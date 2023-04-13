Монте-Карло (ATP). 3-й круг. Хуркач играет с Синнером, Рублев встретится с Хачановым, Медведев – со Зверевым

Андрей Рублев и Карен Хачанов поборются в третьем круге в Монте-Карло.

Даниил Медведев встретится с Александром Зверевым.

Сетка турнира здесь.

Rolex Monte-Carlo Masters

Монте-Карло, Монако

9 – 15 апреля 2023

ATP Masters 1000



Призовой фонд – 6 228 295 евро



Открытые корты, грунт

Третий круг

