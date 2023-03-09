Зюганов за отмену Fan ID: «Нужно прекращать цеплять на граждан «электронную бирку». Важно слышать голос народа»

Геннадий Зюганов заявил, что Fan ID в России нужно отменить.

«Наш депутат Сергей Обухов весьма подробно осветил позицию КПРФ в отношении недопустимости введения Fan ID. Напомню, что наша партия – единственная, кто голосовал ПРОТИВ так называемого паспорта болельщика. КПРФ – единственная, кто внес законопроект о его отмене.

Нужно прекращать под разными предлогами пытаться нацепить на наших граждан «электронную бирку» и отменять закон о Fan ID. Важно слышать и слушать голос народа, в данном случае футбольных болельщиков, которые однозначно против таких новшеств», – написал руководитель фракции КПРФ в Госдуме.

«В «Единой России» говорят: «Ну уж извини, мы вынуждены, нам приказали». Депутат от КПРФ требует отмены Fan ID

Депутаты Госдумы заговорили про отмену Fan ID. Что для этого нужно?