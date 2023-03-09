Тен Хаг выставил на «Бетис» тот же состав, что и на игру с «Ливерпулем» (0:7)
Эрик тен Хаг выставил на матч с «Бетисом» тот же состав, что был в игре с «Ливерпулем».
«МЮ», напомним, на «Энфилде» уступил «Ливерпулю» в матче чемпионата Англии со счетом 0:7.
Против «Бетиса» выйдет такой же стартовый состав: Де Хеа, Шоу, Лисандро, Варан, Далот, Фред, Каземиро, Вегорст, Бруну, Антони и Рэшфорд.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры Лиги Европы. Начало – в 23:00 по московскому времени.
Достаточно вспомнить АВ 7:2 Ливерпуль, МЮ 8-2 Арсенал. Всякое бывает.
Да и Ливерпуль 2:5 Реал тоже случайность. По содержанию не всё так плохо.
что поделать, нет лишних ботов у меня)
Лучше бы Биссаку выпустил в старте, чем далота.
же составом. Успеха Тен Хагу и МЮ с Бетисом
Но рискует тен Хаг. Если проиграют, то команда может растерять уверенность и поплыть по сезону. Ну а если выиграет, то действительно случайность, через которую нужно переступить
У команды есть шанс реабилитироваться перед болельщиками