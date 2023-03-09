Ари: «Я бы рассмотрел возможность стать депутатом в России. Уже два раза об этом думал»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу Ари Краснодар Политика Футбол

Футболист Ари рассказал о желании заняться политической деятельностью в России.

Бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» заявил, что рассмотрел бы возможность стать депутатом в стране.

«В Бразилии есть один район, где я раньше жил. Там все меня называют депутатом, потому что есть проект, в котором я участвую. Он помогает всем нуждающимся людям.

В будущем я бы рассмотрел возможность стать депутатом и в России на самом деле. Уже два раза об этом думал», – сказал Ари.

Ари: «Путин – очень сильный и уважаемый политик, умный человек. В России я чувствую себя защищенным»

Ари: «Скоро все будут признаваться в любви к России. Весь Евросоюз будет извиняться перед вами, любить и ценить»

Ари поддерживает Fan ID. А еще называет Путина красавчиком и считает, что РПЛ – 4-я лига мира

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55 комментариев

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Hot Poop
Уже целых два раза думал, серьезный результат. Растёт настоящий политический тяжеловес уровня Черчилля.
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Bleffinho
Если два раза думал, то это слишком много, у нас депутаты столько не думают
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Alexandr Khromov
Так вот зачем в зените бразильцам паспорта дают. На очереди 2 новых депутата.
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Александра Чиркова
Как там молодежь говорит "ну это база",особенно после последней статьи на Спортсе
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василий иванов
типичный депутат в нашей стране. Как влитой будет.
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Wiley Fox
Наглый моральный уродец
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Любезный Коссутий
Ответ Mega• Battman
тут вот пишут всякие сброды про ари. а вот вы сами то хотите, что вы сделали ради благо народу, кто вам мешает идти в депутаты. Ари молодец, у него есть цель, стремление стать кем то по жизни. а вы просто сидите на диване и ругает челика
в какие депутаты идти? того, кто идет туда "ради блага народа" - на пушечный выстрел не подпустят. там нужны только послушные болванчики, нажимающие нужные кнопки, по указке сверху. российский парламент - не место для дискуссий. не забывай.
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Павел Мельников
Целых два раза думал, жаль, ни разу не предложили. Толстый намек.
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Нетрезвый Взгляд*
Не удивлюсь если станет.
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Xameleon1992
Что-то он разговорился, либо уже весь хлопок собрали?
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Silky Mitts
Молодец какой, видно с каким трудом ему даётся думать, а тут аж два раза сумел.
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Скарлетт Йоханссон
Получается, что только об этом и думает
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Mc′loud
Перефразирия Остапа Бендера - с футболом не получилось, придется переквалифицироваться в депутаты.
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Mega• Battman
тут вот пишут всякие сброды про ари. а вот вы сами то хотите, что вы сделали ради благо народу, кто вам мешает идти в депутаты. Ари молодец, у него есть цель, стремление стать кем то по жизни. а вы просто сидите на диване и ругает челика
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Kit244098
Похоже, что деньги,заработанные в Краснодаре, заканчиваются. Думать начал. Уже два раза подумал. На третий раз неверное к Пригожину запишется. Политруком))
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Evengar
Ужас, ещё один Терюшков. 😱
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moldfan
По всем параметрам, подходит.

Глуповатый, скользкий подхолим, экс спортсмен... Которому плевать на Россию и россиян.
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dimitrii36
есть птица - секретарь, почему оный не может быть депутатом
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Сергей Павлов
Интересно, только об это 2 раза, или вообще всего 2 раза…
+3
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Александр Боровицкий
Уже думал. Два раза всего.
Пора в депутаты.
+1
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Владимир Данилов
Предвыборная программа Ари: - Я русский! И в Эфи... То есть в Бразилии никогда не был!
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Носитель роя
Ответ Джа-Джа Бинкс
А то мы сразу не поняли.
Умение переобуваться в воздухе продемонстрировал, многие действующие депутаты позавидуют)
+4
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Ильдар Фарукшин
Бох любит троицу. Давай третий раз. И заканчивай. Не твоё
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АГОШКИН Алексей
Ответ Собака хаски в маске
Ари конечно дурачок и прочее, и лизоблюдствовать умеет. Остаётся сделаться скотиной, чтобы поддерживать заваруху на Украине, и вуаля.
Он уже все это сделал!!
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Чигорин
У нас своих паразитов в депутатах сто процентов засело, зачем нам ещё и импортные дармоеды ??!
+1
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