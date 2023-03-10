Кочетков 4-й раз в сезоне НХЛ сыграл на ноль, отразив 19 бросков «Флайерс». Он провел первый матч за «Каролину» с января

Теги Филадельфия Каролина НХЛ Петр Кочетков Хоккей

Петр Кочетков 4-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 19 бросков «Флайерс».

Российский вратарь «Каролины» отразил все 19 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (1:0). 

23-летний голкипер был признан второй звездой. Он провел первый матч за «Харрикейнс» с 15 января. В последнее время Петр играл за «Чикаго Вулвс» в АХЛ.

В 20 матчах сезона НХЛ у Кочеткова 11 побед (91,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,21). В АХЛ – 20 игр и 13 побед (91,6%, 2,39). 

Он повторил рекорд франшизы по числу сухих игр для вратарей-новичков (4), установленный Питером Сидоркевичем («Хартфорд», 1988/89, 4 шатаута в 44 играх). 

7 комментариев

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Амфитрион
То бишь, 4 сухих за 20 матчей и отличная процентовка в общем. Понятно, дело и в команде, у Раанты и Андерсона тоже цифры неплохие, но думается, со следующего сезона пора Петру становиться основным.
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Александр Балабанов
Ответ Сергей Кот
кто-нибудь знает, чем он так плох, то его постоянно в АХЛ сбрасывают?
Потому что его можно сбросить без уэйвера)
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vulturecrow
надеюсь, Каролина перестанет заниматься фигнёй и даст ему заслуженное место в старте, несмотря на имеющиеся контракты других вратарей. с ним Каролина может и на чашку замахнуться.
+3
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+3
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Сергей Кот
кто-нибудь знает, чем он так плох, то его постоянно в АХЛ сбрасывают?
+1
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sportnsk
Красиво из АХЛ вернулся. Вдвоем со Свечниковым внесли решающий вклад в победу - Андрей забил, Петр не пропустил.
+4
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+4
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Namaste_88
Тренерскому штабу на размышление кого держать в основе, а не мариновать в дубле.
+4
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bettini
Доказывает свой класс. Не в АХЛ ему место!
+4
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