Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Иттихада» в матче лидеров турнира

«Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет на выезде против «Аль-Иттихада».

Клуб из Эр-Рияда, за который выступает португалец, идет на первом месте в таблице с 46 очками после 19 игр. «Аль-Иттихад» занимает второе место с 44 очками.

Чемпионат Саудовской Аравии

20-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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