Футболист Ари рассказал о желании заняться политической деятельностью в России.

Бывший нападающий « », « » и « » заявил, что рассмотрел бы возможность стать депутатом в стране.

«В Бразилии есть один район, где я раньше жил. Там все меня называют депутатом, потому что есть проект, в котором я участвую. Он помогает всем нуждающимся людям.

В будущем я бы рассмотрел возможность стать депутатом и в России на самом деле. Уже два раза об этом думал», – сказал Ари.

Ари: «Путин – очень сильный и уважаемый политик, умный человек. В России я чувствую себя защищенным»

Ари: «Скоро все будут признаваться в любви к России. Весь Евросоюз будет извиняться перед вами, любить и ценить»

Ари поддерживает Fan ID. А еще называет Путина красавчиком и считает, что РПЛ – 4-я лига мира