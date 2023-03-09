Экс-директор «Зенита» о бойкоте фанатов из-за Fan ID: «Вы за свои амбиции или за команду? Чтобы на стадионах было чище, клубам можно потерпеть»
Экс-директор «Зенита» Илья Черкасов недоволен фанатами в связи с бойкотом из-за Fan ID.
– Что вы думаете о Fan ID? Факт налицо: мы наблюдаем катастрофическое падение посещаемости.
– К Fan ID я отношусь как к нормальной, отчасти неизбежной истории. И мне не совсем понятно, почему в рамках крупных международных турниров, проходивших в нашей стране, те же самые болельщики легко шли на раскрытие персональных данных, получали паспорта и заполняли стадионы, а сейчас чего-то вдруг задают вопросы. Повторюсь, это нормальная практика, которую надо просто понять и принять.
Можно как угодно относиться к футболу, но нельзя отрицать, что не у нас зародившаяся история «хулиганс» обошла хоккей и баскетбол. В американском футболе при кратном превосходстве по количеству зрителей подобных вещей на трибунах не возникало. Так что, ребята, сделайте простой выбор: вы за свои амбиции или за свою команду? Судя по всему, пока побеждают амбиции. Ну и тогда сидите с ними в барах.
– Сильно ли потеряет «Зенит» в продаже атрибутики из-за оттока болельщиков?
– Я не думаю, что продажа атрибутики имеет существенное значение в формировании доходной части бюджетов наших клубов. Наверно, потеряв условных полпроцента – подчеркну, эта цифра взята с потолка – можно потерпеть ради того, чтобы на стадионах было чище, – сказал Черкасов.
«В «Единой России» говорят: «Ну уж извини, мы вынуждены, нам приказали». Депутат от КПРФ требует отмены Fan ID
Fan ID обрушил посещаемость футбола. Цифры и все доказательства
Что они и получили.
Вот знаешь, Галицкий у себя этот "паспорт" ввёл гораздо раньше. Хотя на стадионе Краснодара и так проблем с безопасностью не было. Всё оформлялось за пять минут рядом со стадионом. Все оформляли и понимали, что Галицкому на его стадионе не хочется беспокойств. Запрет семечек (хотя никому он не мешал их проносить) - то же самое - не тратиться на уборку после каждой игры, да и вообще не очень красиво, когда реально срач после себя оставляют люди, на старой "Кубани" было такое.
И вот почему у Галицкого прокатило, а у рукожопов из партии власти - нет?
СНГ ратовал за свой стадион, свою команду - его детище. Это все понимали и принимали.
Управленцы из едра не думали ни о болельщиках, ни о фанатах, ни о безопасности. Не удосужились даже объяснить зачем нужен этот распил, кроме мифической безопасности(я б сказал, что болельщика скорее волнует не отсутствие фанатов на трибунах, а безопасность в плане взаимодействия с правоохранительными органами - все эти унизительные досмотры, особенно в Казани и НН).
Властные для продвижения закона устроили несколько провокаций, невероятно топорно, потому что иначе не умеют. Они и правда ничего не умеют. Даже вводя систему не подумали ни о чём. Организация получения фан айди тому свидетельство. Для людей сделано было примерно ничего.
И вот я, с их точки зрения, опасный человек, хотя бы из-за этого коммента, а Широков - порядочный и законопослушный джентльмен.
Ой, а что это на Верхнем Ларсе со вчерашнего вечера "деяться"? А? Шо, твои "братья по разуму" в страну "стагнации" обратно побежали? Шо "случилося"?
Шо это с "соевиками" стряслось ? По "электроошейникам" соскучились?
Вышел из дома - сразу же отзвонился участковому, а дальше он будет отслеживать тебя по трекеру вшитому под селезёночкой.