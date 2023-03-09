Патрис Эвра: «У Месси было бы уже 15 «Золотых мячей», будь у него трудовая этика Роналду. Бог просто подарил Лео талант, а Криштиану пришлось работать»

Теги ПСЖ Патрис Эвра Криштиану Роналду Лионель Месси лига 1 Франция Золотой мяч высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Патрис Эвра объяснил, почему Криштиану Роналду ему нравится больше Лионеля Месси.

«Я хочу объяснить, почему я каждый раз выбираю Роналду. Дело не в том, что он мой брат, а в том, что я обожаю его за трудолюбие.

Мне кажется, бог просто подарил Месси талант, а Криштиану пришлось работать ради всего этого. Роналду тоже талантлив, но ему пришлось пахать. Я просто люблю людей, которые трудятся. В этом плане Роналду – иной уровень.

Если кто-то выбирает Месси, то я пойму это. У нас просто разные критерии. Неправильного ответа здесь нет.

Если бы у Месси была рабочая этика Роналду, то он получил бы уже 15 «Золотых мячей». Я люблю трудолюбивых, поэтому выбираю Роналду, а не Месси», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции.

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78 комментариев

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ZarvuR2020
Ответ Игорь Климов
Да, Golden Boy - это показатель таланта МОЛОДОГО игрока на данном этапе развития, а как он им распорядится впоследствии, это уже другое дело.
Это не означает, что он единственный талантливый игрок своего поколения. При всё моём уважении, у меня язык не повернётся сказать, что Руни и Ван Дер Варт талантливее Роналду.
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Сергей Посохов
Ответ FC.Barcelona
Роналду в 35 уже отлетал от Лиона и Аякса, позорясь в ЛЧ, о чем он говорит?) Месси вылетел от Реала и Баварии
Вылетать можно по разному. С попытками что то исправить забить. А тут и пенальти забить не может, и как обычно растворятся в важных матчах. И этой бородатой плаксе опять все награды отдали за 2,5 месяца хоть немного внятной игры
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Брайан Клафов
Для дурачков поясню простую мысль: команда из 11 Роналду выиграет любой титул, а команда из 11 Месси - нет, потому что он менее совершенный игрок. Тут не нужно великим умом обладать, чтобы понять это
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janitor
Ответ FC.Barcelona
Роналду в 35 уже отлетал от Лиона и Аякса, позорясь в ЛЧ, о чем он говорит?) Месси вылетел от Реала и Баварии
Новое достижение гения: вылетел от Баварии.
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Блуждающий странник
Ответ Экспертное мнение
Принеси мне хоть один гол Роналду, где он прошел всех начиная со своей половины поля? или балабол.
Это лечится? Почему почти все фаны Месси или Роналду такие. Говорит о дриблинге и после приплетает голы. Какая связь между дриблингом и голами, какая связь между дриблингом и тем, что ты обошел несколько человек. Сравнивая Куртуа и Алиссона ты, наверное, будешь просить видео голов Куртуа
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Youzhny23
Ответ Игорь Климов
Лео Месси является величайшим футболистом современности, и это как минимум.
видели , видели вчера , нулевой величайший, если нет пенальти и не Австралия
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Supreme Allah
Ответ Dinamit555
Само собой, Патрис! Месси вывозит исключительно из-за таланта, подаренного Господом . Об этом красноречиво говорят его физическая форма, отсутствие лишнего веса, а также аномальное отсутствие серьезных травм на протяжении всей карьеры. Очевидно же, в зал он не ходит и за собой не следит! А вообще, сколько было таких, поцелованных Богом, но не реализовавших и половины потенциала. (Адриано, Куарежма, даже Роналдиньо)
Лохнесси на допинге с 12 лет , есть люди которые не толстеют , может он из таких . По травмам фарт, здоровье хорошее , если ты хрусталь то что хочешь делай будешь ломаться , хоть конечно сломайся он пару раз как Неймар и было бы у него максимум 2-3 зм. Выше Роналду этого жулика с купленными лч, мячами и чм , ставят только хейтеры, глоры и завистники имхо.
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Олег Бугайчук
Как будто Месси не пахал
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Футбол, хоккей итд
Петрушка любит набрасывать на .... кондиционер.)) Аргентинцу и португальцу повезло, что они играли в эпоху друг - друга....
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Игорь Климов
Ответ ZarvuR2020
А это какой то главный показатель? Её и Андерсон из МЮ получал.
Да, Golden Boy - это показатель таланта МОЛОДОГО игрока на данном этапе развития, а как он им распорядится впоследствии, это уже другое дело.
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Дмитрий Турецкий
#####, что с комментами?!
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Экспертное мнение
Ответ Блуждающий странник
А ты знаешь что такое дриблинг? Зачем мне писать свои домыслы из головы. Опровергаешь приводи факты, а не пиши мне чушь про соло-голы. В период когда Роналду играл за МЮ у него было больше попыток дриблинга и больше успешных обводок
Принеси мне хоть один гол Роналду, где он прошел всех начиная со своей половины поля? или балабол.
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Трент 66
Очередной бред криштибоев
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Jaxongir Shodiev
Ответ Thomas Vermaelen
Так вот в чём дело, Месси валялся на диване, между играми и добился успеха, получается, по его логике, так же как и адепты арабского верблюда, которые на каждой ветке пишут, про купленный для Месси ЧМ, отмазку придумали))
Эвра пересмотрел видимо приколов, где Месси спит, а Рон тренируется, но в итоге у спящего Месси Кубок ЧМ, а Рон покидает турнир в слезах
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DonaldBrashear 2.0
не знаю про трудовую этику и все такое, но если не Эвребе, у Месси бы точно на один ЗМ было бы меньше, а у Роналду - больше.
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alves jo
Ну конечно.
Прям как Роналдиньо в свое время - максимум таланта и мало трудолюбия. Это секрет успех Лео
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ZarvuR2020
Ответ Игорь Климов
А почему тогда Португалец7 не выиграл приз Golden Boy, а его в то время получил другой игрок?
А это какой то главный показатель? Её и Андерсон из МЮ получал.
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Блуждающий странник
Ответ Экспертное мнение
"Рон дриблером покруче был". Ты вообще знаешь что такой дриблинг? Изучи в интернетах и потом рассуждай. Дриблинг грубо говоря обводки, у Месси за всю карьеру соло голов на порядок больше, чем у Роналду. Уж молчу про те обводки, которые не завершились голами. Где-то на 100 соло-проходов Месси приходится 2-3 прохода Рона, но и то максимум Криша - это 4 соперника, тогда как Месси и 5-6 накручивал стабильно. Видимо до сих пор думаешь, что дриблинг его дрыгания ногами вокруг мяча и передача назад? Не путай с финтом, это разные вещи, финт бесполезен чаще всего и не продвигает атаку, зато на видео красиво, для пиара самое оно.
А ты знаешь что такое дриблинг? Зачем мне писать свои домыслы из головы. Опровергаешь приводи факты, а не пиши мне чушь про соло-голы. В период когда Роналду играл за МЮ у него было больше попыток дриблинга и больше успешных обводок
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Arthur Jacob
Ответ Extrim
Так у Марадоны была травма в Барсе и закончил он по сути в 92-93 году,то есть в 33 года
Платини в 31 закончил, в эпоху Марадоны после 30 уже мало кто играл
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jackson_07
Эвра как всегда лицемерная мразь.
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janitor
Ответ Мыло "судейское"
природа также одарила Баллотелли, Погба, Азара, Неймара, Роналдо и тд.... кто-то выбрал путь затусить/забухать/сидеть на жирном контракте, а Месси работать. не поклонник Месси ни разу, но такие песни - это максимальное упрощения и принижения титанического труда спортсмена
месси перешел в ПСЖ работать?
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TravenS
Бога нет, никто никому ничего не дарил. Глупо думать, что Месси всё время сидел на печи и слезал только на матчи. Он точно также пахал на тренировках. Яркий пример того — его штрафные. А накачанное тело... У каждого человека своя физиология.
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Блуждающий странник
Так можно глянуть как Роналду играл в детстве. Чем он уступал? Роналду вообще монстром был времен Спортинга и МЮ, просто не забивал так много. Это уже после его изменили и сделали форвардом. Так-то Рон дриблером покруче Месси был, а тут заминусуют за такое мнение. Боты в основном пишут про то, что один чипсы кушал, а другой бедный с утра до ночи из зала не вылезал. Они оба сумасшедший объем работы проделывают иначе тебе организм не позволит и пары лет играть в футбол, но фанаты уже дошли до того что спорят кто больше работал
Ты серьезно? Дриблинг Рона был может и хорош, но у Месси мяч вообще будто привязан к ноге. Это явно не натренированное, а предрасположенность
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janitor
Ответ TheFrosty
Перевожу: Месси - талант и гений. Кринж - бездарный задрот.
херов@й из тебя переводчик
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Экспертное мнение
Ответ Блуждающий странник
Так можно глянуть как Роналду играл в детстве. Чем он уступал? Роналду вообще монстром был времен Спортинга и МЮ, просто не забивал так много. Это уже после его изменили и сделали форвардом. Так-то Рон дриблером покруче Месси был, а тут заминусуют за такое мнение. Боты в основном пишут про то, что один чипсы кушал, а другой бедный с утра до ночи из зала не вылезал. Они оба сумасшедший объем работы проделывают иначе тебе организм не позволит и пары лет играть в футбол, но фанаты уже дошли до того что спорят кто больше работал
"Рон дриблером покруче был". Ты вообще знаешь что такой дриблинг? Изучи в интернетах и потом рассуждай. Дриблинг грубо говоря обводки, у Месси за всю карьеру соло голов на порядок больше, чем у Роналду. Уж молчу про те обводки, которые не завершились голами. Где-то на 100 соло-проходов Месси приходится 2-3 прохода Рона, но и то максимум Криша - это 4 соперника, тогда как Месси и 5-6 накручивал стабильно. Видимо до сих пор думаешь, что дриблинг его дрыгания ногами вокруг мяча и передача назад? Не путай с финтом, это разные вещи, финт бесполезен чаще всего и не продвигает атаку, зато на видео красиво, для пиара самое оно.
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