Берни Экклстоун: «Демократия не может работать по определению»

Берни Экклстоун высказался о том, что его стиль управления называли «диктаторским».

«Понимаете, я не тот человек, который с большим энтузиазмом относится к демократии. Она не может работать по определению. Посмотрите на Англию – мнения делятся 50 на 50, и кто прав? Надо следовать тому, следовать этому. Такова демократия.

«Диктатор» – неверное слово. Нужен босс. Я всегда говорю: если я делаю бизнес с кем-то, мне нужен человек, который может выключить или включить свет. Не хочу общаться с тем, кому необходимо составить отчет или узнать мнение других людей, прежде чем принять решение», – ответил бывший руководитель «Формулы-1».

Берни Экклстоун: «За Путина по-прежнему словил бы пулю. Он разумный человек»