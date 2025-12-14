Таушуев о попадании в шорт-лист на пост тренера «Енисея»: «От намерения до подписания долгий путь. Я уже лет пять вхожу в разного рода шорт-листы. Где-то само отпало, где-то не согласился»
Таушуев о шорт-листе на пост тренера «Енисея»: мне шорт-листов хватает.
Сергей Ташуев прокомментировал информация о том, что он включен в шорт-лист на пост главного тренера «Енисея».
9 декабря команду покинул Андрей Тихонов.
«Мне шорт-листов хватает. От намерения клубов до подписания контракта обычно очень долгий путь. Рано говорить что-то.
Я уже лет пять вхожу в разного рода шорт-листы. Где-то само отпало, где-то не согласился по тем или иным причинам.
Можно что-то говорить, когда завершен переговорный процесс и подписан контракт», – сказал Ташуев.
Что делать с Хаби Алонсо?31928 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости