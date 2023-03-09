«Адмирал» повел 3-2 в серии с «Салаватом». Команда Тамбиева выиграла со счетом 4:3 в овертайме 5-го матча

« » вышел вперед в серии плей-офф против « ».

Команда тренера Леонида Тамбиева обыграла уфимский клуб в овертайме (4:3 ОТ) пятого матча серии первого раунда Кубка Гагарина.

Победную шайбу на шестой минуте дополнительного периода забросил нападающий , оформивший дубль в этой игре.

Напомним, что по ходу матча дальневосточники выигрывали со счетом 3:0. Уфимцы отыграли две шайбы во втором периоде, а сравняли счет за девять секунд до конца третьего периода. Гол Шевченко в овертайме приносит «Адмиралу» третью победу в серии.

Таким образом, команда из Владивостока выходит вперед в серии со счетом 3-2.

Шестая игра серии запланирована на 11 марта на домашнем льду «Адмирала».