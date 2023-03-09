Патрис Эвра: «У Месси было бы уже 15 «Золотых мячей», будь у него трудовая этика Роналду. Бог просто подарил Лео талант, а Криштиану пришлось работать»
Патрис Эвра объяснил, почему Криштиану Роналду ему нравится больше Лионеля Месси.
«Я хочу объяснить, почему я каждый раз выбираю Роналду. Дело не в том, что он мой брат, а в том, что я обожаю его за трудолюбие.
Мне кажется, бог просто подарил Месси талант, а Криштиану пришлось работать ради всего этого. Роналду тоже талантлив, но ему пришлось пахать. Я просто люблю людей, которые трудятся. В этом плане Роналду – иной уровень.
Если кто-то выбирает Месси, то я пойму это. У нас просто разные критерии. Неправильного ответа здесь нет.
Если бы у Месси была рабочая этика Роналду, то он получил бы уже 15 «Золотых мячей». Я люблю трудолюбивых, поэтому выбираю Роналду, а не Месси», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции.
Прям как Роналдиньо в свое время - максимум таланта и мало трудолюбия. Это секрет успех Лео