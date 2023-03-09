Тесса Виртью и другие канадские олимпийцы выступили против возвращения россиян на международные старты
Канадские олимпийцы выступили против возвращения россиян на международные старты.
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Тесса Виртью и другие канадские спортсмены обратились с письмом к национальному олимпийскую комитету (НОК) Канады, который ранее поддержал позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян в нейтральном статусе.
«Мы осуждаем недавние публичные заявления НОК Канады в поддержку «исследования пути» для российских и белорусских спортсменов с целью их выступления в качестве «нейтральных» на Олимпиаде-2024 в Париже», – говорится в письме.
Обращение подписали четырехкратная победительница Игр по хоккею Хэйли Викенхайзер, двукратный олимпийский чемпион по фристайлу Александр Билодо, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Бекки Скотт и другие.
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