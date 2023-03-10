Кучеров набрал 1+2 в матче с «Вегасом», став 3-й звездой. У него 94 очка в 65 играх
Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу, сделал две голевые передачи в матче с «Вегасом» (3:4 ОТ) и был признан третьей звездой.
Россиянин набрал 3 очка во второй игре чемпионата НХЛ подряд.
Всего в 65 играх сезона на его счету 94 (26+68) балла.
Сегодня за 21:25 – лучший показатель среди форвардов «Лайтнинг» (4:19 – в большинстве) – у Кучерова 5 бросков в створ ворот, 2 хита, полезность – «плюс 1».
1) Стэмкос - 1038 ( 508 + 530 ) - 987 матчей.
2) Сан-Луи - 953 ( 365 + 588 ) - 972 матча.
3) Лекавалье - 874 ( 383 + 491 ) - 1037 матчей.
4) КУЧЕРОВ - 710 ( 272 + 438 ) - 627 матчей.