«Адмирал» повел 3-2 в серии с «Салаватом». Команда Тамбиева выиграла со счетом 4:3 в овертайме 5-го матча
«Адмирал» вышел вперед в серии плей-офф КХЛ против «Салавата Юлаева».
Команда тренера Леонида Тамбиева обыграла уфимский клуб в овертайме (4:3 ОТ) пятого матча серии первого раунда Кубка Гагарина.
Победную шайбу на шестой минуте дополнительного периода забросил нападающий Александр Шевченко, оформивший дубль в этой игре.
Напомним, что по ходу матча дальневосточники выигрывали со счетом 3:0. Уфимцы отыграли две шайбы во втором периоде, а сравняли счет за девять секунд до конца третьего периода. Гол Шевченко в овертайме приносит «Адмиралу» третью победу в серии.
Таким образом, команда из Владивостока выходит вперед в серии со счетом 3-2.
Шестая игра серии запланирована на 11 марта на домашнем льду «Адмирала».
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