В жюри турнира по шоу-программам не будет людей, связанных с фигурным катанием: пригласили представителей кино, балета, музыки и театра

Теги сборная России судьи Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

В жюри турнира по шоу-программам не будет людей, связанных с фигурным катанием.

Прокаты спортсменов будут оценивать «уважаемые и узнаваемые профессионалы из различных областей искусства (хореография/балет, музыка, кино, театр, и т.д.), а также представители СМИ и спорта, обладающие опытом выставления оценок на профессиональных профильных конкурсах».

При выборе членов жюри предпочтение отдается профессионализму, а не медийности.

В жюри не будут входить судьи, обслуживающие соревнования по фигурному катанию, а также спортсмены, тренеры, хореографы и/или иные специалисты, связанные профессионально с фигурным катанием.

Имена членов жюри будут разглашены в момент начала турнира. Обсуждение номеров участников членами жюри до или после выступления не предполагается.

Турнир по шоу-программам «Русский вызов» пройдет 18 марта в Москве.

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Фигурному турниру по шоу-программам срочно нужны внятные правила, иначе случится скандал

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31 комментарий

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Артем Боровой
Я знаю точно одно. Кто бы не судил и кто бы не выиграет этот турнир, срач будет мегавселенский)))
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Маргарита Михайловна
А что делать если дутые "чемпионки" на соревнованиях постоянно падают и позорятся. Приходится вот так с помощью мошенничества их поддерживать на плаву.
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Дружба11
одним словом-клоунада
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Ridl
Как-то не интересно получается. Лучше бы проф. судей сюда, так более менее похоже на соревнование, а так просто шоу и всё😕
Надеюсь из-за этого(типо соревнования) фанаты не перегрызут друг друга
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Lilia Sadykova
ахаха, а система оценивания видимо будет 6.0. Короче у федры уникальный талант испоганить хорошую идею и превратить ее в капустник типа Ледникового
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AlexKovalev
Угадаете кто валиевавыйграет?
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Iti_na_taiti
И всё же, кто бы там ни был в жюри, их выбор – это чистая вкусовщина а-ля понравилось/не понравилось с примесью личных симпатий.

А в комментах в итоге при любом исходе и призëрах все перегрызутся -)
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Wintersun
Ведь хорошая была идея, но решили сразу же загадить этот турнир.
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Лакс
блинчик, вы назвали из шоу-биза, а не из "кино, балета, музыки и театра". Наверно потому что не знаете деятелей искусства и конкурсы из этих сфер тоже не знаете.((
Вас бы просветили немного, но вы ограничили нас в этом.
Наверно хотите оставаться и дальше таким же ограниченным.
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Дружба11
Ответ Лакс
в европе министры обороны вообще некомпетентные женщины. Там это политический пост.
это в Европе, а такая страна как Россия должна иметь во главе военной отрасли,армии и т.д. не фанерных оленеводов, а военных и не с одним высшим образованием+ген.штаб не из таких же номиналов с вредными привычками.иначе потери страшные которые мы наблюдаем.
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vanessa2021
Ответ Блинчик
Киркоров, Валерия, Тодоренко, тот-небритый-забыл-фамилию, Рева, Батрудинов, Агутин, Сюткин, Гагарина, Пелагея, Светлаков. Кто там ещё имеет опыт в судействе шоу?
Милохин жалко свалил. А то и он в жюри заседал бы)))
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fewral
Как можно одними и теми же оценками оценить танцоров и одиночников?
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Маргарита Михайловна
Пригласили бы лучше сразу взяточников и казнокрадов.
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oldparakhod
Полунин, Сигалова, Цискаридзе и остальные неизвестные лица
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Дружба11
Ответ мистер бин
Деньги выделили нужно их освоить. Вот и вся цель этого турнира. Илюша Авербух деньги как акула кровь чует.
верно!
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Dr. J 24
Ответ Блинчик
Киркоров, Валерия, Тодоренко, тот-небритый-забыл-фамилию, Рева, Батрудинов, Агутин, Сюткин, Гагарина, Пелагея, Светлаков. Кто там ещё имеет опыт в судействе шоу?
Родригес
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Додик Аксель
Да мы уже вчера поняли от Бобровой, что будут уважаемые люди из мира искусства. Как они видят кино, спектакли, танцевальные номера, мы уже видели. Теперь предстоит лицезреть их видение и понимание прокатов в шоу-программе.
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Дружба11
о ужас!!! а как же фигурное катание как искусство((((
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Лакс
Ответ CvlrXXI
У нас министр обороны никогда не служил и является фанерным маршалом, так что ничего удивительного
в европе министры обороны вообще некомпетентные женщины. Там это политический пост.
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Gemma157
Ответ Блинчик
Киркоров, Валерия, Тодоренко, тот-небритый-забыл-фамилию, Рева, Батрудинов, Агутин, Сюткин, Гагарина, Пелагея, Светлаков. Кто там ещё имеет опыт в судействе шоу?
бузова, сергей соседов)
+4
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мистер бин
Деньги выделили нужно их освоить. Вот и вся цель этого турнира. Илюша Авербух деньги как акула кровь чует.
+5
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CvlrXXI
У нас министр обороны никогда не служил и является фанерным маршалом, так что ничего удивительного
+4
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Блинчик
Киркоров, Валерия, Тодоренко, тот-небритый-забыл-фамилию, Рева, Батрудинов, Агутин, Сюткин, Гагарина, Пелагея, Светлаков. Кто там ещё имеет опыт в судействе шоу?
+5
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Russ Ivan
У нас в Думе такой же набор, клоунада-шоу на высшем уровне...
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smoky eyes
Ой... Сейчас очень многих представителей кино и т.п. видеть совсем не хочется. Даже в жури, даже в шоу. По этой причине единственное, что смотрим по ТВ - ФК.
+3
0
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