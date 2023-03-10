Кучеров набрал 1+2 в матче с «Вегасом», став 3-й звездой. У него 94 очка в 65 играх

Теги Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу, сделал две голевые передачи в матче с «Вегасом» (3:4 ОТ) и был признан третьей звездой.

Россиянин набрал 3 очка во второй игре чемпионата НХЛ подряд.

Всего в 65 играх сезона на его счету 94 (26+68) балла.

Сегодня за 21:25 – лучший показатель среди форвардов «Лайтнинг» (4:19 – в большинстве) – у Кучерова 5 бросков в створ ворот, 2 хита, полезность – «плюс 1».

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7 комментариев

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Кеша
Это называется почувствуйте разницу : у лучшего бомбардира КХЛ Яшкина в 68 играх 62 очка и у Кучерова в 65 - 94 .
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Поучаствовал во всех забитых шайбах. Обидная шайба в ОТ . Но всё равно молодцы, проявили характер, отыгрались с 1-3.
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sportnsk
Не часто можно увидеть, как команда горит -2 и отыгрывается сняв вратаря. Оба гола заслуга Никиты - сначала щелкнул от штанги без особых шансов для кипера, ну а пас на Поинта так вообще пересматривать можно многократно. Жаль в овертайме дело до победы не довели, но концовку основного времени местная публика все равно запомнит надолго. Красивый хоккей!
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ogent
Ответ Stewart - 25
Лучшие бомбардиры "Тампы-Бэй" ( вся история ) : 1) Стэмкос - 1038 ( 508 + 530 ) - 987 матчей. 2) Сан-Луи - 953 ( 365 + 588 ) - 972 матча. 3) Лекавалье - 874 ( 383 + 491 ) - 1037 матчей. 4) КУЧЕРОВ - 710 ( 272 + 438 ) - 627 матчей.
Никита должен стать вторым...после Стэмкоса. А по передачам может и первым быть.
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-2
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Stewart - 25
Лучшие бомбардиры "Тампы-Бэй" ( вся история ) :
1) Стэмкос - 1038 ( 508 + 530 ) - 987 матчей.
2) Сан-Луи - 953 ( 365 + 588 ) - 972 матча.
3) Лекавалье - 874 ( 383 + 491 ) - 1037 матчей.
4) КУЧЕРОВ - 710 ( 272 + 438 ) - 627 матчей.
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Александр Бабуев
Отличный сезон проводит!!!
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Тёма Тёма
Просто красавец. Особенно импонирует его поведение вне площадки: нескандальная личность, всё показывает в матчах и не распыляется на ненужный хайп.
+3
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