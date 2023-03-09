Экс-боец UFC обвинил Леброна в употреблении допинга: «У нас был один и тот же поставщик»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА допинг UFC MMA Чейл Соннен Бокс/MMA/UFC

Ветеран ММА Чейл Соннен заявил, что четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс принимает запрещенные препараты.

«Если бы мир понял, что сделал Леброн... Если бы вы знали, как работают усилители производительности, то поняли, что это имеет значение. У нас был один и тот же поставщик, я точно знаю, что он делает.

Эритропоэтин имеет значение, и Леброн принимает его. ЭПО увеличивает количество эритроцитов, а это повышает выносливость», – сказал Соннен.

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10 комментариев

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Фрэнк Канистра
Ответ Sonder
суть в том, что под словом допинг люди подразумевают неведомые лабораторные секретные вещества – а в реалиях это гематогенка, аскорбинка и вода с лимоном
ага, по любому все проф. спортсмены на воде с лимоном рекорды ставят)))) не надо ставить знак равно между реально допингом и витаминками, тот кто имел опыт применения и того и другого, знает что эффект там мощнейший, что совсем не значит что любой человек благодаря допингу может ставить рекорды, можно хоть обожраться допингом, но рекорды ставят только генетически одаренные люди (с помощью фармакологии)
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Райли Карри
Всё вранье!
Секреты Леброна, вот они:
красное вино,
текила,
воздержание, которое так не нравится Саванне
отказ от мяса,
САМОЕ ВАЖНОЕ - тако-вторник.

Уэйд подтвердит. Они с Леброном в натураху, без химии. Просто родились такими.
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Sonder
Ответ Daniel Fox
Думаю любой адекватный человек понимает , что в 40 лет ни один дядька таких нагрузок не выдержит без каких то лишних препаратов) Камон даже в 20-30 лет люди ломаются , а тут за столько лет все нормально. Играть по 37-40 минут , набирать сказочные цифры , бежать в отрывы с такой массой и ростом
суть в том, что под словом допинг люди подразумевают неведомые лабораторные секретные вещества – а в реалиях это гематогенка, аскорбинка и вода с лимоном
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Sonder
я тоже в аптеке такой взять могу – у нас один поставщик
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Дмитрий Кутузов
Ответ Daniel Fox
Думаю любой адекватный человек понимает , что в 40 лет ни один дядька таких нагрузок не выдержит без каких то лишних препаратов) Камон даже в 20-30 лет люди ломаются , а тут за столько лет все нормально. Играть по 37-40 минут , набирать сказочные цифры , бежать в отрывы с такой массой и ростом
Любой адекватный человек понимает что допинг - это неотъемлемая часть профессионального спорта. Примеров тому - огромное количество, в любых дисциплинах.
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Лютик
Ничего себе! Удивительное дело!
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jwbmwbqvih
Ответ as009595@icloud.com
Может Чейла развели))) говоря что такое принимает даже Леброн Джеймс?
😂
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Daniel Fox
Думаю любой адекватный человек понимает , что в 40 лет ни один дядька таких нагрузок не выдержит без каких то лишних препаратов) Камон даже в 20-30 лет люди ломаются , а тут за столько лет все нормально. Играть по 37-40 минут , набирать сказочные цифры , бежать в отрывы с такой массой и ростом
+2
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Максим Медов
Поставщик Саша Шпак? 😂
+3
0
+3
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as009595@icloud.com
Может Чейла развели))) говоря что такое принимает даже Леброн Джеймс?
+7
0
+7
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