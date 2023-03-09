Экс-боец UFC обвинил Леброна в употреблении допинга: «У нас был один и тот же поставщик»

Ветеран ММА Чейл Соннен заявил, что четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс принимает запрещенные препараты.

«Если бы мир понял, что сделал Леброн... Если бы вы знали, как работают усилители производительности, то поняли, что это имеет значение. У нас был один и тот же поставщик, я точно знаю, что он делает.

Эритропоэтин имеет значение, и Леброн принимает его. ЭПО увеличивает количество эритроцитов, а это повышает выносливость», – сказал Соннен.

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