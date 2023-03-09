Берни Экклстоун: «Демократия не может работать по определению»

Теги Берни Экклстоун Формула-1 Авто

Берни Экклстоун высказался о том, что его стиль управления называли «диктаторским».

«Понимаете, я не тот человек, который с большим энтузиазмом относится к демократии. Она не может работать по определению. Посмотрите на Англию – мнения делятся 50 на 50, и кто прав? Надо следовать тому, следовать этому. Такова демократия.

«Диктатор» – неверное слово. Нужен босс. Я всегда говорю: если я делаю бизнес с кем-то, мне нужен человек, который может выключить или включить свет. Не хочу общаться с тем, кому необходимо составить отчет или узнать мнение других людей, прежде чем принять решение», – ответил бывший руководитель «Формулы-1».

Берни Экклстоун: «За Путина по-прежнему словил бы пулю. Он разумный человек»

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
doctor.morge
Ответ Merzus21
да, и в + и в - . Только практика показывает, что любой диктатор рано или поздно сходит с ума от власти, а сменить его невозможно. то, что при демократии мало что можно сделать - оно чаще хорошо. хотя, я и понимаю о чём Берни говорит. весь это выход Британии из Евросоюза, когда там 52% за это проголосовало, а сейчас 60% против, но уже вышли и ничего не слелаешь быстро. та ещё клоунала тоже. но лучше, чем война.
Любой диктатор или автократ всего-навсего человек.

– Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер.
М.Б.

И одна из лучших книг, что были написаны о диктатуре в мировой литературе, это Сергей Снегов «Диктатор». Посмотри биографию писателя-фантаста, он знал, о чем пишет. Как говорится, предсказал интересную историю на Патриарших прудах.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Any
Берни прав)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
quznez
Ответ doctor.morge
Так он в обе стороны работает, в + и -. С одной стороны, можно какие-то нужные вещи сделать быстро, без рассусоливаний. С другой стороны, и дичь можно совершить так же быстро, потом не расхлебаешь. Но это не самое неприятное, сейчас мнение общества не спрашивают ни при автократии, ни при демократии. Решения принимаются где-то внутри, концов не найдешь. Плюс автократии, как ни странно, в том, что при смене лидера можно все быстро поменять, а вот в устоявшейся демократии система зацементирована навечно, это поезд который не остановить, будет ездить по кругу несмотря ни на что. Проблема то общая, система должна уметь планировать вдолгую, а тут или лидеру лет 15 осталось, или при демократии президенту два срока. Времени хватает только на бессмысленную текучку. В итоге надгосударственные объединения вроде церквей или исторических властных кланов эффективнее, переигрывают всех вдолгую.
в Германии есть демократия? сколько сроков сидела Меркель?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
perfect10
Хорошая попытка, Берни, если бы не одно но: жена Экклстоуна вице-президент фиа по спорту в ЮА. Из чего вытекает, что в его семье демократия все таки работает, иначе бы его супруга сидела дома в Швейцарии и меняла бы подгузники двухлетнему сыну, а не продолжала бы свою карьеру. Поэтому от частного к общему - брехня, демократия наилучшее решение для любого партнерства.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
quznez
Ответ Merzus21
вам сколько лет? что за тупой абсолютизм
отпрыгиваешь, боишься. правильно делаешь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Merzus21
Ответ doctor.morge
Так он в обе стороны работает, в + и -. С одной стороны, можно какие-то нужные вещи сделать быстро, без рассусоливаний. С другой стороны, и дичь можно совершить так же быстро, потом не расхлебаешь. Но это не самое неприятное, сейчас мнение общества не спрашивают ни при автократии, ни при демократии. Решения принимаются где-то внутри, концов не найдешь. Плюс автократии, как ни странно, в том, что при смене лидера можно все быстро поменять, а вот в устоявшейся демократии система зацементирована навечно, это поезд который не остановить, будет ездить по кругу несмотря ни на что. Проблема то общая, система должна уметь планировать вдолгую, а тут или лидеру лет 15 осталось, или при демократии президенту два срока. Времени хватает только на бессмысленную текучку. В итоге надгосударственные объединения вроде церквей или исторических властных кланов эффективнее, переигрывают всех вдолгую.
да, и в + и в - . Только практика показывает, что любой диктатор рано или поздно сходит с ума от власти, а сменить его невозможно.
то, что при демократии мало что можно сделать - оно чаще хорошо.
хотя, я и понимаю о чём Берни говорит. весь это выход Британии из Евросоюза, когда там 52% за это проголосовало, а сейчас 60% против, но уже вышли и ничего не слелаешь быстро. та ещё клоунала тоже.
но лучше, чем война.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Merzus21
Ответ quznez
что значит по сравнению? она или есть или нет. в эстонии есть демократия? там власть принадлежит народу? только одному народу? другие народы там какие права имеют?
вам сколько лет? что за тупой абсолютизм
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
doctor.morge
Ответ Филипп Черненко
Посмотрел бы я на деда в лагерях
Да легко. Только проблема в том, что такие люди в лагерях не сидят, они ими командуют.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
quznez
Ответ Merzus21
по сравнению с Россией в 100+ странах, а что? очень нравится как чокнутый дед воюет?
что значит по сравнению? она или есть или нет. в эстонии есть демократия? там власть принадлежит народу? только одному народу? другие народы там какие права имеют?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
doctor.morge
Ответ Merzus21
так в тоталитаризме самое страшное как раз в том, что он работает
Так он в обе стороны работает, в + и -.
С одной стороны, можно какие-то нужные вещи сделать быстро, без рассусоливаний. С другой стороны, и дичь можно совершить так же быстро, потом не расхлебаешь.

Но это не самое неприятное, сейчас мнение общества не спрашивают ни при автократии, ни при демократии. Решения принимаются где-то внутри, концов не найдешь. Плюс автократии, как ни странно, в том, что при смене лидера можно все быстро поменять, а вот в устоявшейся демократии система зацементирована навечно, это поезд который не остановить, будет ездить по кругу несмотря ни на что.

Проблема то общая, система должна уметь планировать вдолгую, а тут или лидеру лет 15 осталось, или при демократии президенту два срока. Времени хватает только на бессмысленную текучку. В итоге надгосударственные объединения вроде церквей или исторических властных кланов эффективнее, переигрывают всех вдолгую.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Филипп Черненко
Посмотрел бы я на деда в лагерях
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Merzus21
Ответ quznez
а где у нас демократия существует? в эстонии есть?
по сравнению с Россией в 100+ странах, а что? очень нравится как чокнутый дед воюет?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
quznez
Ответ Merzus21
так в тоталитаризме самое страшное как раз в том, что он работает
а где у нас демократия существует? в эстонии есть?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Paninaro
Дед дело говорит.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Merzus21
так в тоталитаризме самое страшное как раз в том, что он работает
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий