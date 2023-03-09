В жюри турнира по шоу-программам не будет людей, связанных с фигурным катанием: пригласили представителей кино, балета, музыки и театра
В жюри турнира по шоу-программам не будет людей, связанных с фигурным катанием.
Прокаты спортсменов будут оценивать «уважаемые и узнаваемые профессионалы из различных областей искусства (хореография/балет, музыка, кино, театр, и т.д.), а также представители СМИ и спорта, обладающие опытом выставления оценок на профессиональных профильных конкурсах».
При выборе членов жюри предпочтение отдается профессионализму, а не медийности.
В жюри не будут входить судьи, обслуживающие соревнования по фигурному катанию, а также спортсмены, тренеры, хореографы и/или иные специалисты, связанные профессионально с фигурным катанием.
Имена членов жюри будут разглашены в момент начала турнира. Обсуждение номеров участников членами жюри до или после выступления не предполагается.
Турнир по шоу-программам «Русский вызов» пройдет 18 марта в Москве.
Загитова против Медведевой, Ягудин на одном льду с Валиевой – нет, это не сон, а новый турнир по шоу-программам
Фигурному турниру по шоу-программам срочно нужны внятные правила, иначе случится скандал
Надеюсь из-за этого(типо соревнования) фанаты не перегрызут друг друга
А в комментах в итоге при любом исходе и призëрах все перегрызутся -)
Вас бы просветили немного, но вы ограничили нас в этом.
Наверно хотите оставаться и дальше таким же ограниченным.