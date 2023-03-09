Тесса Виртью и другие канадские олимпийцы выступили против возвращения россиян на международные старты

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Канадские олимпийцы выступили против возвращения россиян на международные старты.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Тесса Виртью и другие канадские спортсмены обратились с письмом к национальному олимпийскую комитету (НОК) Канады, который ранее поддержал позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян в нейтральном статусе.

«Мы осуждаем недавние публичные заявления НОК Канады в поддержку «исследования пути» для российских и белорусских спортсменов с целью их выступления в качестве «нейтральных» на Олимпиаде-2024 в Париже», – говорится в письме.

Обращение подписали четырехкратная победительница Игр по хоккею Хэйли Викенхайзер, двукратный олимпийский чемпион по фристайлу Александр Билодо, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Бекки Скотт и другие.

Глава НОК Канады о допуске россиян: «Если спортсмены докажут, что они против боевых действий, мы готовы рассмотреть мнение международного сообщества»

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?

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18 комментариев

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Max9999
Их на самом деле 42. Но козыря всего 4.

"Группа из 42 БЫВШИХ канадских олимпийцев призвала Олимпийский комитет Канады отказаться от своей поддержки участия России и Беларуси в Играх в Париже в следующем году, если Россия не уйдет из Украины."
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Vasily Ivanov
Ответ Oksana-tg
Вот мне всегда не нравилась канадская сборная... Еще со времен Бережной и Сихарулидзе...
Нравится-не нравится ....а вы ,Оксана -красавица ?
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Виктория Петрова
Ответ Max9999
я насчитал 4 человека.
остальные видимо имеют русские корни
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Vasily Ivanov
Ответ <vella>
ага, особенно учитывая, что к первому олизолоту ее привели бывшие россияне Зуева-Шпильбандт
Ключевое слово -бывшие .
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<vella>
Ответ Lana Donovan
Тесса такая "жучка" оказалась
ага,
особенно учитывая, что к первому олизолоту ее привели бывшие россияне Зуева-Шпильбандт
+7
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Viks
У них разборка со своим олимпийским комитетом.
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Viks
Проспали с новостью - я 4 часа назад здесь об этом написал.
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Lana Donovan
Тесса такая "жучка" оказалась
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Last avenger
и это профессиональные спортсмены боящиеся конкуренции? это жопошники какие-то
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+6
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Max9999
я насчитал 4 человека.
+1
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+1
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Oksana-tg
Вот мне всегда не нравилась канадская сборная... Еще со времен Бережной и Сихарулидзе...
+16
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+15
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Edberg
Ответ Александр Королёв
пофиг на них
Как раз таки они и остановили выступления российских спортсменов, поставив ультиматум федерациям и МОК. Так и дальше будет, пока кое чего не остановится. А оно не остановится:))
+1
-3
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utsh44psmr
Пусть докажут, что канадцы против боевых действий и публично осудят свое правительство в поставках оружия на Украину. Хотя зачем, это же другое.
+20
-1
+19
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Идеальный шторм
Ответ oleg
Еще бы они выступили за.
Письмо Дюамель писала, я уверена
+6
0
+6
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Александр Королёв
пофиг на них
+10
-1
+9
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<vella>
наплевать на Тессу Виртью и иже с ней
+8
-2
+6
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блОК
Печально
0
-1
-1
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oleg
Еще бы они выступили за.
+5
0
+5
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