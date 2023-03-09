Лига Европы. 1/8 финала. «Арсенал» в гостях у «Спортинга», «МЮ» против «Бетиса», «Ювентус» сыграет с «Фрайбургом»

« » сыграет в гостях со « » в первом матче 1/8 финала .

Также в четверг « » примет «Бетис», « » встретится дома с «Фрайбургом».

Лига Европы

1/8 финала

Первые матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика ЛЕ