Малкин – новый рекордсмен «Питтсбурга» по числу штрафных минут (1050 в 1045 играх)

– новый рекордсмен по числу штрафных минут (1050).

Российский нападающий получил малый штраф в первом периоде матча регулярного чемпионата против «Айлендерс» (3:4 ОТ).

У него стало 1050 минут штрафа в 1045 играх в НХЛ. Ранее рекорд клуба по штрафу принадлежал форварду (1048 минут в 522 матчах).

Среди действующих игроков «Пингвинс» на втором месте идет (777 минут в 1172 играх), на третьем – (687 в 987).

Среди россиян в истории НХЛ Малкин занимает 6-е место по числу штрафных минут.

В топ-5 входят (1409 в 571 матче), Дарюс Каспарайтис (1379 в 863), (1304 в 1316), Алексей Житник (1268 в 1085) и Игорь Уланов (1151 в 739).

Среди действующих российских игроков на втором месте идет Александр Овечкин (777 в 1335).