«Локомотив» первым вышел во второй раунд плей-офф КХЛ, обыграв «Витязь» (4-1 в серии)

« » вышел во второй раунд Кубка Гагарина.

Команда тренера обыграла « » (2:1 2ОТ) во втором овертайме пятого матча и одержала победу в серии со счетом 4-1.

Победную шайбу на первой минуте второго дополнительного периода забросил нападающий .

Для определения победителя в прошлом матче, который был четвертым в серии, также потребовалось провести два овертайма. Тогда, на 96-й минуте матча, решающий гол забил защитник Рушан Рафиков – и «Локомотив» победил со счетом 3:2.

Подмосковная команда выиграла первый матч серии, но после этого «Локомотив» победил четыре раза подряд.

Для ярославцев это девятый выход во второй раунд в 14 сезонах .