Тен Хаг выставил на «Бетис» тот же состав, что и на игру с «Ливерпулем» (0:7)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Бетис Лига Европы УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг выставил на матч с «Бетисом» тот же состав, что был в игре с «Ливерпулем».

«МЮ», напомним, на «Энфилде» уступил «Ливерпулю» в матче чемпионата Англии со счетом 0:7.

Против «Бетиса» выйдет такой же стартовый состав: Де Хеа, Шоу, Лисандро, Варан, Далот, Фред, Каземиро, Вегорст, Бруну, Антони и Рэшфорд.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры Лиги Европы. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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40 комментариев

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В. Порзингис
Ответ eazyjet
0:7 случайность? Ты наверно шутишь.
0:7 в таких матчах обычно всегда случайность. Счет ничего не говорит об уровне команд. Середняку АПЛ слить 7:0 возможно только в самых исключительных случаях. Как в свое время Ливерпуль пропустил от середняка Астон Виллы 7 мячей, так и Юнайтед пропустил 7 от среднего по меркам сегодняшнего АПЛ Ливерпуля.
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jexOn
Ответ eazyjet
0:7 случайность? Ты наверно шутишь.
Не должно быть там счета такого, они опозорились, вопросов нет. Но счет это какая то фантастика. Мне кажется, если бы Алиссон сильно вперед мяч выбил, то забил бы гол. 7 из 8 ударов в створ - это голы.
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Магомед Саид Амирханов
Ответ SergeevArtemBaa
Победный состав не меняют.
🤣
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deadjoker
Не ну тут хоть Бруну 10ка, вегорст в атаке, а рэшфорд слева. А не как с ливерпулем все были на максимально странных позициях.
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Dan Kennedy
Ответ eazyjet
0:7 случайность? Ты наверно шутишь.
Поражение - заслуженное, Ливерпуль был сильнее явно. 0:7 случайность.

Достаточно вспомнить АВ 7:2 Ливерпуль, МЮ 8-2 Арсенал. Всякое бывает.

Да и Ливерпуль 2:5 Реал тоже случайность. По содержанию не всё так плохо.
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Joker17
Ответ eazyjet
0:7 случайность? Ты наверно шутишь.
Я говорю не о содержании матча, а о том, что из логики сезона для МЮ он никак не вытекал
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Си Эм Панк
Ответ Инженер Управляющий
Фарм минусов)
)
что поделать, нет лишних ботов у меня)
+1
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-1
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Инженер Управляющий
Ответ Си Эм Панк
Фарм плюсиков)
Фарм минусов)
+5
-1
+4
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Артем Федосеев
Чего он все Далота на поле ставит???Бисака лучше на фланге
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Slava Francev
Да отлично играли первый тайм, только морально не вывезли гол в раздевалку и гол из раздевалки
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jexOn
Заколебал это бревно под названием Вегхорст выпускать. Не проще ли сразу опорника третьего выпустить…
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red hikkikomori
Ответ Joker17
Посыл понятен - выйдите и докажите, что эти 0:7 случайность, просто плохой день. Но рискует тен Хаг. Если проиграют, то команда может растерять уверенность и поплыть по сезону. Ну а если выиграет, то действительно случайность, через которую нужно переступить
если проиграют, он должен их отправить в U21 играть, как и сказал после матча с Ливерпулем
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Vezdexodof
Интересное решение Хага...
Лучше бы Биссаку выпустил в старте, чем далота.
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eazyjet
Ответ Joker17
Посыл понятен - выйдите и докажите, что эти 0:7 случайность, просто плохой день. Но рискует тен Хаг. Если проиграют, то команда может растерять уверенность и поплыть по сезону. Ну а если выиграет, то действительно случайность, через которую нужно переступить
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-12
-12
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инок
Позорно проиграли, значит должны сегодня выиграть этим
же составом. Успеха Тен Хагу и МЮ с Бетисом
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nugoboss
Теперь доказывайте что вы настоящие бойцы и победитель, а не плюшевые игрушки.
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Леван Мкртчян
Ответ SergeevArtemBaa
Победный состав не меняют.
"Первые 43 минуты МЮ в безопасности",- подумал Тен Хаг , выставляя стартовый состав на этот матч
+12
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Philatelist79
Дал шанс доказать, что это был кошмарный сон. Вот и посмотрим. 1 раз случайность....
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Дмитрий Телешин
Крутой ход 🤔
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Диман за М Ю
Ответ SergeevArtemBaa
Победный состав не меняют.
Ржу, 🤣🤣🤣
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Joker17
Посыл понятен - выйдите и докажите, что эти 0:7 случайность, просто плохой день.
Но рискует тен Хаг. Если проиграют, то команда может растерять уверенность и поплыть по сезону. Ну а если выиграет, то действительно случайность, через которую нужно переступить
+16
-2
+14
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Юрий Богданов
грузим ТБ6.5
0
-3
-3
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0mertas626
Ответ CyberUnited
Это очень умный ход, только если они не проиграют))
соломка)
+1
-2
-1
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REALITY
этот матч покажет насколько Хаг умеет давать люлей
У команды есть шанс реабилитироваться перед болельщиками
+4
0
+4
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Radik Garifulin
Ответ Александр Самбур
Опять далот?че,жизнь ни чему не учит?
согласен с тобой бро
+2
-3
-1
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