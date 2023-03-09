Тен Хаг выставил на «Бетис» тот же состав, что и на игру с «Ливерпулем» (0:7)

Эрик тен Хаг выставил на матч с « » тот же состав, что был в игре с «Ливерпулем».

« », напомним, на «Энфилде» уступил «Ливерпулю» в матче чемпионата Англии со счетом 0:7.

Против «Бетиса» выйдет такой же стартовый состав: Де Хеа, Шоу, Лисандро, Варан, Далот, Фред, Каземиро, Вегорст, Бруну, Антони и Рэшфорд.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры . Начало – в 23:00 по московскому времени.