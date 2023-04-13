Монте-Карло (ATP). 3-й круг. Хуркач играет с Синнером, Рублев встретится с Хачановым, Медведев – со Зверевым
Андрей Рублев и Карен Хачанов поборются в третьем круге в Монте-Карло.
Даниил Медведев встретится с Александром Зверевым.
Сетка турнира здесь.
Rolex Monte-Carlo Masters
Монте-Карло, Монако
9 – 15 апреля 2023
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 6 228 295 евро
Открытые корты, грунт
Третий круг
- Дата проведения
- 13 апреля, 13.30
- Дата проведения
- 13 апреля, 16.30
- Дата проведения
- 13 апреля, 12.05
- Дата проведения
- 13 апреля, 12.10
- Дата проведения
- 13 апреля, 13.30
- Дата проведения
- 13 апреля, 15.00
- Дата проведения
- 13 апреля, 15.00
- Дата проведения
- 13 апреля, 16.30
А еще помню его матч с Кареном, где продул матч , ведя третий сет 5:1 по-моему)
Чокернуть может в любой момент)
https://i.ibb.co/6m95grM/slepoi.png
Вопрос, сколько он еще продержится на этом уровне.
А Штруфф конечно воскрес откуда-то неожиданно 😀
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