Таушуев о попадании в шорт-лист на пост тренера «Енисея»: «От намерения до подписания долгий путь. Я уже лет пять вхожу в разного рода шорт-листы. Где-то само отпало, где-то не согласился»

Таушуев о шорт-листе на пост тренера «Енисея»: мне шорт-листов хватает.

Сергей Ташуев прокомментировал информация о том, что он включен в шорт-лист на пост главного тренера «Енисея ».

9 декабря команду покинул Андрей Тихонов.

«Мне шорт-листов хватает. От намерения клубов до подписания контракта обычно очень долгий путь. Рано говорить что-то.

Я уже лет пять вхожу в разного рода шорт-листы. Где-то само отпало, где-то не согласился по тем или иным причинам.

Можно что-то говорить, когда завершен переговорный процесс и подписан контракт», – сказал Ташуев.