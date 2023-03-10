Кочетков 4-й раз в сезоне НХЛ сыграл на ноль, отразив 19 бросков «Флайерс». Он провел первый матч за «Каролину» с января

4-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 19 бросков «Флайерс».

Российский вратарь «Каролины» отразил все 19 бросков в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (1:0).

23-летний голкипер был признан второй звездой. Он провел первый матч за «Харрикейнс» с 15 января. В последнее время Петр играл за «Чикаго Вулвс» в АХЛ.

В 20 матчах сезона НХЛ у Кочеткова 11 побед (91,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,21). В АХЛ – 20 игр и 13 побед (91,6%, 2,39).

Он повторил рекорд франшизы по числу сухих игр для вратарей-новичков (4), установленный Питером Сидоркевичем («Хартфорд», 1988/89, 4 шатаута в 44 играх).