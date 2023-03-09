«Аура у Путина чувствовалась – я вспотел. Всю жизнь прожил при нем, поэтому не знаю, как это, когда президент меняется». Экс-игрок «Динамо» Москвичев о встрече с политиком
Экс-игрок «Динамо» Владимир Москвичев рассказал об особой ауре Владимира Путина.
23‑летний Москвичев – воспитанник «Динамо». В 2016 году он выступал за юношескую сборную России на турнире, посвященном саммиту БРИКС.
– У тебя есть фото с Путиным – с турнира в Индии, по-моему. Как это было?
– Турнир был посвящен саммиту БРИКС. Эмоции – безумные. Играли с Бразилией, ЮАР, Китаем.
В какой-то момент собирали всех капитанов команд. Чтобы как раз сделать фото с президентами. Помню, нам подарили электронные часы.
Во время разговора с Путиным прям сильно вспотел, переволновался. Он спросил у меня, как дела, как мы играем на турнире. Ответил все, как считал нужным. Без запинки. Дальше он пожелал удачи.
– Какую-то особую энергетику прочувствовал рядом с Путиным?
– Конечно, определенная аура у него чувствовалась. Было не по себе немного. Необычная ситуация, когда ты встречаешь на расстоянии вытянутой руки человека, которого обычно видишь только по телевизору. Но, думаю, эта аура в моей голове складывалась.
– Ты родился в 2000 году, всю жизнь прожил при одном президенте. Как это ощущается?
– Мне не с чем сравнивать. Как вы говорите, я всю свою жизнь прожил при одном президенте. Поэтому не представляю на своем опыте, как это должно быть, чтобы президент менялся. Вот вы, наверное, знаете. Мои родители знают, в других странах – тоже знают и понимают. А я не понимаю. Поэтому какого-то конкретного ответа нет, – сказал полузащитник, который сейчас выступает за «Нефтехимик».
Поэтому уверен, что после смерти нашего Императора его тоже будут критиковать, причем больше всех те, кто его сейчас превозносит.
робостью, послушанием, почитанием и прочей "аурой"... вот же гордость - без запинки он ответил!!...’ теперь понятно какая у нас молодежь воспитывается, по образу и подобию совковых родителей ... все ещё хуже чем я думал.... безнадёга...
- Да никак, ещё я историю плохо помню. Ведь был ещё формально второй президент... Но его уже никто не вспомнит...
Понятно, что он незаурядный человек с определенным набором талантов. Но это не отменяет того факта, что он всю жизнь до президентства просуществовал будучи серым и незаметным человеком. Единственное, чем он прославился в девяностых-невиданные масштабы распилов и коррупции в питерской мэрии тех лет и его подписи под важными документами .
Олигархи в 90-х его посадили в кресло президента как раз по этой причине-никто даже близко не мог подумать, что эта бледная тень вырастет в то, что сейчас представляет
Путин сам никогда не избирался никуда, и ничего не строил. За него строили. Начальство в КГБ, Собчак, Чубайс, семья Ельцина и т.д. Такие люди харизматичными не бывают.