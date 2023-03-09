«Отправьте Месси в «Интер Майами», а Верратти обратно в «Пескару», и все будет супер». Журналист Риоло о «ПСЖ»
Журналист Даниэль Риоло заявил, что Лионеля Месси нужно отправить в «Интер Майами».
Вчера «ПСЖ» проиграл «Баварии» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 0:1) и выбыл из турнира.
«Отправьте Месси в «Интер Майами», и все будет супер. Марко Верратти отправьте обратно в «Пескару», и все в порядке. Как раз Земан вернулся в «Пескару», так что это хорошо.
Верратти сможет есть шашлыки, гулять у моря, пить коктейли и курить сигареты. Он будет расслаблен и больше никого не будет беспокоить. А потом он поиграет со своими друзьями. Потому что в конце концов он уличный игрок. Я уже много лет говорю, что Верратти – уличный футболист! Меня бесит то, что я слышу о нем уже много лет. Это возмутительно!» – сказал Риоло.
«ПСЖ» – позор Европы! Месси, Неймар и Верратти не могут оставаться в клубе. Нужна огромная чистка». Журналист Риоло после вылета из ЛЧ
И тебя админы за это терпят 😊
А когда называешь тебя Клизмибоем , то за это админы удаляют 😆😆
Только не забываем , что сбитому пешеходу уже 35 и низких оценок в этом году он уже нахватал будь здоров - пора на пенсию 👍