Экс-директор «Зенита» о бойкоте фанатов из-за Fan ID: «Вы за свои амбиции или за команду? Чтобы на стадионах было чище, клубам можно потерпеть»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Илья Черкасов стадионы Fan ID Футбол

Экс-директор «Зенита» Илья Черкасов недоволен фанатами в связи с бойкотом из-за Fan ID.

– Что вы думаете о Fan ID? Факт налицо: мы наблюдаем катастрофическое падение посещаемости.

– К Fan ID я отношусь как к нормальной, отчасти неизбежной истории. И мне не совсем понятно, почему в рамках крупных международных турниров, проходивших в нашей стране, те же самые болельщики легко шли на раскрытие персональных данных, получали паспорта и заполняли стадионы, а сейчас чего-то вдруг задают вопросы. Повторюсь, это нормальная практика, которую надо просто понять и принять.

Можно как угодно относиться к футболу, но нельзя отрицать, что не у нас зародившаяся история «хулиганс» обошла хоккей и баскетбол. В американском футболе при кратном превосходстве по количеству зрителей подобных вещей на трибунах не возникало. Так что, ребята, сделайте простой выбор: вы за свои амбиции или за свою команду? Судя по всему, пока побеждают амбиции. Ну и тогда сидите с ними в барах.

– Сильно ли потеряет «Зенит» в продаже атрибутики из-за оттока болельщиков?

– Я не думаю, что продажа атрибутики имеет существенное значение в формировании доходной части бюджетов наших клубов. Наверно, потеряв условных полпроцента – подчеркну, эта цифра взята с потолка – можно потерпеть ради того, чтобы на стадионах было чище, – сказал Черкасов.

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69 комментариев

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Rudenzik
Мерзкий тип
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Vladichka Niskazhunikomu
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Остальным не нужны не только фанаты, им и люди не нужны. Что они и получили.
я об этом с самого начала говорю. Что бойкот ни к чему не приведет. Им не нужны ни фанаты ни болельщики ни просто люди на стадионах.
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sintenced
Надо потерпеть. Дед терпел, и нам велел. Не жили хорошо, нечего и начинать. И вообще если б мы сейчас фанайди не ввели, это сделали бы солдаты нато.
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Ja BRITER
Ответ В Питере Пять
Пополняем словарь: Не свобода, а амбиции. Не меньше людей, а чище на стадионах. Не взрыв , а хлопок. Не падение, а отрицательный рост. Не стагнация, а стабильность.
хах, красава
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Ковид 07.10.52
Чиновник с питерской пропиской - это приговор...тьфу..
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nmnackjbxkasbk
Ответ Артем Zyabrev
В 24 году перед выборами отменят, не раньше!
а зачем? выборов с 1993 не было у вас.
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Scorpio_17
Нашли у кого спрашивать. Страшно далек этот директор Филармонии от футбола.
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В Питере Пять
Ответ tinez
Молодец! Всё по полочкам разложил! Ой, а что это на Верхнем Ларсе со вчерашнего вечера "деяться"? А? Шо, твои "братья по разуму" в страну "стагнации" обратно побежали? Шо "случилося"? Шо это с "соевиками" стряслось ? По "электроошейникам" соскучились?
Какие братья? Кому ты пишешь? Протрезвел бы.
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Max Zhomkov
Ответ АРТУР АЛИЕВ
так красиво пожурили экс-директора Зенита - " Эталонный негодяй". мне кажется вы эти слова писали, поставив одну ногу на поребрик)
и держа в руках шаверму
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Beriya
на сборную айди не нужен, а тут нужен, этот черкас случайно не в едре состоит
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Ответ Vladichka Niskazhunikomu
я на твою простыню отвечу кратко. Краснодар единственный частный клуб. Ему нужны фанаты. Остальные пилят бюджеты. Им не нужны фанаты. Только траты лишние на обеспечение безопасности и штрафы за них. Им от фанатоа прибыли никакой - потому они и не парятся за ФАнуйди - зачем? они сволили эту проблему на государство и хорошо им.
Остальным не нужны не только фанаты, им и люди не нужны.
Что они и получили.
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Александр Жердин
Говорил бы уж прямо - Почему вы мешаете нам пилить бабло? Сколько там освоили? 770 лямов? При этом на определение офсайда или взятия ворот денег нет! И не надо здесь рассказывать, что это нормальная практика. Назовите мне в каком из топ чемпионатов есть подобная полицейская мера . Тем более к безопасности фан-уйди не имеет ни малейшего отношения.
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Vladichka Niskazhunikomu
Ответ Log in
Нет там логики никакой и не было. Вот знаешь, Галицкий у себя этот "паспорт" ввёл гораздо раньше. Хотя на стадионе Краснодара и так проблем с безопасностью не было. Всё оформлялось за пять минут рядом со стадионом. Все оформляли и понимали, что Галицкому на его стадионе не хочется беспокойств. Запрет семечек (хотя никому он не мешал их проносить) - то же самое - не тратиться на уборку после каждой игры, да и вообще не очень красиво, когда реально срач после себя оставляют люди, на старой "Кубани" было такое. И вот почему у Галицкого прокатило, а у рукожопов из партии власти - нет? СНГ ратовал за свой стадион, свою команду - его детище. Это все понимали и принимали. Управленцы из едра не думали ни о болельщиках, ни о фанатах, ни о безопасности. Не удосужились даже объяснить зачем нужен этот распил, кроме мифической безопасности(я б сказал, что болельщика скорее волнует не отсутствие фанатов на трибунах, а безопасность в плане взаимодействия с правоохранительными органами - все эти унизительные досмотры, особенно в Казани и НН). Властные для продвижения закона устроили несколько провокаций, невероятно топорно, потому что иначе не умеют. Они и правда ничего не умеют. Даже вводя систему не подумали ни о чём. Организация получения фан айди тому свидетельство. Для людей сделано было примерно ничего. И вот я, с их точки зрения, опасный человек, хотя бы из-за этого коммента, а Широков - порядочный и законопослушный джентльмен.
я на твою простыню отвечу кратко. Краснодар единственный частный клуб. Ему нужны фанаты. Остальные пилят бюджеты. Им не нужны фанаты. Только траты лишние на обеспечение безопасности и штрафы за них. Им от фанатоа прибыли никакой - потому они и не парятся за ФАнуйди - зачем? они сволили эту проблему на государство и хорошо им.
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Вадим Симонов
Ответ Fomin525
на полном серьезе сравнивает МЕЖДуНАРОДНЫЕ турниры уровня ЧМ м ОИ с чемпионатом Росиии по футболу. Совсем дурак что ли
Аккуратней с выражениями,наверняка он у кормушки и ещё может обидеться.
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Ален Делон
Ответ GLASGOW
"Чтобы на стадионах было чище" Прямо так и сказал? Ну то есть он считает людей грязью, от которой надо почистить стадион. Эталонный негодяй.
Он им всегда и был
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Ответ Vladichka Niskazhunikomu
я не Илья, к счастью. я просто говорю про их логику - им не нужны фанаты. совсем. слишком дорого они обходятся. вот и всë.
Нет там логики никакой и не было.

Вот знаешь, Галицкий у себя этот "паспорт" ввёл гораздо раньше. Хотя на стадионе Краснодара и так проблем с безопасностью не было. Всё оформлялось за пять минут рядом со стадионом. Все оформляли и понимали, что Галицкому на его стадионе не хочется беспокойств. Запрет семечек (хотя никому он не мешал их проносить) - то же самое - не тратиться на уборку после каждой игры, да и вообще не очень красиво, когда реально срач после себя оставляют люди, на старой "Кубани" было такое.

И вот почему у Галицкого прокатило, а у рукожопов из партии власти - нет?
СНГ ратовал за свой стадион, свою команду - его детище. Это все понимали и принимали.
Управленцы из едра не думали ни о болельщиках, ни о фанатах, ни о безопасности. Не удосужились даже объяснить зачем нужен этот распил, кроме мифической безопасности(я б сказал, что болельщика скорее волнует не отсутствие фанатов на трибунах, а безопасность в плане взаимодействия с правоохранительными органами - все эти унизительные досмотры, особенно в Казани и НН).
Властные для продвижения закона устроили несколько провокаций, невероятно топорно, потому что иначе не умеют. Они и правда ничего не умеют. Даже вводя систему не подумали ни о чём. Организация получения фан айди тому свидетельство. Для людей сделано было примерно ничего.

И вот я, с их точки зрения, опасный человек, хотя бы из-за этого коммента, а Широков - порядочный и законопослушный джентльмен.
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Саша Казанов
Ответ Sajres_Smit
А им картинка не нужна. Поэтому и не парятся. Картинка нужна матчТВ. Надо отбивать спонсорские деньги. Тут всё просто. По мере просмотра пустых стадионов привлекательность просмотра матчей даже по ТВ будет падать. Меньше просмотров- меньше денег от спонсоров. Меньше денег от спонсоров и больше крутого контракта с Лигой от ТВ не будет и встанет вопрос о разрыве текущего ибо не окупается. Меньше денег у клубов - ещё больше деградация. И это не какое-то вмешательство УЕФА или ФИФА, а самоубийство в исполнении Гос.Думы. А теперь вопрос: депутаты, протолкнувшие закон они ЗА развитие России или против? Ответ очевиден, а если не очевиден, то значит эти депутаты - идиоты. Это болезнь такая и её надо лечить и выносить пожизненный запрет на работу в гос.органах таким депутатам.
Фантазер она тебя называла
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tinez
Ответ В Питере Пять
Пополняем словарь: Не свобода, а амбиции. Не меньше людей, а чище на стадионах. Не взрыв , а хлопок. Не падение, а отрицательный рост. Не стагнация, а стабильность.
Молодец! Всё по полочкам разложил!
Ой, а что это на Верхнем Ларсе со вчерашнего вечера "деяться"? А? Шо, твои "братья по разуму" в страну "стагнации" обратно побежали? Шо "случилося"?
Шо это с "соевиками" стряслось ? По "электроошейникам" соскучились?
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Furyus
А дальше что? Кино Айди, Туалет Метро Айди, Рынок Айди, Магазин Айди?
Вышел из дома - сразу же отзвонился участковому, а дальше он будет отслеживать тебя по трекеру вшитому под селезёночкой.
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sashka_mvp
Не оформлять фан айди - это наша единственная безопасная возможность ответить (возразить) государству. Нам остаётся только ждать, услышат ли нас.
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Артем Zyabrev
В 24 году перед выборами отменят, не раньше!
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Виктор
Ответ Владимир Данилов
Отрывок из Постановления Правительства №1140: 34. Решение об отказе в оформлении персонифицированной карты или о приостановлении ее действия ... если имеется ... информация ... о намерении совершить соответствующие противоправные деяния, действует в течение 6 месяцев со дня его принятия. Перевожу на русский: если власти покажется, что ты имеешь намерение совершить противоправное деяние, тебя лишат возможности посещать футбол, даже если у тебя есть FAN-ID. То есть не нужно ничего нарушать - достаточно просто не понравиться участковому или росгвардейцу. Ну, или не скинуться носками и печеньями на СВО, чтобы органы заметили твои "намерения". Если Илюша Черкасов не считает это унизительным - пусть оформляет. Мне эти подачки в виде возможности ходить на футбол, которую они мне с барского плеча открывают, не нужны. Быть чистым - значит не связываться с этой шайкой.
В Америке, если полицейскому покажется, что ты собираешься совершить протиаоправное деяние, он тебя тупо застрелит. Почувствуй разницу.
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мутятя
Со стадиона в случае чего, легче всего в СВО забрать могут. Случись напряг, пришли ни кого не выпустили, сравнили списки и привет.
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ОЛЛС1911
Каков мерзавец!
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Виктор
Ответ Vladichka Niskazhunikomu
я не Илья, к счастью. я просто говорю про их логику - им не нужны фанаты. совсем. слишком дорого они обходятся. вот и всë.
Фанаты это меньшая часть болельщиков.
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