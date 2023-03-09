Ари: «Я бы рассмотрел возможность стать депутатом в России. Уже два раза об этом думал»
Футболист Ари рассказал о желании заняться политической деятельностью в России.
Бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» заявил, что рассмотрел бы возможность стать депутатом в стране.
«В Бразилии есть один район, где я раньше жил. Там все меня называют депутатом, потому что есть проект, в котором я участвую. Он помогает всем нуждающимся людям.
В будущем я бы рассмотрел возможность стать депутатом и в России на самом деле. Уже два раза об этом думал», – сказал Ари.
Ари: «Путин – очень сильный и уважаемый политик, умный человек. В России я чувствую себя защищенным»
Ари: «Скоро все будут признаваться в любви к России. Весь Евросоюз будет извиняться перед вами, любить и ценить»
Ари поддерживает Fan ID. А еще называет Путина красавчиком и считает, что РПЛ – 4-я лига мира
Глуповатый, скользкий подхолим, экс спортсмен... Которому плевать на Россию и россиян.
Пора в депутаты.