЦСКА Дуду: «В России везде камеры с полицейскими. Жить у вас безопаснее, чем в Бразилии»

Поветкин об Усике: «С ним что-то произошло, чего мы не знаем»