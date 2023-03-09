Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Иттихада» в матче лидеров турнира
«Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет на выезде против «Аль-Иттихада».
Клуб из Эр-Рияда, за который выступает португалец, идет на первом месте в таблице с 46 очками после 19 игр. «Аль-Иттихад» занимает второе место с 44 очками.
20-й тур
- Дата проведения
- 9 марта, 20.30, «King Abdullah Sports City»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Таблица чемпионата Саудовской Аравии
65 лига мира ! ура!
Второй: аль-вахда...