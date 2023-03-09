«ПСЖ» – позор Европы! Месси, Неймар и Верратти не могут оставаться в клубе. Нужна огромная чистка». Журналист Риоло после вылета из ЛЧ

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Неймар Марко Верратти Даниэль Риоло Футбол

Журналист Даниэль Риоло заявил, что «ПСЖ» нужна чистка, и назвал клуб позором Европы.

Вчера «ПСЖ» проиграл «Баварии» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 0:1) и выбыл из турнира.

«Этому бездушному «ПСЖ» необходима огромная чистка. Я призывал к ней уже давно, но сейчас случился такой удар, что кровь идет из глаз. Надеюсь, что нужные люди смотрели игру и все видели.

В спорте не так важны поражения. Не в них главная проблема. Лигу чемпионов выиграет лишь одна команда, проигравших всегда больше. Проблема заключается в том, как ты проигрываешь.

Когда ты болеешь за «ПСЖ», то устаешь, потому что в соцсетях живет целая армия людей, которые обладают ложными надеждами. И в какой-то момент фанат «ПСЖ» взрывается – он больше не может это выносить. Он устает приходить на стадион и видеть Месси с Неймаром, который никогда не подходят к трибуне, чтобы поприветствовать болельщиков. Им вообще все равно, в последних матчах они разыгрывали какую-то комедию.

Клуб стал позором Европы! Месси – это невозможно, он не может оставаться в «ПСЖ». Неймар и Верратти – тоже. Маркиньос вернулся на поле, и у него полные штаны. Все кончено, это больше невозможно терпеть», – сказал Риоло.

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69 комментариев

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Мужанов Дмитрий Александрович
Бавария победила просто потому что на сегодняшний день эта команда сильней, как по составу в целом, так и по игре
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TheFrosty
Ответ Bazelle
Судья выбрал странную позицию, когда немцы буквально долбили и сносили Месси, якобы в пределах правил.
Не дал 10 пенок как на ЧМ, противный.
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Bazelle
Ответ stoudemire
конечно не нужно оставаться, ведь лучше играть с Витиньей, Карлосом Солером и Фабианом Руисом в полузащите)) это же сплошные топы, а ну да есть еще малолетний Заир-Эмери и непонятный Ренату Саншеш.
Витиньо шлак
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Igo3117
ПСЖ сейчас набор игроков, нет команды. Рамос, Месси, Неймар пытаются внести хоть какую-то мысль в игру …
НЕТ тренера, вратарь чудит, усталость после ЧМ, какая им сейчас Лига Чемпионов
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Skotinas
Ответ VuNePonimaete
К обладателю всех наград мира почему не должен самый большой спрос быть?
Ну так по вашему мнению Мбаппе лучший же, вот и спрашивайте с него!
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Ja BRITER
Ответ Айлин 1990
Он не Бог и не футбольный Бог. Он всего лишь лучший футболист в истории футбола. А в сравнение с Богом он просто пыль. Это обычно секта роналду, так говорят, что роналду Бог. Это не правильно.
согласен. вообще не факт, что боги существуют; нечего о них говорить
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Айлин 1990
Ответ Ja BRITER
он футбольный Бог
Он не Бог и не футбольный Бог.
Он всего лишь лучший футболист в истории футбола.
А в сравнение с Богом он просто пыль.

Это обычно секта роналду, так говорят, что роналду Бог. Это не правильно.
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Bazelle
Судья выбрал странную позицию, когда немцы буквально долбили и сносили Месси, якобы в пределах правил.
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Футбол, хоккей итд
Просто не надо было увольнять Лорана Блана. Останься он в клубе ещё на пару сезонов, и Париж осуществил бы свою ЛЧ-ю мечту.
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Ja BRITER
Ответ Айлин 1990
Месси твой Бог????))))
он футбольный Бог
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Никита Смолов
А к полузащите я так понял вопросов нет? Как и к тому, что Доллар чудит почти в каждом матче ?
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stoudemire
конечно не нужно оставаться, ведь лучше играть с Витиньей, Карлосом Солером и Фабианом Руисом в полузащите)) это же сплошные топы, а ну да есть еще малолетний Заир-Эмери и непонятный Ренату Саншеш.
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Ruscello
Вероятно, Неймар и действительно повлиял на поражение ПСЖ от Баварии. А Кимпембе то он и забыл...
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Тиль Улленшпигель
Ответ Ваня Шипитко
Парижанам не хватает Роналдиньо, Семака и Паулеты
И Яновского))
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Блуждающий странник
Согласен. Вчера проиграли из-за Неймара, а ещё он в свободное время в покер играл. Срочно убрать Неймара и мы возьмем ЛЧ
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elena
Ответ Инженер Управляющий
ПСЖ потерял свою аутентичность, это просто сброд
Во Франции и до ПСЖ было много команд-историй, а эти что, пришли-ушли и все забудут когда спонсоры на них забьют
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-3
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last_guard
Так чистка уже была этим летом. Так почистили состав, что теперь в центре поля некому играть, нет центрального нападающего. Проблема в ПСЖ, что команда несбалансирована, вместе со стариками звездами играет необстрелянная молодежь. Вместо того, чтобы взять топового тренера, взяли удобного, под Мбаппе, все сделали в угоду черепашке. Так не строят сильные команды.
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atomio
может просто надо нанять нормального спортивного директора и тренера? подбор игроков все годы - просто ужас.
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Beriya
не понимаю этого воя, изначально было понятно, что Бавария выиграет
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Зизуха
Ну да, вылететь от Баварии стыд
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Bazelle
что могли сделать двое Месси и Мбаппе если целая команда играла плохо? Привозы голов от кого были вспомните.
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гоша малахов
Ответ Имя Фамилия
У него все комментарии такие. Погугли риоло Неймар.
😂😂😂😂😂Я понял мне десяти секунд хватило из заголовков.)) Неймар худший трансфер,надурил Европу ,ничего не умеет))
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Pikachu Pikachu
Ответ Барсик Юрана
А Мбапе который полностью провалил матч, должен оставаться? Культура отмены как есть ... нужно оставить только трансолюбов-афрофранцузов))
Ну Мбаппе хотя бы в первом матче хорошо сыграл за то небольшое время, что находился на поле, а пешеход провалил оба полных матча
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гоша малахов
Ответ Имя Фамилия
У него все комментарии такие. Погугли риоло Неймар.
ок)
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БАБАНГИДА
Ман Сити тоже ЛЧ не выигрывал.
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