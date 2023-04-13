Монте-Карло (ATP). 3-й круг. Хуркач играет с Синнером, Рублев встретится с Хачановым, Медведев – со Зверевым

Теги результаты ATP Rolex Monte-Carlo Masters Теннис

Андрей Рублев и Карен Хачанов поборются в третьем круге в Монте-Карло.

Даниил Медведев встретится с Александром Зверевым.

Сетка турнира здесь.

Rolex Monte-Carlo Masters

Монте-Карло, Монако

9 – 15 апреля 2023

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 6 228 295 евро

Открытые корты, грунт

Третий круг

Андрей Рублев (Россия) Карен Хачанов (Россия)
Дата проведения
13 апреля, 13.30
Онлайн матча

 

Даниил Медведев (Россия) Александр Зверев (Германия)
Дата проведения
13 апреля, 16.30
Онлайн матча

 

Ян-Леннард Штруфф (Германия) Каспер Рууд (Норвегия)
6:1|4:2
Дата проведения
13 апреля, 12.05
Онлайн матча

 

Хуберт Хуркач (Польша) Янник Синнер (Италия)
6:3|1:1
Дата проведения
13 апреля, 12.10
Онлайн матча

 

Николас Харри (Чили) Стефанос Циципас (Греция)
Дата проведения
13 апреля, 13.30
Онлайн матча

 

Тэйлор Фриц (США) Иржи Лехечка (Чехия)
Дата проведения
13 апреля, 15.00
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия) Лоренцо Музетти (Италия)
Дата проведения
13 апреля, 15.00
Онлайн матча

 

Маттео Берреттини (Италия) Хольгер Руне (Дания)
Дата проведения
13 апреля, 16.30
Онлайн матча

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37 комментариев

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Sawka-promakawka
Ответ Йенс Мустерманн
Помнится, Лёня закрыл Рублёва 3-2 в 1R на RG, когда тот был седьмым сеянным там.
Даа, помню тот матч, играл примерно так же)
А еще помню его матч с Кареном, где продул матч , ведя третий сет 5:1 по-моему)
Чокернуть может в любой момент)
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Йенс Мустерманн
ЯМыШтруфф
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Йенс Мустерманн
Помнится, Лёня закрыл Рублёва 3-2 в 1R на RG, когда тот был седьмым сеянным там.
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Shyngys Abdikhalik
а потом Рууд жалуется, что его "почти стал первой ракеткой" никто всерьез не воспринимает
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slim shady 123
Ответ Prokuror Prokurorov
Вчера при открытии росписи матча Медвдеев-Зверев увидел на Сашу 2.75 и взял не раздумывая. Даже для Харда кф дикий, потому что у них по личкам почти все матчи упорные на 3 сета, а тут песок, где Саша себя все таки комфортнее чувствует.
Попрощайся с деньгами
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Йенс Мустерманн
Опять омега пошла ныть к судье с хоукаем на очевидном и зрячем ауте.
https://i.ibb.co/6m95grM/slepoi.png
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Денис Дунаев
Выглядит, как легкий полуфинал для пикового Штруффа
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Bronso Fuero
Рууд мёртв
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billy_pilgrim
Ответ Egorov Evgeniy
Кто смотрит Рууда? Он настолько плох, или Штруфф хорош?
Штруфф просто подавил его в 1 сете. Очень агрессивно, мощно играет, да еще и все залетает - так играют, когда на кураже.
Вопрос, сколько он еще продержится на этом уровне.
+3
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Sawka-promakawka
Ответ Doctor_Who
Одна победа на выставке, одна победа на харде в 2019, когда Рууд на нем был никакой, одна победа на грунте в 2017, когда Рууду было еще 18.
Ну я и говорю, давно было дело) надо Касперу статистику исправлять!
А Штруфф конечно воскрес откуда-то неожиданно 😀
+1
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Doctor_Who
Ответ Sawka-promakawka
Оказывается, личка 3:0 в пользу Штруффи, и две игры были на грунте, но больше 3-х лет назад
Одна победа на выставке, одна победа на харде в 2019, когда Рууд на нем был никакой, одна победа на грунте в 2017, когда Рууду было еще 18.
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Йенс Мустерманн
В прошлом году омегу в 3R Димитров 2-0 закрыл. Теперь очередь Яна.
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Eugenie Nation
да ща рууд его в сети затянет
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Sawka-promakawka
Оказывается, личка 3:0 в пользу Штруффи, и две игры были на грунте, но больше 3-х лет назад
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YIV
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
больше удивляет пока Хуркач, побеждающий Синнера
Почему? В целом Хуркач неудобен Синнеру примерно также, как Медвед неудобен Синнеру. Хотя Синнер, конечно, грунт больше любит.
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Eugenie Nation
все залетает у немца, странно
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ Egorov Evgeniy
Кто смотрит Рууда? Он настолько плох, или Штруфф хорош?
тут и немец хорош и Каспер плох
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ N.S.A.8.5
Почему многие думают, что Медведев слаб на грунте?
больше удивляет пока Хуркач, побеждающий Синнера
+1
-1
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Egorov Evgeniy
Кто смотрит Рууда? Он настолько плох, или Штруфф хорош?
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billy_pilgrim
Штруфф на каком-то диком кураже.
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N.S.A.8.5
Ну Штруфф не прост на грунте, помню как он обыграл Рублёва на РГ21, если дальше пройдёт Штруфф, то у Хачанова будет больше шансов обыграть его, чем у Рублёва.
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Йенс Мустерманн
26 минут, полёт пока нормальный.
👍
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Sawka-promakawka
Штруффи какой-то дикий на этом турнире)) вчера Алекса быстро приговорил, сегодня на Каспера замахнулся 😳
+6
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billy_pilgrim
Неплохой штрудель сделал немец из Каспера в 1 сете.
+1
-2
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Doctor_Who
Штруф за 26 минут уложил Рууда в 1 сете, ничего себе)
+3
0
+3
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