«Адмирал» повел 3-2 в серии с «Салаватом». Команда Тамбиева выиграла со счетом 4:3 в овертайме 5-го матча

Теги Салават Юлаев видео КХЛ Кубок Гагарина Леонид Тамбиев Александр Шевченко Адмирал Хоккей

«Адмирал» вышел вперед в серии плей-офф КХЛ против «Салавата Юлаева».

Команда тренера Леонида Тамбиева обыграла уфимский клуб в овертайме (4:3 ОТ) пятого матча серии первого раунда Кубка Гагарина.

Победную шайбу на шестой минуте дополнительного периода забросил нападающий Александр Шевченко, оформивший дубль в этой игре.

Напомним, что по ходу матча дальневосточники выигрывали со счетом 3:0. Уфимцы отыграли две шайбы во втором периоде, а сравняли счет за девять секунд до конца третьего периода. Гол Шевченко в овертайме приносит «Адмиралу» третью победу в серии.

Таким образом, команда из Владивостока выходит вперед в серии со счетом 3-2.

Шестая игра серии запланирована на 11 марта на домашнем льду «Адмирала».

124 комментария

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Тимофей Михайлов
Парни, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сервис по фразе: БРОНЗОВЫЙ ПРОГНОЗ. 10 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно.
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fregat96
Ответ Xell
Козлов финиш
Привет! Троллишь салатовых? Красавец! Будем че нибудь на игру во Владике ставить?)))
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Владимир Горшенин
На хрена писать если не печатают.
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Uralbary
Ответ Макинтош Шевченко
судьи чуть не вытянули салават
Особенно в первые минуты, чистая подножка со стороны игрока Адмирала привела к голу, потом удаление из за просмотра и 0:2. Видимо так вытягивают судьи???
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strash
Ответ HockeyMan
А разве я должен писать под каждой темой? ЦСКА и Северсталь не смотрел по тв. А сегодня посмотрел матч СЮ и Алмирала, вот и решил написать комментарий
Логику найди свою ))) Тебе же нравится, когда аутсайдеры выигрывают, а значит ты должен был балдеть от счета во всех подобных сериях )))
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strash
Ответ Usssr23
наверняка сю проиграет серию не готовы бригада вратарская не тянет по ходу сезона не тащила и сейчас решения Козлов принимает за результат ему ответ держать а он кивает всегда в сторону мол соперник не позволяет как ты позволяешь так и играют за ребят уфимских грустно молодых бегают стараютсся не хватает стабильности хладнокровия вся команда не равнодушна визуально вроде бьются всю серию с позиции фаворита играют а результата не тот какой хотелось бы вообщем команду к плей оф не подвели оптимально и здесь уже недоработка Козлова даже если чудо произойдет и Сю возьмет эту серию следующая сольется быстро
ошибочка ) чудо произойдет, если Адмирал дальше пройдет ) а вот недонастрой СЮ это беда... то выйдут не готовые играть с первых секунд, то после второго периода перестают играть... а в 6 и 7 игре и скажется профессионализм команды и вот тут скорее всего Серебряков и просядет с такими нагрузками через сутки... у СЮ 1 проблема, короткая скамейка убивает конкуренцию...
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HockeyMan
Ответ strash
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А разве я должен писать под каждой темой? ЦСКА и Северсталь не смотрел по тв. А сегодня посмотрел матч СЮ и Алмирала, вот и решил написать комментарий
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Petr Atyushov
С победой Адмирал!!!
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Сергей Хромов
Ответ ser7777
Надо надеятся на лучшее. Все хорошо у вас будет.
Твои слова , да хоккейному богу в уши....)))) Просто пословица, что побеждает сильнейший, в этой серии ну никак не канает...
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Виктор Попов
Не просто так Авангард приехал в Казань без лидеров...
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Сергей Хромов
Ответ Владимир Горшенин
Мне кажется что Ежов специально пропустил эту простую шайбу, потому что ему пообещали гораздо больше чем эта игра.
))) сомневаюсь я.... Он тупо накосячил...
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Usssr23
Ответ strash
Теперь скорее да, чем нет... Кадейкин и Дроздов вылетели, а гендиректор СЮ зажал под потолком 250 лямов и теперь скамейка очень короткая у нас... Но думаю всё же СЮ не позволит так легко пройти себя, если ещё и позволит )
наверняка сю проиграет серию не готовы бригада вратарская не тянет по ходу сезона не тащила и сейчас решения Козлов принимает за результат ему ответ держать а он кивает всегда в сторону мол соперник не позволяет как ты позволяешь так и играют за ребят уфимских грустно молодых бегают стараютсся не хватает стабильности хладнокровия вся команда не равнодушна визуально вроде бьются всю серию с позиции фаворита играют а результата не тот какой хотелось бы вообщем команду к плей оф не подвели оптимально и здесь уже недоработка Козлова даже если чудо произойдет и Сю возьмет эту серию следующая сольется быстро
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Владимир Горшенин
Ответ Сергей Хромов
Уснул Ежов!!! Эх, так доминировать и проиграть? Ежов, Ежов.... Третий овертайм, это что с чем то.!!! Так вытащить игру и проспать гол в свои ворота!!!
Мне кажется что Ежов специально пропустил эту простую шайбу, потому что ему пообещали гораздо больше чем эта игра.
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Рамис Зарипов
Ответ Слово и Дело
В Уфу.
Да не дай бог
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Рамис Зарипов
Ответ Слово и Дело
В Уфу.
Да не дай бог
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Рамис Зарипов
Ответ Слово и Дело
В Уфу.
Да не дай бог
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Сидни Кросби 2
Ответ Домингес Казань
В уфе всегда домашнее судейство,но сегодня судьи вообще были в ударе,поэтому не просто так в овертайме залетела такая бабочка, справедливо все.
Судьи наверно заплакали.
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Ferrari-Uzb
Ответ AndreyEN
Адмирал красавцы 👏 Кумиры мои теперь!!! кСЮху красиво убрали! Желаю Вам оформить проход в следующемматче!!
ЧиМиО дальше не не говорить тебе еРОДУ:))
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Евгений Бачин
Даже если Уфа пройдёт Адмирал ( каким-то чудом) то во втором раунде они будут просто подарочком для следующего соперника)))
+4
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Ferrari-Uzb
Ответ Макинтош Шевченко
судьи чуть не вытянули салават
Ну ты понял ло..
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Ferrari-Uzb
Ответ Макинтош Шевченко
судьи чуть не вытянули салават
Шла ты на..
+1
-2
-1
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strash
Ответ HockeyMan
Так я радовался больше всех)) за ЦСКА не болею
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Слово и Дело
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
похоже Лео тамбиев после этого сезона пойдет на повышение
В Уфу.
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fregat96
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
похоже Лео тамбиев после этого сезона пойдет на повышение
А может ему и нужно работать не с Радулами и Шипами, Гусями, а именно со средними игроками... Не угадать, но если денег дадут, думаю уйдёт, летать с Владика та ещё радость.
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Melnikov1968
Ответ guizzy
Я согласен, что судьям нельзя так влиять на игру, это очень плохо, что они так сделали, но где вина СЮ в этом?
Я про вину Салавата ни слова не написал.
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