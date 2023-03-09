«Отправьте Месси в «Интер Майами», а Верратти обратно в «Пескару», и все будет супер». Журналист Риоло о «ПСЖ»

Журналист Даниэль Риоло заявил, что нужно отправить в «Интер Майами».

Вчера «ПСЖ» проиграл «Баварии» (0:2) в ответном матче 1/8 финала чемпионов (первая игра – 0:1) и выбыл из турнира.

«Отправьте Месси в « », и все будет супер. отправьте обратно в «Пескару», и все в порядке. Как раз вернулся в «Пескару», так что это хорошо.

Верратти сможет есть шашлыки, гулять у моря, пить коктейли и курить сигареты. Он будет расслаблен и больше никого не будет беспокоить. А потом он поиграет со своими друзьями. Потому что в конце концов он уличный игрок. Я уже много лет говорю, что Верратти – уличный футболист! Меня бесит то, что я слышу о нем уже много лет. Это возмутительно!» – сказал Риоло.

«ПСЖ» – позор Европы! Месси, Неймар и Верратти не могут оставаться в клубе. Нужна огромная чистка». Журналист Риоло после вылета из ЛЧ