Роналду не забивает два матча. «Аль-Наср» проиграл в чемпионате впервые с сентября и потерял 1-е место

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Футбол

Криштиану Роналду два матча подряд не совершает результативных действий.

Португалец принял участие в игре «Аль-Насра» против «Аль-Иттихада» (0:1) в 20-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Ни забить, ни отдать голевой пас ему не удалось и 3 марта, когда клуб из Эр-Рияда принимал «Аль-Батин» (3:1).

За 7 матчей в лиге у Роналду 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Аль-Наср» проиграл в чемпионате впервые со 2-го тура – 3 сентября его обыграл «Аль-Таавун» (0:1). С тех пор у клуба было 13 побед и 4 ничьих.

В результате сегодняшнего поражения «Аль-Наср» также утратил лидерство в таблице, пропустив «Аль-Иттихад» вперед (46 против 47 очков).

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39 комментариев

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udiekemen
Ответ Сергей Ямковой
Да, только топ клуб его просто выгнал
Во первых выгняли это пешехода из Барсы, а Рон заранее знал до интервью что уйдет
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FilinMD
Ну все. Трагедия
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AF007
Глоры ботоксного обрыгана ретируются обратно в подполье
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Айлин 1990
Ответ Black Phoenix
У Месси и Криша особая ментальная связь: обсирается один - и сразу вслед за ним и второй. С ударными матчами примерно так же происходит.
Сравнил ЛЧ и 200 Лигу СА????🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️
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Айлин 1990
Ну ребята извините меня, я впервые матч посмотрел)))🤣🤣
И это футбол????))))
Я вам отвечаю, даже судья Лаос вах##е от происходящего. ))
У нас во дворе играют намного умный и тактический футбол.
Тут они буд-то, впервые увидели мячик. Но даже при таких днарей, роналду выглядит не уровнем СА.
Недофутболисты, у роналду мячик отбирают как у ребёнка.
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Сергей Ямковой
Ответ udiekemen
Ему 38 и не мешает топ клубу добиться результата в отличие от пешехода)
Да, только топ клуб его просто выгнал
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2vdhrvmmzf
Ответ Black Phoenix
У Месси и Криша особая ментальная связь: обсирается один - и сразу вслед за ним и второй. С ударными матчами примерно так же происходит.
Щас бы ставить знак ровно между матчем плей офф ЛЧ и туром в чемпионате саудовской лиги
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Bello Jiafra
Ответ Black Phoenix
У Месси и Криша особая ментальная связь: обсирается один - и сразу вслед за ним и второй. С ударными матчами примерно так же происходит.
синхронное обсралово
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QWertY
Ответ rigobersong
Приве7:)
Хелло8:)
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udiekemen
Ответ Joel Campbell
ЗМ гению Куда пропали криштиглоры ,которые вчера предъявляли Месси за то ,что в одиночку не вытянул мертвую команду против Баварии?
Ему 38 и не мешает топ клубу добиться результата в отличие от пешехода)
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Lucky Z
Ответ Black Phoenix
У Месси и Криша особая ментальная связь: обсирается один - и сразу вслед за ним и второй. С ударными матчами примерно так же происходит.
В чемпионате СА не может быть ударных матчей по определению
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Дмитрий Гудков
Ну, у кого помои ещё остались после вчерашнего матча? Редакторы как бы приглашают
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rigobersong
Ответ QWertY
🤣🤣🤣даже там он дно
Приве7:)
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Крыс Пол
Странно, а фаны Месси писали, что это чемп водокачки..
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rigobersong
Ответ Goofts
Я по приколу написал, таблицу глянул, подразнить свидетелей криштиноегову
сорян, не дочитал сначала. Свой коммент, подправил:))
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Экспертное мнение
Ответ Artem Piatkov
Комментарий удален пользователем
А зачем нужно избирать удобный возраст для сравнения? Луис Роналдо в 30 лет перестал играть, Ибра гоняет в 40 лет. Но никто в здравом уме не поставит Ибру выше рангом, чем Роналдо. Смотрят по пику, а пик Лео это 91 гол в году, 73 гола за сезон, в любом возрасте и в любой форме Криш не добирался до такого, хотя считается бомбардиром.
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QWertY
🤣🤣🤣даже там он дно
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sonna
В следующем матче оформит покер там соперник очень слабый
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Goofts
Ответ rigobersong
Аль-Иттихад самый стабильный и сильный клуб Лиги. Где защитники не стелят ковровую дорожку сопернику и играют ради победы, с такими командами у Роналду и будут проблемы, а нижней части приказано, приму не трогать:)
Я по приколу написал, таблицу глянул, подразнить свидетелей криштиноегову
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Joel Campbell
ЗМ гению
Куда пропали криштиглоры ,которые вчера предъявляли Месси за то ,что в одиночку не вытянул мертвую команду против Баварии?
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Black Phoenix
У Месси и Криша особая ментальная связь: обсирается один - и сразу вслед за ним и второй. С ударными матчами примерно так же происходит.
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rigobersong
Ответ Goofts
Как так, Рон проигрывает Аль хер знает кому Растворился с поля, а это вам не Лч и не топ 5 лига, а только 60лига в мировом футболе, ниже испанской сегунды, на уровне ФНЛ П.с некто машарипов за 15мин создал больше чем клубника за матч
Аль-Иттихад самый стабильный и сильный клуб Лиги. Где защитники не стелят ковровую дорожку сопернику и играют ради победы, с такими командами у Роналду и будут проблемы, а нижней части приказано, приму не трогать:)
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udiekemen
Ответ Arrahmano Matcyev
0+ 0 в пяти мундиалях,скажите мне футболиста которого называют лучшим в истории,но имеет такую позорную стату)
Мы видели вчера лучшего игрока и всё поняли)
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Митрандир цвета хаки
Интересно одно, даст ли интервью Ротен своего кумира, типа: «Рональда гангрена Аль-Насра. Якорь, мешающий Абубакру и Заиду раскрыть свой талант полностью. Причём с зарплатой сравнимой со всеми зарплатами игроков вместе взятых из лига»
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Мадрид наказывает!
Ответ Футбол_это_жизнь
Надо опять шейхам проплатить вратарю и защитникам чтобы играли заторможенно
Ты где была вчера?))))
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