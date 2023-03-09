Зюганов за отмену Fan ID: «Нужно прекращать цеплять на граждан «электронную бирку». Важно слышать голос народа»

Теги премьер-лига Россия болельщики Государственная дума стадионы Политика Геннадий Зюганов Fan ID Футбол

Геннадий Зюганов заявил, что Fan ID в России нужно отменить.

«Наш депутат Сергей Обухов весьма подробно осветил позицию КПРФ в отношении недопустимости введения Fan ID. Напомню, что наша партия – единственная, кто голосовал ПРОТИВ так называемого паспорта болельщика. КПРФ – единственная, кто внес законопроект о его отмене.

Нужно прекращать под разными предлогами пытаться нацепить на наших граждан «электронную бирку» и отменять закон о Fan ID. Важно слышать и слушать голос народа, в данном случае футбольных болельщиков, которые однозначно против таких новшеств», – написал руководитель фракции КПРФ в Госдуме.

«В «Единой России» говорят: «Ну уж извини, мы вынуждены, нам приказали». Депутат от КПРФ требует отмены Fan ID

Депутаты Госдумы заговорили про отмену Fan ID. Что для этого нужно?

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60 комментариев

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Melnikov1968
Здесь какая-то несложная двух-трёх ходовочка наметилась.
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Евгений Паровозов
Почему про бирку молчал, когда без кура кода в магазин не пускали?
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НАВАЛЬНЫЙ
И ведь думает же что его ещё воспринимают всерьёз 🤦🏼
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Slavnov
смысл это мусолить,сказали же,год-два поработает закон,соберут статистику,посмотрят,что улучшить,изменить,упростить,снова поработает,год-два,снова посмотрят статистику и доведут до идеала
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Алексей Байбатров
Ответ Алекс Я
Вы даже не читаете ,вам главное выблеваться.
Процитируйте как и на кого я "выблевался"? Я задал вопрос у знающих людей. Не читал - да.
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Динозавр которому платит Озил
Ответ Динозавр которому платит Озил
Они сейчас ,перед выборами в Гос.думу ,столько наговорят .Но отмены так и не будет 🤡
Мужики ,виноват .Дезинформация.
Но суть одна ,все закончится популистских лозунгах.
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Verhovn
Ответ Pertinax Gandi
Наоборот, после 70 у политиков самый расцвет! Вспомните Рональда Рейгана и Франсуа Миттерана. Да вспомните наконец нынешнего президента США Байдена и предыдущего - Трампа.
Ну да, Байден яркий пример адекватности в 80+ 🤣
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Ivan Balashov
Ответ Глеб Римский
Байдену на момент выборов в США будет 81, Трампу 77, оба надеются победить)) так что если это проблема, то она по крайней мере не только у нас (а вообще, наверное, повсеместна)
Геронтократия в принципе отвратительная вещь. Престарелые деды не должны устанавливать правила жизни для молодых поколений.

Помнится, времена молодых и прогрессивных Медведева-Обамы в этом плане были действительно хороши.
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Павел Мельников
Это, конечно, хорошо. Но на Зюганова никаких бирок не цепляли в 96?
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Anton Abaturov
Чтобы жить долго, надо жить легко, сытно и без стрессов, как Геннадий Андреевич Зюганов:)
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dereds
Еще бы цены на билеты снизили, на Спартак хорошие места стоят 5000 на Локо 6000 это очень дорого даже для Москвы
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Пересмешник 35
Прихотовь прохрамму, нафталин
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Marcus-light
Ответ antifa rise up
Дело не в возрасте, а скудоумии и взглядах на жизнь и мир даже не из 20, а во многом из 19 века, они всегда такими были, но когда ты моложе и энергичнее это легче спрятать и не так сильно бросается в глаза
В нашей стране дело в возрасте. Являются ли релевантными потребности Зюганова, его окружения и общества? Когда он говорит про электронные бирки - он не обсуждает проработку, потребность, реализацию, не думает о фанатах - для него любая электронная форма учёта - зло.
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Алекс Я
Ответ Алексей Байбатров
Внатуре.
Вы даже не читаете ,вам главное выблеваться.
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Маргарита Михайловна
Народ на футбол не ходит.
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Pertinax Gandi
Ответ Marcus-light
Сколько лет этому представителю молодёжи? Когда уже запретят быть политиками после 70 хотя бы?
Наоборот, после 70 у политиков самый расцвет! Вспомните Рональда Рейгана и Франсуа Миттерана. Да вспомните наконец нынешнего президента США Байдена и предыдущего - Трампа.
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а ты смешной
Флюгер
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Elegante
В КПРФ решили на этой теме голосов срубить)
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Алексей Байбатров
Ответ Алекс Я
Он же ответил
Внатуре.
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Алекс Я
Ответ Алексей Байбатров
А напомните, как они там голосовали при принятии закона этого?
Он же ответил
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Max9999
Отменить электричество!
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Алексей Степанюк
По другим темам ничего не хочет сказать?
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Остап Бендер
"Он светел, бодр и молод душой!" (С)
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Денис Т.
Ответ Zeitgeist Zeppelin
Какая разница, сколько ему лет? Вам все не нравится: FanID ввели - не нравится (поддерживаю), против него кто-то выступил - не нравится. Вечно недовольные.
Каждый имеет право на свое мнение и отношение к чему либо. По такой логике как Ваша я могу сказать, вот вечно Вам все нравится: конституцию очередной раз поменяли - нравится, пенсионный возраст подняли - нравится, страну превращают в тоталитарную корпоративную помойку - нравится.
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antifa rise up
Ответ Marcus-light
Сколько лет этому представителю молодёжи? Когда уже запретят быть политиками после 70 хотя бы?
Дело не в возрасте, а скудоумии и взглядах на жизнь и мир даже не из 20, а во многом из 19 века, они всегда такими были, но когда ты моложе и энергичнее это легче спрятать и не так сильно бросается в глаза
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