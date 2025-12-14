Нижегородов о прическе: «После столкновения с Касинтурой получил рассечение головы и 10 швов. Чтобы удобнее их было накладывать, подстригся налысо»
Нижегородов: подстригся налысо, чтобы удобнее было накладывать швы после рассечения.
Защитник «Рубина» Константин Нижегородов рассказал, почему подстригся налысо.
— Почему решили сменить имидж и подстричься налысо?
— После столкновения с Касинтурой поменял прическу. На одной из недавних игр с «Ахматом» (1:0) по голове получил в результате столкновения с ним. По итогу было рассечение головы и десять швов. Вот со швами и играю. Чтобы удобнее их было накладывать, подстригся налысо.
Никогда в жизни так не стригся, но давно хотелось это сделать. И вот судьба так наградила меня этим шансом (улыбается), – сказал Нижегородов.
Что делать с Хаби Алонсо?30322 голоса
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости