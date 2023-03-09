«ПСЖ» – позор Европы! Месси, Неймар и Верратти не могут оставаться в клубе. Нужна огромная чистка». Журналист Риоло после вылета из ЛЧ

Журналист Даниэль Риоло заявил, что «ПСЖ» нужна чистка, и назвал клуб позором Европы.

Вчера «ПСЖ» проиграл «Баварии» (0:2) в ответном матче 1/8 финала (первая игра – 0:1) и выбыл из турнира.

«Этому бездушному «ПСЖ» необходима огромная чистка. Я призывал к ней уже давно, но сейчас случился такой удар, что кровь идет из глаз. Надеюсь, что нужные люди смотрели игру и все видели.

В спорте не так важны поражения. Не в них главная проблема. Лигу чемпионов выиграет лишь одна команда, проигравших всегда больше. Проблема заключается в том, как ты проигрываешь.

Когда ты болеешь за «ПСЖ», то устаешь, потому что в соцсетях живет целая армия людей, которые обладают ложными надеждами. И в какой-то момент фанат «ПСЖ» взрывается – он больше не может это выносить. Он устает приходить на стадион и видеть Месси с , который никогда не подходят к трибуне, чтобы поприветствовать болельщиков. Им вообще все равно, в последних матчах они разыгрывали какую-то комедию.

Клуб стал позором Европы! Месси – это невозможно, он не может оставаться в «ПСЖ». Неймар и – тоже. Маркиньос вернулся на поле, и у него полные штаны. Все кончено, это больше невозможно терпеть», – сказал Риоло.

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