Роналду не забивает два матча. «Аль-Наср» проиграл в чемпионате впервые с сентября и потерял 1-е место
Криштиану Роналду два матча подряд не совершает результативных действий.
Португалец принял участие в игре «Аль-Насра» против «Аль-Иттихада» (0:1) в 20-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
Ни забить, ни отдать голевой пас ему не удалось и 3 марта, когда клуб из Эр-Рияда принимал «Аль-Батин» (3:1).
За 7 матчей в лиге у Роналду 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
«Аль-Наср» проиграл в чемпионате впервые со 2-го тура – 3 сентября его обыграл «Аль-Таавун» (0:1). С тех пор у клуба было 13 побед и 4 ничьих.
В результате сегодняшнего поражения «Аль-Наср» также утратил лидерство в таблице, пропустив «Аль-Иттихад» вперед (46 против 47 очков).
И это футбол????))))
Я вам отвечаю, даже судья Лаос вах##е от происходящего. ))
У нас во дворе играют намного умный и тактический футбол.
Тут они буд-то, впервые увидели мячик. Но даже при таких днарей, роналду выглядит не уровнем СА.
Недофутболисты, у роналду мячик отбирают как у ребёнка.
Куда пропали криштиглоры ,которые вчера предъявляли Месси за то ,что в одиночку не вытянул мертвую команду против Баварии?