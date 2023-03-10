Малкин – новый рекордсмен «Питтсбурга» по числу штрафных минут (1050 в 1045 играх)

Теги рейтинги Питтсбург Крис Летанг Евгений Малкин Сидни Кросби НХЛ рекорды Кевин Стивенс Хоккей

Евгений Малкин – новый рекордсмен «Питтсбурга» по числу штрафных минут (1050). 

Российский нападающий получил малый штраф в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (3:4 ОТ).

У него стало 1050 минут штрафа в 1045 играх в НХЛ. Ранее рекорд клуба по штрафу принадлежал форварду Кевину Стивенсу (1048 минут в 522 матчах). 

Среди действующих игроков «Пингвинс» на втором месте идет Сидни Кросби (777 минут в 1172 играх), на третьем – Крис Летанг (687 в 987). 

Среди россиян в истории НХЛ Малкин занимает 6-е место по числу штрафных минут. 

В топ-5 входят Андрей Назаров (1409 в 571 матче), Дарюс Каспарайтис (1379 в 863), Алексей Ковалев (1304 в 1316), Алексей Житник (1268 в 1085) и Игорь Уланов (1151 в 739). 

Среди действующих российских игроков на втором месте идет Александр Овечкин (777 в 1335). 

6 комментариев

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"Kuzya"
Ответ Mephi027
Интересный факт. Кросби и Ови имеют одинаковое количество штрафных минут. При этом Кросби сыграл на 150 матчей меньше. Грубиян.
Прчием манера игры овечкина предполагает больше удалений
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Mephi027
Интересный факт.

Кросби и Ови имеют одинаковое количество штрафных минут.

При этом Кросби сыграл на 150 матчей меньше.

Грубиян.
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raspisanie77
У него там конкурент на горизонте - Свечников, сейчас 345-310, но в этом году идёт на свой рекорд, было 79 минут в том году, сейчас - 71 и ещё около 20 игр. Такими темпами по 80 минут в год к 32 годам у него будет гораздо больше, чем у Малкина в его 32.
+1
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АлкоЛоко
У Овечкина с Кросби даже штрафов одинаково!
+7
0
+7
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VintDV
У Сани и у Кросби по 777:)))
+6
-1
+5
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Амфитрион
Хулюган. Всегда удивляюсь, как он умудрился столько нахватать.
+11
0
+11
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