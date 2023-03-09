На матче Россия – Ирак не будет Fan ID. Игра пройдет в Петербурге

Для посещения матча Россия – Ирак не потребуется Fan ID.

На товарищеской игре, которая пройдет в Санкт-Петербурге, не будет действовать система Fan ID, сообщает заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров. Карта болельщика нужна лишь для посещения матчей Мир РПЛ и финала Фонбет Кубка России.

Эту информацию подтверждает Иван Карпов и добавляет, что матч был перенесен из Сочи в Санкт-Петербург по ряду причин.

Во-первых, сборная давно не играла в России, поэтому нужно провести игру на выходных, а не в будни, чтобы на матч пришло как можно больше людей. Из-за этого игра пройдет 26, а не 27 марта.

Во-вторых, матч хотят провести на стадионе с максимальной вместимостью. Из-за этого стадион в Санкт-Петербурге, вмещающий 68 тысяч зрителей, подходит больше, чем арена в Сочи (45 тысяч).

В-третьих, газон на «Газпром-Арене» лучше, чем на «Фиште». Отмечается, что сборная Ирака в России проведет не только товарищеский матч, но и сбор.