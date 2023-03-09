Лига Европы. 1/8 финала. «Арсенал» в гостях у «Спортинга», «МЮ» против «Бетиса», «Ювентус» сыграет с «Фрайбургом»
«Арсенал» сыграет в гостях со «Спортингом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
Также в четверг «Манчестер Юнайтед» примет «Бетис», «Ювентус» встретится дома с «Фрайбургом».
1/8 финала
Первые матчи
- Дата проведения
- 9 марта, 20.45, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 9 марта, 20.45, «Жозе Алваладе»
- Дата проведения
- 9 марта, 20.45, «Ан дер Альтен Ферстерай»
- Дата проведения
- 9 марта, 20.45, «БайАрена»
- Дата проведения
- 9 марта, 23.00, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 9 марта, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 9 марта, 23.00, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 9 марта, 23.00, «Стадион Войска Польского»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Бетис-Реал 0:0
Реал-Ливерпуль 5:2
Ливерпуль-МЮ 7:0
Итого, Бетис-МЮ 12:2
Надеюсь не опозорят испанский футбол,как полосатый бестрофейный кабинет)