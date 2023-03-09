«Локомотив» первым вышел во второй раунд плей-офф КХЛ, обыграв «Витязь» (4-1 в серии)

Теги Локомотив Витязь Игорь Никитин видео КХЛ Кубок Гагарина Георгий Иванов Хоккей

«Локомотив» вышел во второй раунд Кубка Гагарина.

Команда тренера Игоря Никитина обыграла «Витязь» (2:1 2ОТ) во втором овертайме пятого матча и одержала победу в серии со счетом 4-1.

Победную шайбу на первой минуте второго дополнительного периода забросил нападающий Георгий Иванов.

Для определения победителя в прошлом матче, который был четвертым в серии, также потребовалось провести два овертайма. Тогда, на 96-й минуте матча, решающий гол забил защитник Рушан Рафиков – и «Локомотив» победил со счетом 3:2.

Подмосковная команда выиграла первый матч серии, но после этого «Локомотив» победил четыре раза подряд.

Для ярославцев это девятый выход во второй раунд в 14 сезонах КХЛ.

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wolkov
Ответ Ярославец75
Главное, что б пауза не пошла во вред.
не пойдет во вред. даже есди и выпадут из игрового ритма чуть, лучше уж залечить раны и полноценно отдохнуть, чем 6-7 матчей рубиться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Джураев
Красавцы!Всех с победой!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярославец75
Ответ Trash Talking
Все думали, чтобы выбрать соперника попроще нужно занимать 1 место в конференции, а оказалось - третье.
Ну да, ну да. Они нормально так нас потрепали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Idacius
Только вернулся с Арены. Локомотив - молодцы! Теперь отдыхать и смотреть, как бодаются в других парах.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
m2n2
Ответ Trash Talking
Все думали, чтобы выбрать соперника попроще нужно занимать 1 место в конференции, а оказалось - третье.
ну если бы спартак 8 занял то ска его в одну калитку бы вынес
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
angry horse
Ответ Trash Talking
Все думали, чтобы выбрать соперника попроще нужно занимать 1 место в конференции, а оказалось - третье.
я тебе скажу, что счёт в серии обманчив, Витязь немало потрепал нервов Локомотиву, им точно не было легко😎☝️
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GarbaXosa
Сколько судье заплатили?
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Trash Talking
Все думали, чтобы выбрать соперника попроще нужно занимать 1 место в конференции, а оказалось - третье.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HockeyMan
Все предсказуемо, но Витязь смотрелись очень и очень достойно. Где то не хватило силенок и мастерства, но Локомотиву точно не было легко.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kenny_182
Отдыхаем и готовимся к четвертьфиналу!
С победой, Ярославль!
🚂🚂🚂
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
soleg76
Витязи молодчики. Дорожко - красавец! По мне, так им просто не хватило чуточку мастерства и физики. В оверах команда реально сдувалась. Хорошо, что не было грязи в игре. А Локо сделал то, что и должен был! Ждем нового соперника и удачи в дальнейшем пути! Ура!
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
m2n2
кое как запихали
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
filippa
Ответ Евгений Исаев
Локомотив - молодцы!!! Лучший в мире коллектив - это наш Локомотив!!!
ура.! ура! ура!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Д
Стоит похвалить Витязь, достойно смотрелись
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Куприянов
Локомотив, с победой. Молодцы.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярославец75
Главное, что б пауза не пошла во вред.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Шитиков
ура! с победой, Ярославль!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ri4man
Жаль что так рано ) набаловали нас другие серии )
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Danger13
С ПОБЕДОЙ
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Исаев
Локомотив - молодцы!!! Лучший в мире коллектив - это наш Локомотив!!!
+37
-5
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий