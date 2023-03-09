На матче Россия – Ирак не будет Fan ID. Игра пройдет в Петербурге

Теги Сборная России по футболу болельщики Сборная Ирака по футболу Газпром Арена (Крестовский) Олимпийский стадион Сочи товарищеские матчи (сборные) стадионы Fan ID Футбол

Для посещения матча РоссияИрак не потребуется Fan ID.

На товарищеской игре, которая пройдет в Санкт-Петербурге, не будет действовать система Fan ID, сообщает заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров. Карта болельщика нужна лишь для посещения матчей Мир РПЛ и финала Фонбет Кубка России.

Эту информацию подтверждает Иван Карпов и добавляет, что матч был перенесен из Сочи в Санкт-Петербург по ряду причин.

Во-первых, сборная давно не играла в России, поэтому нужно провести игру на выходных, а не в будни, чтобы на матч пришло как можно больше людей. Из-за этого игра пройдет 26, а не 27 марта.

Во-вторых, матч хотят провести на стадионе с максимальной вместимостью. Из-за этого стадион в Санкт-Петербурге, вмещающий 68 тысяч зрителей, подходит больше, чем арена в Сочи (45 тысяч).

В-третьих, газон на «Газпром-Арене» лучше, чем на «Фиште». Отмечается, что сборная Ирака в России проведет не только товарищеский матч, но и сбор.

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34 комментария

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viktorpavlov70
Как так-то? А как же безопасность?
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шампион
Они сами прекрасно понимают, что фан-уйди это полная лажа. Хотят включают, хотят выключают, когда нужно, чтобы не позорные сто человек пришли, а побольше. К "безопасности" это не имеет никакого отношения.
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Глазированный сырок
Очередной концерт Путлера?
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Мирзоанис Якубов
Да меня ж там зарежут на стадионе! Не, ни ногой без драгоценного Fan ID!
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T622222
Тогда и пиво, а хотя да - харам
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БолельщикСоСтажем
Ну и что будет следующем шагом???
Пиво на этом матче разрешат?
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Sajres_Smit
Из этой новости я узнал, что на финале Кубка тоже будет ФанУйди. Ну не понравились кому-то полные Лужники на предыдущем Финале Спартак-Динамо...бывает..
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falkao2013
Система даёт сбой)
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юра георгиевский
Выходной у хулиганов.
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Arseni
не будет Fan ID? чет как-то небозопасненько =)
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Олег Ивакин
Наверное, какие-то болельщики другие будут. С Марса.
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Stewart Downing
Так и представляю что собирается аншлаг, а потом никого не выпустят со стадиона без оформленного фан ID)))
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Amalfitano
Конечно без фан айди. Ведь в Ираке всё хорошо с безопасностью и там не надо проверять иракских болельщиков.
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answer89
Позорище
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Мосгорсуд
Похоже что на матчи сборной, да к тому же в выходной, хулиганы не придут))
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Российский пользователь
А что так можно!!!!
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Александр Сачков
Ответ В Питере Пять
Тот случай, когда даже без Fan ID желания идти на сборную нет.
Дело ваше.
+3
-6
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Vitaly Leontich
Ответ Забил ли Заболотный?
А как же безопасность? Всему миру известны иракские безбашенные ультрас. Неее точно не пойду
Усмирять иракских ультрас будут 250 тысяч отборных солдат Ирака
+7
0
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В Питере Пять
Тот случай, когда даже без Fan ID желания идти на сборную нет.
+13
-1
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as009595@icloud.com
Да чего туда ходить, опять унылые 0-0 будут)))
+2
-2
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
В смысле не будет??? Ну капец. Апасна идти на матч. Воздержусь
+16
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Блуждающий странник
Безопасность покинула чат. Или бояться, что на игру нашего гения Карпина с молодняком кроме согнанных бюджетников никто не придет? А как же семьи и мамы с детьми, из-за отсутствия Фан айди им придется отложить поход на футбол
+2
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Krabelot
Ничего не понимаю. А как же безопасность?
+15
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Игорь Замаруев
Потому что туда никто не пойдёт?)
+5
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Олег910
У нас же уже оформили фанайди миллиард человек. Неужели заполнить стадион они не могут?
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