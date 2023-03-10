Кучеров набрал 1+2 в матче с «Вегасом», став 3-й звездой. У него 94 очка в 65 играх

Форвард « » забросил шайбу, сделал две голевые передачи в матче с «Вегасом» (3:4 ОТ) и был признан третьей звездой.

Россиянин набрал 3 очка во второй игре чемпионата подряд.

Всего в 65 играх сезона на его счету 94 (26+68) балла.

Сегодня за 21:25 – лучший показатель среди форвардов «Лайтнинг» (4:19 – в большинстве) – у Кучерова 5 бросков в створ ворот, 2 хита, полезность – «плюс 1».