Малкин – новый рекордсмен «Питтсбурга» по числу штрафных минут (1050 в 1045 играх)
Евгений Малкин – новый рекордсмен «Питтсбурга» по числу штрафных минут (1050).
Российский нападающий получил малый штраф в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (3:4 ОТ).
У него стало 1050 минут штрафа в 1045 играх в НХЛ. Ранее рекорд клуба по штрафу принадлежал форварду Кевину Стивенсу (1048 минут в 522 матчах).
Среди действующих игроков «Пингвинс» на втором месте идет Сидни Кросби (777 минут в 1172 играх), на третьем – Крис Летанг (687 в 987).
Среди россиян в истории НХЛ Малкин занимает 6-е место по числу штрафных минут.
В топ-5 входят Андрей Назаров (1409 в 571 матче), Дарюс Каспарайтис (1379 в 863), Алексей Ковалев (1304 в 1316), Алексей Житник (1268 в 1085) и Игорь Уланов (1151 в 739).
Среди действующих российских игроков на втором месте идет Александр Овечкин (777 в 1335).
Кросби и Ови имеют одинаковое количество штрафных минут.
При этом Кросби сыграл на 150 матчей меньше.
Грубиян.