В жюри турнира по шоу-программам не будет людей, связанных с фигурным катанием: пригласили представителей кино, балета, музыки и театра

В жюри турнира по шоу-программам не будет людей, связанных с фигурным катанием.

Прокаты спортсменов будут оценивать «уважаемые и узнаваемые профессионалы из различных областей искусства (хореография/балет, музыка, кино, театр, и т.д.), а также представители СМИ и спорта, обладающие опытом выставления оценок на профессиональных профильных конкурсах».

При выборе членов жюри предпочтение отдается профессионализму, а не медийности.

В жюри не будут входить судьи, обслуживающие соревнования по фигурному катанию, а также спортсмены, тренеры, хореографы и/или иные специалисты, связанные профессионально с фигурным катанием.

Имена членов жюри будут разглашены в момент начала турнира. Обсуждение номеров участников членами жюри до или после выступления не предполагается.

Турнир по шоу-программам «Русский вызов» пройдет 18 марта в Москве.

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