Берни Экклстоун: «Демократия не может работать по определению»
Берни Экклстоун высказался о том, что его стиль управления называли «диктаторским».
«Понимаете, я не тот человек, который с большим энтузиазмом относится к демократии. Она не может работать по определению. Посмотрите на Англию – мнения делятся 50 на 50, и кто прав? Надо следовать тому, следовать этому. Такова демократия.
«Диктатор» – неверное слово. Нужен босс. Я всегда говорю: если я делаю бизнес с кем-то, мне нужен человек, который может выключить или включить свет. Не хочу общаться с тем, кому необходимо составить отчет или узнать мнение других людей, прежде чем принять решение», – ответил бывший руководитель «Формулы-1».
Берни Экклстоун: «За Путина по-прежнему словил бы пулю. Он разумный человек»
– Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер.
М.Б.
И одна из лучших книг, что были написаны о диктатуре в мировой литературе, это Сергей Снегов «Диктатор». Посмотри биографию писателя-фантаста, он знал, о чем пишет. Как говорится, предсказал интересную историю на Патриарших прудах.
то, что при демократии мало что можно сделать - оно чаще хорошо.
хотя, я и понимаю о чём Берни говорит. весь это выход Британии из Евросоюза, когда там 52% за это проголосовало, а сейчас 60% против, но уже вышли и ничего не слелаешь быстро. та ещё клоунала тоже.
но лучше, чем война.
С одной стороны, можно какие-то нужные вещи сделать быстро, без рассусоливаний. С другой стороны, и дичь можно совершить так же быстро, потом не расхлебаешь.
Но это не самое неприятное, сейчас мнение общества не спрашивают ни при автократии, ни при демократии. Решения принимаются где-то внутри, концов не найдешь. Плюс автократии, как ни странно, в том, что при смене лидера можно все быстро поменять, а вот в устоявшейся демократии система зацементирована навечно, это поезд который не остановить, будет ездить по кругу несмотря ни на что.
Проблема то общая, система должна уметь планировать вдолгую, а тут или лидеру лет 15 осталось, или при демократии президенту два срока. Времени хватает только на бессмысленную текучку. В итоге надгосударственные объединения вроде церквей или исторических властных кланов эффективнее, переигрывают всех вдолгую.