Нижегородов о прическе: «После столкновения с Касинтурой получил рассечение головы и 10 швов. Чтобы удобнее их было накладывать, подстригся налысо»

Нижегородов: подстригся налысо, чтобы удобнее было накладывать швы после рассечения.

Защитник «Рубина » Константин Нижегородов рассказал, почему подстригся налысо.

— Почему решили сменить имидж и подстричься налысо?

— После столкновения с Касинтурой поменял прическу. На одной из недавних игр с «Ахматом » (1:0) по голове получил в результате столкновения с ним. По итогу было рассечение головы и десять швов. Вот со швами и играю. Чтобы удобнее их было накладывать, подстригся налысо.

Никогда в жизни так не стригся, но давно хотелось это сделать. И вот судьба так наградила меня этим шансом (улыбается), – сказал Нижегородов.