«Аура у Путина чувствовалась – я вспотел. Всю жизнь прожил при нем, поэтому не знаю, как это, когда президент меняется». Экс-игрок «Динамо» Москвичев о встрече с политиком

Теги премьер-лига Россия Первая лига Динамо Москва Владимир Путин Нефтехимик Политика Матч ТВ Владимир Москвичев Футбол

Экс-игрок «Динамо» Владимир Москвичев рассказал об особой ауре Владимира Путина.

23‑летний Москвичев – воспитанник «Динамо». В 2016 году он выступал за юношескую сборную России на турнире, посвященном саммиту БРИКС.

– У тебя есть фото с Путиным – с турнира в Индии, по-моему. Как это было?

– Турнир был посвящен саммиту БРИКС. Эмоции – безумные. Играли с Бразилией, ЮАР, Китаем.

В какой-то момент собирали всех капитанов команд. Чтобы как раз сделать фото с президентами. Помню, нам подарили электронные часы.

Во время разговора с Путиным прям сильно вспотел, переволновался. Он спросил у меня, как дела, как мы играем на турнире. Ответил все, как считал нужным. Без запинки. Дальше он пожелал удачи.

– Какую-то особую энергетику прочувствовал рядом с Путиным?

– Конечно, определенная аура у него чувствовалась. Было не по себе немного. Необычная ситуация, когда ты встречаешь на расстоянии вытянутой руки человека, которого обычно видишь только по телевизору. Но, думаю, эта аура в моей голове складывалась.

– Ты родился в 2000 году, всю жизнь прожил при одном президенте. Как это ощущается?

– Мне не с чем сравнивать. Как вы говорите, я всю свою жизнь прожил при одном президенте. Поэтому не представляю на своем опыте, как это должно быть, чтобы президент менялся. Вот вы, наверное, знаете. Мои родители знают, в других странах – тоже знают и понимают. А я не понимаю. Поэтому какого-то конкретного ответа нет, – сказал полузащитник, который сейчас выступает за «Нефтехимик».

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64 комментария

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Pol Belov
Ответ Растиньяк
грустно
грустно, что на одного либерал. корреспондента приходится 100 патриот-журналистов? а ты знаешь что "либеральный" спортс пропал под санкции из-за своего владельца-патриота? вот и делай выводы....
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Evgueniy
Зато мы, дети 80х насмотрелась вдоволь на сменяемость))
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Pb-SE
Напоминает немок, которые оргазмировали от речей Гитлера.
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Мирзоанис Якубов
Его бывшие подельники Швец и Пугачёв уже всю ауру поведали, спасибо
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dimitrii36
Ответ Остап Бендер
Хотите как в Тбилиси что ли? Не меняется им...
как во Франции, побузили, а пенсион всё равно на два года увеличили, холопы повсюду
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Остап Бендер
Хотите как в Тбилиси что ли? Не меняется им...
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tyuiop tyuiop
Ответ maks44
Президенты меняются, а цари нет. Пока не умрут.
это уже не царь, это уже аналог чучхе
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Лимит Лимитович
Тоже самое немцы говорили и про Гитлера. Почитайте воспоминания о Нюрнбергском процессе, когда подсудимые, а потом и простые немцы в быту говорили, что они были чуть ли не в трансе, что Гитлер им внушил, он их заставил и тому подобное
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Verhovn
А Медведев как же?) При двух все-таки))
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Тренерские конспекты Бормана
В России почти всех глав государства хвалили и обожествляли при жизни, пока они у власти были. Даже ЕБНа, хотя в меньшей степени.
Поэтому уверен, что после смерти нашего Императора его тоже будут критиковать, причем больше всех те, кто его сейчас превозносит.
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Pasa Muromcev
При смене президента меняется мягкая часть ниже спины. А манипуляции российского народа остаются прежние.
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Растиньяк
Ответ Al561
самому не смешно?))
грустно
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Pol Belov
Ответ teddy10
"Ты родился в 2000 году, всю жизнь прожил при одном президенте" Медведев: Я вам, что, шутка, что ли?!
скорее заплатка на дырке в законе о двух подряд сроках...
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Илья Савчук
Ответ dimur
То есть Медведева даже корреспондент не рассматривает, как бывшего президента.
да потому что всем и так понятно, что Медведев обычная "прокладка" между сроками Деда, в годы, когда еще не клали болт на Конституцию.
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Уся Ваткин
Это как всю жизнь проходить в одних носках
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Сергей Чекрыжов
Помокрел от Путина
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Илья Савчук
Ответ несахар
Нет у него никакой ауры. Работал бы он простым офисным работником, никто бы и не обратил бы на него внимания, но атрибуты власти даже из серой мыши сделают заметного человека. Во-первых, есть такой феномен, называется эффект ореола. Это когнитивное искажение, из-за которого общее впечатление о человеке влияет на оценку его отдельных характеристик. Например, красивые люди могут казаться более умными. Или, еще пример, люди, занимающие высокие должности, могут казаться особенными, харизматичными. Вот поэтому когнитивные искажения следовало бы преподавать в школе, чтобы потом было сложнее дурачить людей. Во-вторых, когда человек обладает почти неограниченной властью и долго находится у власти, то неизбежно на голове вырастает корона, что может отражаться на поведении, на манере держаться, на риторике.
Да по архивным кадрам 90-х это видно, но к то ж такое покажет сейчас по ТВ для Холопов.
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tyuiop tyuiop
Ответ Pikachu Pikachu
Да, кстати, шутка.
в последнее время очень грустная шутка
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stot
Ответ CvlrXXI
Достаточно вспомнить его знаменитые прозвища во времена канцелярской работы в КГБ/ФСБ: -моль -окурок Максимально точно характеризуют "масштаб" и "ауру" полутораметрового царька, в 70 лет носящего туфли на высокой платформе, дабы меньше комплексовать по поводу своего роста
На скрытых каблуках. 10-20 см. прибавляют.
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Pol Belov
это не у него аура такая, это у вас мозги такие, забитые
робостью, послушанием, почитанием и прочей "аурой"... вот же гордость - без запинки он ответил!!...’ теперь понятно какая у нас молодежь воспитывается, по образу и подобию совковых родителей ... все ещё хуже чем я думал.... безнадёга...
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Barcelona still waiting for the corner
– Ты родился в 2000 году, всю жизнь прожил при одном президенте. Как это ощущается?
- Да никак, ещё я историю плохо помню. Ведь был ещё формально второй президент... Но его уже никто не вспомнит...
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CvlrXXI
Ответ Tim_My
При всем моем неоднозначном отношении к владим владимычу, назвать его серой мышью это бредятина. Заурядный человек такую карьеру не строит. Конечно обожествление его прихлебателями смешит, как и смешит попытка подписать его под олигофрена ярыми противниками)
Про олигофрена и заурядность ты сам додумываешь и приписываешь, когда как в тексте и слова нет об этом.
Понятно, что он незаурядный человек с определенным набором талантов. Но это не отменяет того факта, что он всю жизнь до президентства просуществовал будучи серым и незаметным человеком. Единственное, чем он прославился в девяностых-невиданные масштабы распилов и коррупции в питерской мэрии тех лет и его подписи под важными документами .
Олигархи в 90-х его посадили в кресло президента как раз по этой причине-никто даже близко не мог подумать, что эта бледная тень вырастет в то, что сейчас представляет
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Maxim Vasnechov
Ответ Tim_My
При всем моем неоднозначном отношении к владим владимычу, назвать его серой мышью это бредятина. Заурядный человек такую карьеру не строит. Конечно обожествление его прихлебателями смешит, как и смешит попытка подписать его под олигофрена ярыми противниками)
Как раз заурядные и строят. "Сильного зарежут, слабого удавят, а ничтожество сделают своим предводителем"(с).
Путин сам никогда не избирался никуда, и ничего не строил. За него строили. Начальство в КГБ, Собчак, Чубайс, семья Ельцина и т.д. Такие люди харизматичными не бывают.
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Зубы Дзюбы
Ответ angry horse
А чего, Медведев тебе не президент?😁
Ну я чуть постарше вышеупомянутого. Хорошо помню и медведева и простигосподи Ельцина. Но такое ощущение что их реально из истории в умах людей выпилили
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dimitrii36
от потных ладошек потеет вся РПЛ
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