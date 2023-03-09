Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Иттихада» в матче лидеров турнира

Теги Криштиану Роналду результаты высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Футбол

«Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет на выезде против «Аль-Иттихада».

Клуб из Эр-Рияда, за который выступает португалец, идет на первом месте в таблице с 46 очками после 19 игр. «Аль-Иттихад» занимает второе место с 44 очками.

Чемпионат Саудовской Аравии

20-й тур

Аль-Иттихад Джидда – Аль-Наср Эр-Рияд
Дата проведения
9 марта, 20.30, «King Abdullah Sports City»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KING_OF_RUSSIA
Наконец-то посмотрим лучшую лигу мира
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Иванов
Ответ Артем Красота
ну и зачем нам эта информация?
По-твоему все фанаты КриРо испарились ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Зезуль
Судья 40 минут к матчу подкинет, чтобы Рон забил?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cektor
не ЛЧ конечно , но тоже не плохо
65 лига мира ! ура!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KING_OF_RUSSIA
Ответ Барсик Юрана
Один: рубится с Баварией в ЛЧ Второй: аль-вахда...
Рубится? Скорее заглатывает в очередной раз от баварии
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барсик Юрана
Ответ Beriya
А что про чемпионат Австралии не пишите
Я хочу смотреть чемп Лаоской Народно Республики
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барсик Юрана
Ответ Артем Красота
ну и зачем нам эта информация?
Один: рубится с Баварией в ЛЧ

Второй: аль-вахда...
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Сорри, Рон, но там Спортинг - Арсенал в это время)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барсик Юрана
Ну уж сегодня фрукт покажет, кто настоящий ГОАТ 😂😂
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Beriya
А что про чемпионат Австралии не пишите
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kin
Матч года по ходу))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Красота
ну и зачем нам эта информация?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий