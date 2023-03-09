Роналду не забивает два матча. «Аль-Наср» проиграл в чемпионате впервые с сентября и потерял 1-е место

два матча подряд не совершает результативных действий.

Португалец принял участие в игре « » против « » (0:1) в 20-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Ни забить, ни отдать голевой пас ему не удалось и 3 марта, когда клуб из Эр-Рияда принимал «Аль-Батин» (3:1).

За 7 матчей в лиге у Роналду 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Аль-Наср» проиграл в чемпионате впервые со 2-го тура – 3 сентября его обыграл «Аль-Таавун» (0:1). С тех пор у клуба было 13 побед и 4 ничьих.

В результате сегодняшнего поражения «Аль-Наср» также утратил лидерство в таблице, пропустив «Аль-Иттихад» вперед (46 против 47 очков).