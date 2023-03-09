«Отправьте Месси в «Интер Майами», а Верратти обратно в «Пескару», и все будет супер». Журналист Риоло о «ПСЖ»

Теги Бавария ПСЖ МЛС Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Зденек Земан Д3 Италия Пескара Марко Верратти Интер Майами Даниэль Риоло Футбол

Журналист Даниэль Риоло заявил, что Лионеля Месси нужно отправить в «Интер Майами».

Вчера «ПСЖ» проиграл «Баварии» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 0:1) и выбыл из турнира.

«Отправьте Месси в «Интер Майами», и все будет супер. Марко Верратти отправьте обратно в «Пескару», и все в порядке. Как раз Земан вернулся в «Пескару», так что это хорошо.

Верратти сможет есть шашлыки, гулять у моря, пить коктейли и курить сигареты. Он будет расслаблен и больше никого не будет беспокоить. А потом он поиграет со своими друзьями. Потому что в конце концов он уличный игрок. Я уже много лет говорю, что Верратти – уличный футболист! Меня бесит то, что я слышу о нем уже много лет. Это возмутительно!» – сказал Риоло.

«ПСЖ» – позор Европы! Месси, Неймар и Верратти не могут оставаться в клубе. Нужна огромная чистка». Журналист Риоло после вылета из ЛЧ

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31 комментарий

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Sevuska
Ответ Игорь Климов
Да, бомбит у него сильно, как и у всех этих кринжебоев после 18.12.22 года)
Кринжебоев !? 🧐
И тебя админы за это терпят 😊
А когда называешь тебя Клизмибоем , то за это админы удаляют 😆😆
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rigobersong
Ответ Said Sxs
В Испании Альбасете Мальорки топ уровень) там тоже максимум 2 3 соперника))
еще всяким реалам и осасунам забивал:)
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Said Sxs
Ответ rigobersong
Месси в 24 года забил 91 гол в сезоне и поставил исторический рекорд:) Мбаппе покоряет Дижоны, вот и вся разница:))
В Испании Альбасете Мальорки топ уровень) там тоже максимум 2 3 соперника))
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Sevuska
Бедный кружок Месси негодует и валит всё на Мбаппе 😆
Только не забываем , что сбитому пешеходу уже 35 и низких оценок в этом году он уже нахватал будь здоров - пора на пенсию 👍
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Игорь Климов
Ответ cektor
К этого Риоллы бомбит жестко ))
Да, бомбит у него сильно, как и у всех этих кринжебоев после 18.12.22 года)
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Said Sxs
Месси точно нужно оставить, а вот к полузащите и защите есть вопросы, 2х звёзд не достаточно для эффективности, нужно уметь их кормить передачами и поддержкой
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MonkeyMeister
Что будет? Вообще одни середняки останутся в команде?
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rigobersong
Ответ cektor
А Мбаппе куда отправить ? Или это другое ?))
Месси в 24 года забил 91 гол в сезоне и поставил исторический рекорд:) Мбаппе покоряет Дижоны, вот и вся разница:))
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cektor
К этого Риоллы бомбит жестко ))
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cektor
А Мбаппе куда отправить ? Или это другое ?))
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werley
Ответ Игорь Климов
Риоло, Ротен, Морган, сёстры Авейру, кто ещё не высказался?
Кассано, Рой Кин, Мостовой и Кавазашвили.
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headmaster
Ответ Игорь Климов
Комментарий удален модератором
А какое мне до них дело?
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max bogomazov
Хорошая идея по Вератти плачет Сериа С
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Игорь Климов
Ответ Tutto Putto
Что за новый чудик?
Он второй Морган)
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Tutto Putto
Что за новый чудик?
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Игорь Климов
Ответ headmaster
Лучше всего игру Месси характеризует другое. После матча с Баварией, пользователь "Фанат Лионеля Месси" сменил ник
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Игорь Климов
Риоло, Ротен, Морган, сёстры Авейру, кто ещё не высказался?
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rigobersong
Ответ Barca_mania
как бы Хейтеры не старались, Месси получит свой ЗМ😁
Конечно получит, ведь его главный конкурент вылетел в 1/8:)😅😅😅
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markoolio
Это такая ирония по-французски?
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che kaif
Вератти топ в каком нибудь реале ему бы уже подарили Золотой Мяч но он легенда ПСЖ💪🇲🇫
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Александр Зубков
Да там все просто. Не переходя на персоналии, Бавария была сильнее ПСЖ. Как команда. Ещё 10 матчей сыграют минимум 8 немцы победят.
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Barca_mania
как бы Хейтеры не старались, Месси получит свой ЗМ😁
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dispersal
Верратти такой душечка, а его вчера жёстко отталкивали от мяча.
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человек-муравей человек-физрук
Ответ Joel Campbell
Почему никто не говорит о Мбаппе ? Кто-то запомнил хотя бы 1 полезное от него действие во вчерашнем матче ?
нельзя
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человек-муравей человек-физрук
без этих двоих было бы 5-0
+2
-2
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