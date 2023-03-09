Экс-директор «Зенита» о бойкоте фанатов из-за Fan ID: «Вы за свои амбиции или за команду? Чтобы на стадионах было чище, клубам можно потерпеть»

Экс-директор « » Илья Черкасов недоволен фанатами в связи с бойкотом из-за Fan ID.

– Что вы думаете о Fan ID? Факт налицо: мы наблюдаем катастрофическое падение посещаемости.

– К Fan ID я отношусь как к нормальной, отчасти неизбежной истории. И мне не совсем понятно, почему в рамках крупных международных турниров, проходивших в нашей стране, те же самые болельщики легко шли на раскрытие персональных данных, получали паспорта и заполняли стадионы, а сейчас чего-то вдруг задают вопросы. Повторюсь, это нормальная практика, которую надо просто понять и принять.

Можно как угодно относиться к футболу, но нельзя отрицать, что не у нас зародившаяся история «хулиганс» обошла хоккей и баскетбол. В американском футболе при кратном превосходстве по количеству зрителей подобных вещей на трибунах не возникало. Так что, ребята, сделайте простой выбор: вы за свои амбиции или за свою команду? Судя по всему, пока побеждают амбиции. Ну и тогда сидите с ними в барах.

– Сильно ли потеряет «Зенит» в продаже атрибутики из-за оттока болельщиков?

– Я не думаю, что продажа атрибутики имеет существенное значение в формировании доходной части бюджетов наших клубов. Наверно, потеряв условных полпроцента – подчеркну, эта цифра взята с потолка – можно потерпеть ради того, чтобы на стадионах было чище, – сказал Черкасов.

«В «Единой России» говорят: «Ну уж извини, мы вынуждены, нам приказали». Депутат от КПРФ требует отмены Fan ID

Fan ID обрушил посещаемость футбола. Цифры и все доказательства