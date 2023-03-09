Лига Европы. 1/8 финала. «Арсенал» в гостях у «Спортинга», «МЮ» против «Бетиса», «Ювентус» сыграет с «Фрайбургом»

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«Арсенал» сыграет в гостях со «Спортингом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Также в четверг «Манчестер Юнайтед» примет «Бетис», «Ювентус» встретится дома с «Фрайбургом».

Лига Европы

1/8 финала

Первые матчи

Рома Италия – Реал Сосьедад Испания
Дата проведения
9 марта, 20.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Спортинг Португалия – Арсенал Англия
Дата проведения
9 марта, 20.45, «Жозе Алваладе»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Унион Германия – Юнион Бельгия
Дата проведения
9 марта, 20.45, «Ан дер Альтен Ферстерай»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Байер Германия – Ференцварош Венгрия
Дата проведения
9 марта, 20.45, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Манчестер Юнайтед Англия – Бетис Испания
Дата проведения
9 марта, 23.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Севилья Испания – Фенербахче Турция
Дата проведения
9 марта, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ювентус Италия – Фрайбург Германия
Дата проведения
9 марта, 23.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Шахтер Украина – Фейеноорд Нидерланды
Дата проведения
9 марта, 23.00, «Стадион Войска Польского»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика ЛЕ

10 комментариев

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Zidane 21
Удачи Ювентусу и Роме
0
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T622222
Ура
0
0
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Заяцволк
Ну тут всё понятно.
Бетис-Реал 0:0
Реал-Ливерпуль 5:2
Ливерпуль-МЮ 7:0
Итого, Бетис-МЮ 12:2
0
0
0
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Уэмбли Стедиум
Удачи Арсеналу и МЮ
+1
0
+1
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Jaxongir Shodiev
Надеюсь, Арсенал сольётся. Чемпионство в АПЛ важнее
+1
0
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Любезный Коссутий
удачи Роме, Арсеналу и Ференцварошу. а также МЮ, Фрайбургу и Шахтеру
0
-1
-1
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Kolya Meliksetyan
Форца Рома!!!
0
-1
-1
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Микель Венгер
а почему нельзя оценки ставить? у меня у одного такая проблема?
0
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белошип
Удачи Бетису против Манчестера
Надеюсь не опозорят испанский футбол,как полосатый бестрофейный кабинет)
0
-1
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АланПардью
Вперед,Фейеноорд!Этот сезон имеет все шансы стать триумфальное.На мой взгляд по сравнению с прошлым сезоном,когда дошли до финала ЛК стали только сильнее
0
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